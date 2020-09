Me Naiset

Vapaalla | Me Naiset

Rimat, kuivakukat ja pyöreys ovat tämän hetken kuumimmat jutut sisustuksessa.

Lämpimiä sävyjä, rimamaisia ratkaisuja ja puuta – niillä on tämän hetken koti sisustettu. Kuva Tuusulan asuntomessujen Duplio Tynell -paritalosta.­

Suomalaisten sisustusbuumi on kasvanut tänä vuonna täysin uusille tasoille. Sohvaa saattaa joutua odottamaan useamman kuukauden, ja suosituimmille tuotteille on nettikirppiksillä satoja ostajia.

Moni viettää koronan vuoksi enemmän aikaa kotona kuin koskaan – ja silloin uudet sisustusratkaisut tulevat herkästi mieleen.

Sisustussuunnittelijat Anna-Kaisa Melvas ja Milla Alftan tietävät, mitkä sisustusjutut ovat nyt nousussa. Trendi-sanaa he kuitenkin välttävät.

Melvas sanoo, että hänen valintojensa täytyy kestää aikaa eikä hän yritäkään sisustaa trendikkäästi.

– Kierrän työkseni kirpputoreja ja ostan sieltä kotiini lähes kaiken. Kirppiksillä käy nykyään tosi paljon ihmisiä, jotka kiertävät löytöjen perässä, eivät niinkään säästämisajatuksella. Luonnonmateriaalit ja vanhat klassikot toimivat aina. Parhaat sisustusratkaisut ovat persoonallinen yhdistelmä niitä ja Ikea-tuotteita.

Alftan kertoo seuraavansa työnsä puolesta aktiivisesti muun muassa sisustusaiheisia Instagram-tilejä.

– Erilaisissa ryhmissä näkee, mikä on nyt valloillaan, mutta trendit tulevat ja menevät. Sisustussuunnittelijan pitää olla askeleen edellä ja tietää, mikä näyttää hyvältä vielä kymmenen vuoden päästä.

Alftan ja Melvas kertoivat Me Naisille, mitä sisustusratkaisuja suositaan nyt suomalaiskodeissa – ja mitkä näyttävät hyvältä myöhemminkin.

1. Lämpimät sävyt

BoKlokin Ikea-asuntomessutalosta löytyy lämpimän värinen päätyseinä.­

Ensin suomalaiskodeissa oli paljon valkoisia pintoja. Myöhemmin niistä tuli murrettuja harmaan sävyjä, Melvas mainitsee.

– Nyt ollaan menossa lämpimään päin: harmaa muuttuu beigemäiseksi ja oljen sävyihin. Nämä sävyt toimivat hyvin pimeissä suomalaiskodeissa.

2. Puu

Tuusulan asuntomessujen kohteessa 8, Dekotalo Ruuti, näkyy muun muassa rimamainen sohvapöytä sekä vaaleaa mäntypaneelia.­

Lämpimiä sävyjä kotiin tuovat myös puusta tehdyt huonekalut sekä puupinnat. Melvaksen mukaan materiaali jatkaa suosiotaan nyt eri sävyissä ja lajeissa. Tummien puupintojen rinnalla nähdään yhä enemmän vaaleita puuhuonekaluja.

– Ennustaisin, että seuraavaksi tulevat vaaleat puulajit, kuten koivu ja pyökki.

3. Pyöreät muodot

Pyöreä ruokapöytä näkyi Tuusulan asuntomessuilla muun muassa Honka Huomen -talossa.­

Alftan kertoo, että hän on parhaillaan hankkimassa pyöreää ruokapöytää. Heidän kodissaan ruokapöytä on tärkeä keskus, jonka äärellä tapahtuu paljon asioita, kuten illallisia ja pelailuhetkiä.

– Niin pyöreässä kuin soikeassakin ruokapöydässä on monta hyvää juttua. Siinä istujat näkevät toisensa, ja se on mukavampi ohittaa, kun ei ole teräviä reunoja. Pyöreitä muotoja on nyt monessa muussakin paikassa, esimerkiksi matoissa ja oviaukkojen kaarissa.

4. Muhkeat sohvat

Gubin Wonder-sohva on kuin 1970-luvun loungesta.­

Melvas sanoo, että tämän hetken sohvatyyli muistuttaa 1970-luvun risteilijöiden yökerhoista. Tosin nyt sohvat on verhoiltu useimmiten luonnonmateriaaleilla, kuten pellavalla tai villakankailla.

– Umpiverhoillut sohvat toimivat hyvänä vastapainona kepeille puukalusteille.

5. Rimat ja säleiköt

Esimerkiksi Duplion asuntomessukohteissa (27 a ja b) on rimapenkki ja rimamainen portaikkoseinä.­

Säleikköjä ja rimoja suositaan Alftanin mukaan nyt monessa paikassa. Rimamuotoa näkyy valaisimissa, huonekaluissa ja sekä katto- että seinämateriaalina. Pinnoissa materiaalina on useimmiten puu, mutta rimat voivat olla muutakin materiaalia.

” Aiemmin pelättiin lämpimiä sävyjä ja puu peitettiin valkoisella maalilla.

– Puu on ollut aina tärkeä materiaali suomalaiskodeissa. Aiemmin pelättiin lämpimiä sävyjä ja puu peitettiin valkoisella maalilla. Mutta nyt puuta käytetään paljon rimamaisissa ratkaisuissa, esimerkiksi sohva- ja ruokapöytien jaloissa saattaa olla pystyrimat. Laajemmin rimamaisuutta näkyy katoissa ja seinissä, Alftan sanoo.

6. Lampaantaljat

Viggo Boesenin Little Petra -nojatuolissa näkyy ajan pehmeys lampaantaljaverhoiluna.­

Verhoilluista huonekaluista löytyy nyt paljon pehmeyttä ja teddymäisyyttä, Alftan mainitsee. Jopa kokonaiset nojatuolit on verhoiltu lampaantaljoilla, jotka ovat olleet pitkään esillä muussakin sisustuksessa.

7. Isot matot

Isot pehmeät matot saavat ulottua huonekalujen alle. Kuva Tuusulan Townhouse Rokka -kohteesta.­

– Ihminen aistii paljon jaloillaan, ja on hyvä, että isot matot ovat tulleet suomalaiskoteihin. Ne sitovat huonekaluja yhteen, jolloin tila tuntuu isommalta. Matoissa näkyy paljon eri kuvioita, värejä ja muotoja. Matto ei ole enää automaattisesti kulmikas. Ne luovat lämmintä ja kodikasta tunnelmaa, jota tavoitellaan tämän hetken sisustuksissa. Tästä suunnasta olen erityisen iloinen, Alftan kertoo.

8. Värikkäät koriste-esineet

Vaasien ja muiden koriste-esineiden kauppa käy näinä aikoina erityisen vilkkaasti.­

Milla Alftanin mukaan lasi- ja keramiikkaesineitä suositaan nyt eri väreissä ja niille annetaan tilaa kodin paraatipaikoilla, esimerkiksi lipastojen ja pilareiden päällä. Maljakoihin päätyy usein myös tämän vuoden hittikoristeita eli kuivakukka-asetelmia sekä -kimppuja.