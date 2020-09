Me Naiset

Onko tässä syksyn Oscar-harava? David Copperfieldin elämä ja teot on näyttävä draama – lue arvostelu

David Copperfieldin elämä ja teot on Armando Iannuccin versio Charles Dickensin klassikosta – ja todellista silmäkarkkia.

Eletään 1800-lukua. Orpopoika David Copperfield kokee luokkanousun, mutta myös luokkalaskun.

Charles Dickensin romaani David Copperfield vuodelta 1850 on filmatisoitu lukuisia kertoja, ja nyt tarinasta nähdään jälleen uusi versio.

On syytä ihmetellä, miksi. Eikö maailmalla todella ole enää tarjolla kiinnostavia alkuperäiskäsikirjoituksia, joihin tarttua? Eikö Dickensin romaani ole jo ammennettu tyhjiin vai voiko siitä muka saada irti jotakin uutta?

Marmatus sikseen! Skotlantilaisen Armando Iannuccin tulkinta nimittäin on niin onnistunut, että se puolustaa paikkaansa. Elokuva kannattaa katsoa, vaikka olisi dickensinsä lukenut ja nähnyt jonkin aiemmista filmatisoinneista.

Ohjaajan näyttävä draama on saanut nimekseen David Copperfieldin elämä ja teot. Iannucci on pyyhkinyt klassikosta pölyt valitsemalla näyttelijöikseen monikulttuurisen ensemblen. Ikonisessa roolissa David Copperfieldinä nähdään rodullistettu näyttelijä Dev Patel, jolla on intialaiset sukujuuret. Elokuvan yläluokkaisinta ja ylimielisintä henkilöhahmoa, rouva Steerworthia näyttelee Nigeriassa syntynyt Nikki Amuka-Bird. Iannucci ei välitä edes siitä, ovatko henkilöhahmojen lapset vanhempiensa tapaan valkoisia vai rodullistettuja. Davidin äitiä näyttelee ruotsalainen Morfydd Clark.

Iannucci muistetaan parhaiten poliittisesta satiiristaan The Death of Stalin. Copperfieldin tragikoomisessa tarinassa ohjaaja hyödyntää samaa mustaa huumoria. Hän myös rakentaa tarkkaa ajankuvaa. Suzie Harmanin ja Robert Worleyn puvustus ja Charlotte Dirickxin lavastus hivelevät silmää. Heille kaikille voi povata työstään Oscar-palkintoa.

Oscareita lienee luvassa myös elokuvan tähdille. Dickensin romaani vilisee eksentrisiä henkilöhahmoja, joita näyttelemällä näyttelijät pääsevät briljeeraamaan koomikon taidoillaan.

Elokuvan roolitus on onnistunut. Tilda Swinton revittelee täysillä Davidin omalaatuisena tätinä Betsey Trotwoodina, joka käyttää kaiken liikenevän aikansa häätääkseen pihaltaan aaseja. Hugh Laurie tekee hauskan roolin Betseyn serkkuna herra Dickinä, joka saa tärähtäneet ajatuksensa kuriin vain lennättämällä leijaa. Show’n varastaa kuitenkin Ben Whishaw, joka näyttää aivan uuden puolen itsestään lipevänä palvelijana Uriah Heepinä.

David Copperfieldin elämä ja teot *** 1/2

Ensi-ilta 18.9.