Satumetsä, herkkusuun kaupunki ja aktiivilomailijan unelmakohde. Mikä niistä kuulostaa sinusta ihanimmalta?

Kaukokaipuu-blogin Marinella Himari:

1. Kammiovuori, Sysmä

”Kammiovuori on vienyt sydämeni. Peikkometsän kasvillisuus on sakeaa ja läpitunkematonta. Kivillä kasvaa sammalta ja vanhoissa puissa naavaa. Tuntuu kuin aika olisi pysähtynyt.

Kammiovuoren laelta avautuu kaunis maisema Päijänteelle asti.­

Luontopolku alkaa Jalaanjärven vieressä sijaitsevalta parkkipaikalta. Neljän kilometrin rengasreitti sopii koko perheelle. Alueelta löytyy lohkareita, luolia, halkeamia, koloja ja käytäviä.

Jääkauden jäljiltä Kammiovuorella on suuria siirtolohkareita. Niistä mahtavin on 7-metrinen Linta, jossa voi nähdä naisen kasvot. Hiskiaan luola taas on suuren, sammaleen ja saniaisten peittämän siirto-lohkareen ja kallion väliin jäävä luola. Tarinan mukaan murhan tehnyt kulkuri Hiskias piileskeli siellä poliisia.”

2. Taivaskeron kierros, Pallas

”Olen käynyt lähes kolmessakymmenessä Suomen kansallispuistossa, ja niistä Pallas-Yllästunturi on ehdoton ykkönen. Suomen vanhimman kansallispuiston erämaamaisemat ja kauniit luontopolut hurmaavat retkeilijän kaikkina vuodenaikoina.

Kahdeksan kilometrin mittainen Taivaskeron kierros sopii kaikille. Polulta ei voi eksyä ja rengasreitti palaa huippujen kautta takaisin lähtöpisteeseen Pallastunturin luontokeskuksen pihalle. Keskuksesta voi ostaa retkievästä mukaan ja juoda kahvit.

Taivaskero on Pallastunturin korkein laki, joka ylettyy 809 metriin merenpinnasta. Sen huipulta avautuu yksi Suomen kansallismaisemista. Tunturit, luonnontilaiset metsät ja suot hallitsevat karun kaunista maisemaa.”

Suomen vanhin kansallispuisto hurmaa jokaisena vuodenaikana.­

3. Børselva-joki, Pohjois-Norja

”Yksi Pohjois-Norjan kauneimmista luontonähtävyyksistä on noin puolen tunnin ajomatkan päässä kotikaupungistani Lakselvista. Villinä ja vapaana virtaava Børselva-joki löytyy Finnmarkin läänistä, Porsangerin kunnasta.

Smaragdinvihreä joki virtaa läpi Silfarin kanjonin, joka on yksi Euroopan syvimmistä kanjoneista. Sen reunalla kiertää lyhyt luontopolku. Polkua ei ole aidattu, eli älä astu liian lähelle reunaa. Reitti on kuitenkin helppo kulkea ja sopii kaiken ikäisille matkailijoille.

Kanjonin loppupäässä joki on rauhallinen ja kirkkaaseen, viileään veteen voi pulahtaa uimaan. Täällä voi myös snorklata! Børselvin kylän leirintäalueella voi yöpyä vuokramökissä tai autopaikalla. Siellä pääset myös saunaan.”

Smaragdinvihreä Børselva-joki virtaa läpi huikaisevien maisemien.­

Kohteena maailma -blogin Rami Rajakallio:

1. Suomen Turku

”Moni Suomen kaupunki on kiva kesäkaupunki, mutta Turku on vireä ympäri vuoden. Turku sopii nautiskelijalle. Aurajoen rannalla on Suomen paras ravintolakeskittymä. Ravintola Kaskisin suomalainen fine dining -ruoka kestäisi vertailun maailmallakin.

Turku Food Walk -kortilla (48 €) voi käydä syömässä nimetyn annoksen viidessä kortilla mukana olevasta kymmenestä ravintolasta. Käytä kortti vaikka viikonloppuloman aikana, ravintolasta toiseen kävellessä tutustuu samalla kaupunkiin.

Kavereiden kanssa voi vuokrata pariksi tunniksi sähkömoottorilla toimivan Låna-piknikveneen, hakea kaupasta eväät ja ajella Aurajoella.”

Turku on hyvä viikonloppukohde nautiskelijalle.­

2. Ruka, Kuusamo

”Kuusamo on Suomen paras paikka aktiivilomailuun: patikointiin, maastopyöräilyyn ja koskenlaskuun.

Moni mieltää Rukan talvikohteeksi, mutta se on parhaimmillaan kesällä ja syksyllä. Luontokohteet ovat huikeita ja maasto kuin Lapissa, vaikka Kuusamo ei vielä Lappia olekaan. Etelä-Suomesta pääsee Rukalle autolla 3–4 tuntia nopeammin kuin Lapin kohteisiin.

Patikointimaastot vaihtelevissa vaaramaisemissa ovat hyvät ja reittivalikoima runsas. Noin tunnin ajomatkan päässä Rukasta löytyvät vielä Oulangan, Riisitunturin ja Hossan kansallispuistot.

12-kilometrinen Pieni Karhunkierros Oulangalla on suosittu. Oma 5-vuotiaani kävi sen tänä kesänä. Jos maastopyöräily kiinnostaa, vuokraa sähköpyörä. Niillä maastossa ajellen hengästyy vähemmän kun Etelä-Suomessa tavallisella pyörällä.”

3. Teneriffa, Kanaria

”Kanariansaaret eivät ole pelkkää turistikeskittymää. Teneriffalla on niin hieno luonto ja suuria korkeuseroja pienellä alueella, että sellaista ei muualta löydy.

Teiden kansallispuistossa voi patikoida niin upeassa mäntymetsässä kuin eriskummallisessa kuumaisemassa. 3718 metriä korkean Teide-tulivuoren huipulle pääsyä säännöstellään, joten siihen täytyy hankkia lupa jopa pari kuukautta ennen reissua.

Pienellä saarella kannattaa liikkua vuokra-autolla kiemuraisia teitä pitkin. Ne ovat hyvässä kunnossa ja liikenne maltillista.

Majoittua kannattaa vähän pienemmissä kylissä. Etelärannikon piilotettu helmi on Alcala, jossa on kokoonsa nähden erinomainen ravintolatarjonta. Sieltä on helppo tehdä retkiä ympäri saarta. Syksystä kevääseen saa hyvää ruokaa pienistä Guachinche-autotalliravintoloista.”

Meriharakka-blogin Pirkko Schildt:

1. Hanko

”Pidän merestä ja merellisestä ympäristöstä. Hanko on tätä parhaimillaan. Hangosta löytyy jokaiselle jotain, niin nautiskelijalle kuin ulkoilijalle. Pitkät rannat tarjoavat omaa rauhaa. Pienvenesatamasta taas löytyy elämää, kahviloita ja ravintoloita.

Olen käynyt Hangossa melkein vuosittain 1980-luvulta alkaen. Olen viettänyt täysihoitolaelämää Tellinan idyllisessä pensionaatissa, viihtynyt vierasvenesatama Itämeren Portissa ja nauttinut elokuvista syksyisillä Hangon elokuvajuhlilla.

Tänä vuonna juhlimme puolisoni kanssa toukokuista hääpäiväämme Hangossa kävelemällä Tulliniemen luontopolkua pitkin Suomen eteläisimpään kärkeen. Yhteen suuntaan matkaa on runsas kolme kilometriä. Luontopolun varrella on niin merellistä luontoa kuin Hangon historiaa. Muista jatkaa polun loppuun asti kalliolle, missä kyltti kertoo Suomen eteläisimmästä pisteestä.”

Hanko ei petä koskaan.­

2. Gotlanti, Ruotsi

”Gotlantiin palaan aina uudestaan. Toftan hienolla hiekkarannalla Visbyn eteläpuolella olen viihtynyt pariinkin otteeseen. Sitä väitetään Gotlannin parhaaksi rannaksi. Majapaikkani Tofta Strandpensionat sijaitsee aivan rannalla.

Rakastuin myös läheiseen Gnisvärdin kalastajakylään, jossa vanhat kalastajien majat toimivat pieninä, ihanina kesämökkeinä. Gnisvärdiin voi kävellä Toftasta rantaa pitkin – tai tietysti pyöräillä, kuten Gotlannissa moneen paikkaan.

Parinkymmenen tuhannen asukkaan Visbyssä tuntuu siltä, että kaikki ovat kaupungissa lomalla. Tunnelma on kuin monessa Etelä-Euroopan lomakohteessa: on kaupunginmuurin rauniot, vanhan kaupungin kapeat kujat ja eläväinen pienvenesatama.

Saaren kiertää autolla helposti parissa päivässä. Matkan varrelta löytyy niin raukkeja eli kalkkikivipaaseja rannoilla kuin puutarhoihin kätkeytyneitä pieniä ravintoloita.”

Visbyn viehätys ei haalistu.­

3. Merenkurkun saaristo

”Myös Merenkurkun saaristo Vaasan kohdalla on merellinen kohde, mutta eri tavalla kuin Hanko. Jatkuvasti kohoava kivikkoinen saaristo on Suomen ainoa luonnonperintökohde Unescon maailmanperintöluettelossa.

Maan kohoamista voi ihmetellä luontopolun varrella. Veneretkellä paikallisten kanssa kuulee tarinoita siitä, miten venereitit ovat kohoamisen takia muuttuneet aikojen kuluessa. Valassaaren majakalle olen tehnyt veneretken. Olen vieraillut 19 Suomen majakalla ja niiden joukossa Valassaarten rautaelementeistä rakennettu punainen majakka on aivan omanlaisensa.”