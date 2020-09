Ai että, miten upea suomen kieli onkaan! Ja miten vaikea joitain sanontoja on selittää ei-suomalaiselle.

”Onko nyt jo syssymmällä?” pohti muusikko Paula Vesala hiljattain Instagram-tilillään. Ja tietysti Vesala sai monenmoisia vastauksia kysymykseensä.

Eräs kommentoija oli sitä mieltä, että syyskuussa ei vielä voida sanoa, että olisi syssymmällä. Mutta lokakuussa alkaa jo olla.

Eräs toinen kommentoija pohti syssymmällä-sanaa toisesta näkökulmasta. Hän ajatteli, että siinä mielessä vielä ei ole syssymmällä, että se viittaa hänestä aina johonkin asiaan, joka on tuonnempana. Kommentoijasta on mahdollista, että syssymmällä on ajankohta, joka ei välttämättä ikinä toteudu.

Ainakin lausahdus ”katellaan syssymmällä” viittaa useimmiten siihen, että eipä oikeasti katella ikinä.

Syssymmällä-sanonta on esimerkiksi sanonnoista, joita voi olla vaikea selittää ihmiselle, jonka äidinkieli ei ole suomi – tai jolle näiden leveyspiirien vaikutusvallassa eläminen ei ole arkipäivää.

Mutta on niitä muitakin sanontoja ja lausahduksia, jotka liittyvät suomalaisuuteen. Näyttelijä-kirjailija Antti Holma nosti aikoinaan Ylen Noin viikon radiossa esille hienon lausahduksen ”raastepöydästä voipi aloitella”.

Holma maalaili raastepöydän tunnelmaa näin: Aluksi kaksivärivärjätyt kutrit omaava maakuntaravintolan tarjoilija Marjukka kysyy, että ”mitäpä laitellaan”. Tilaat lehtipihvin tai kanaa paholaisen hillolla. Marjukka vastaanottaa tilauksesi ja sanoo: ”Raastepöydästä voipi aloitella.”

Tähän tunnelmaan on suomalaisen helppo eläytyä. Missään muualla kun ei ole samanlaisia raastepöytiä kuin meillä: pakasteherneitä, pakastemaissia, isopalaista kaaliraastetta ja voimakasta ranskalaista kastiketta. Tunnelmaan kuuluu suomalainen opeteltu rentous: oikeasti kaikki haluavat, että tilanne olisi nopeasti ohi.

Listasimme muutamia muita lausahduksia, joita vain suomalainen ymmärtää:

Torilla tavataan!

Tämä hurmoksellinen huudahdus on tietysti lähtöisin keväältä 1995, kun Suomi voitti ensimmäisen kerran jääkiekon MM-kultaa. Leijonille järjestettiin tuolloin spektaakkelimainen kansanjuhla Helsingin Kauppatorilla. Sen jälkeen huudahdus ”torilla tavataan” raikaa aina, kun joku suomalainen tekee ulkomailla jotain suurta – jaksoi sitten torille asti vääntäytyä tai ei.

Näihin kuviin, näihin tunnelmiin!

Erityisesti urheiluselostajien lähetyksen lopuksi käyttämä fraasi. Käytetään siitä huolimatta, että kuva ja tunnelma ovat harvoin seuraavassa lähetyksessä täysin samat.

Laitetaanko pakasteet pieneen pussiin?

Kysytään kaupan kassalla monesti, kun ostaa pakasteita. Jos vastaat ”no joo”, myyjä saattaa hämmentyä, koska harvoin kukaan edes haluaa pakasteita pieneen pussiin. Onneksi pienet pussit ovat häviämässä kaupoista.

Saunaan ilman uima-asua.

Uimahallin saunatiloihin naulattu pyhä kyltti, joka löytyy usein ”suihkun kautta saunaan” -kyltin läheisyydestä. Kyltti on niin kunnioitusta herättävä, että sitä on toteltava, ja sen edessä tekisi mieli kumartaa.

Onko talviturkki jo heitetty?

Häv jyy oolredi throuvn jöör vintterkout? Myös tämä kysymys on hauska tapa hämmentää ulkomaanvieraita. Talviturkin heittäminen tarkoittaa luonnollisesti ensimmäistä uintikertaa meressä tai järvessä talven jälkeen. Talviturkki kannattaa heittää mahdollisimman aikaisin, jotta pääsee rehvakkaasti kehumaan urheuttaan ja piinaamaan kanssaihmisiä tällä kysymyksellä.

Ei lämpöä harakoille!

Älä ikinä jätä ulko-ovea auki kylmällä säällä, etteivät harakat pääse nauttimaan lämmöstä. Harakat nimittäin istuvat lähellä ulko-oveasi ja kyttäävät, että jätät oven auki.

Kättely alkaa Mariankadun puolelta.

Monella suomalaisella on vapaapäivä, pöytä on koreana ja kynttilät palavat ikkunalaudalla. Kukaan ulkomaalainen ei ymmärrä, että saamme kylmiä väreitä ja kyynelsilmät yhdestä kättelystä. He eivät myöskään ymmärrä, miksi monta tuntia kestävä kättelytilaisuus kerrataan ja arvostellaan vielä moneen otteeseen mediassa. Vaikka ulkomaalaiset arvostaisivat itsenäisyyspäivän juhlaamme, he eivät aina ymmärrä, miksi tämä kättely on usein vuoden katsotuimpien ohjelmien joukossa.

Näin on marjat!

Käytetään itsevarmana lausahduksena tilanteessa, missä jostain asiasta on aivan varma. Mutta mitkä marjat? Onko kyseessä puolukat tai kenties mustikat? Emme tiedä itsekään.