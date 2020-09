Me Naiset

Vapaalla | Me Naiset

Me Naisten testi paljastaa, kuinka hyvin tunnet suomiräppiä.

Fintelligens, Kapasiteettiyksikkö, Avain. Redrama, Paleface, Bomfunk MC’s. Cheek, JVG, Sini Sabotage, Pyhimys, Paperi T. Suomesta löytyy iso joukko lahjakkaita räppäreitä.

Suomiräppi sai alkunsa jo 1980-luvulla. Se oli pitkään pienen piirin musiikkia, kunnes 1990-luvun lopussa alkoi nousukausi, kiitos muun muassa Fintelligensin ja Rähinä-porukan. Sittemmin suomiräpistä on tullut yksi maamme suosituimmista musiikkigenreistä, joka soi radioissa ja hallitsee Spotifyn hittilistoja.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana loputkin kansalaiset ovat löytäneet suomiräpin pariin Vain elämää -ohjelman ja siinä mainetta niittäneiden Cheekin, Elastisen ja tovereiden myötä.

Suomiräpin kenttää ovat vuosien varrella hallinneet lähinnä miehet. Sen huomaa tämän jutun alun listauksesta, mutta myös siitä, että naisräppäreistä puhutaan usein vieläkin nais-etuliitteellä – oletus on siis se, että räppäri on mies. Viime vuosina naisräppäreitä on onneksi noussut esille yhä enemmän. Huomiota ovat keränneet muun muassa Etta, Adikia ja Dreamgirls-kollektiivi.

Kuinka hyvin sinä uskot tuntevasi suomiräpin legendaariset ja vähän vähemmän radiossa soineet biisit? Kokosimme alla olevaan testiin niin klassikkoja, radiohittejä kuin uudempiakin tulokkaita.