Voimaannuttava ja anarkistinen. Muun muassa sitä on ensi-iltaleffa Antebellum. Lue arvostelu!

Sisällissota repii Yhdysvaltoja kahtia. Eden-niminen afroamerikkalainen nainen (Janelle Monáe) vangitaan orjaksi puuvillaplantaasille ja Etelävaltioiden kenraalin seksiorjaksi. Nykyajassa sosiologian tohtori ja feministi Veronica Henley (Janelle Monáe) puolustaa afroamerikkalaisten oikeuksia kirjoissaan ja televisioesiintymisissään.

Gerard Bushin ja Christopher Renzin esikoisenaan ohjaama psykologinen kauhuelokuva Antebellum on täysosuma. Elokuva ei voisi olla enää enempää ajassa kiinni. Samaan aikaan kun afroamerikkalaiset kohtaavat vihaa, poliisiväkivaltaa vastustava Black Lives Matter -liike saa yhä enemmän kannattajia. Yhdysvallat on jakautunut arvoiltaan kahtia samaan tapaan kuin sisällissodan aikana.

Antebellum iskee kiinni tähän tilanteeseen kuin tuhat volttia.

Elokuvan motto on lainattu kirjailija William Faulknerilta: ”Menneisyys ei ole ohi. Se ei ole edes mennyttä.” Orjuus kiellettiin Yhdysvalloissa vasta sisällissodan lopussa eli vuonna 1865 – ei siis kovinkaan kauan aikaa sitten. Antebellum muistuttaa, että saavutetut oikeudet eivät ole itsestään selviä ja pysyviä. Rasismi ilmenee pelkona, että kaikki, mitä afroamerikkalaiset saavuttavat, on pois valkoisilta.

Elokuvan sanoma on selvä: afroamerikkalaiset halutaan vaientaa, jotta voidaan palata vanhoihin hyviin aikoihin, jolloin heillä ei ollut valtaa eikä edes ihmisoikeuksia. Lienee syytä mainita, että toinen elokuvan ohjaaja-käsikirjoittajista – Renz – on valkoinen.

Antebellum on paljosta velkaa Jordan Peelen kauhuelokuville Get Out (2017) ja Us (2019), jotka nekin käsittelevät afroamerikkalaisten tilannetta tämän päivän Yhdysvalloissa. Antebellum on kuitenkin paljon parempi elokuva kuin esikuvansa, voimaannuttava ja suorastaan anarkistinen. Se usuttaa katsojansa barrikadeille.

Antebellum **** 1/2

Ensi-ilta 18.9.