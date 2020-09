Me Naiset

Kertyykö keittiön pöydälle jatkuvasti epämääräistä sälää? Hukkaatko asioita kodin tasoilla lojuviin pinoihin? Ei hätää! Ammattijärjestäjä, tietokirjailija Ilana Aalto tietää, miten pääset eroon kotiin kertyvistä pinoista ja kasoista.

Vauhdikas elämäntapa, hankalat tai puutteelliset säilytyspaikat, informaatiohamstraus, muistettavat asiat. Ammattijärjestäjä, tietokirjailija Ilana Aalto luettelee syitä sille, miksi kodin tasoille kertyy erilaisia pinoja, kasoja ja nyssyköitä.

Aalto korostaa, että kodin siisteys ei ole kunnollisuuskysymys.

Jos pinot eivät häiritse asukkaita, niille ei tarvitse tehdä mitään. Kertyneet kasat kuitenkin stressaavat Aallon mukaan monia.

Ne muistuttavat tehtävistä asioista, ja pinojen siirteleminen paikasta toiseen kuluttaa energiaa. Kasoihin saattaa kadota tärkeitä asioita. Usein ne alkavat häiritä viimeistään siinä vaiheessa, kun kotiin on tulossa vieraita.

Aalto antaa kolmevaiheisen vinkin niille, jotka eivät halua sortua pikaiseen hätäsiivoukseen, vaan tähtäävät pysyvään muutokseen:

1) Aloita yhdestä kodin tasosta. Pohdi, miksi tasolle on kertynyt tavaraa, ja miten se on siihen päätynyt. Tarkkaile omia ja perheenjäsentesi toimintatapoja. Mitä tapahtuu, jos selaat hetken lehteä? Jääkö se lojumaan sohvapöydälle, vai palautatko sen heti paikalleen? Onko sille oma säilytyspaikka?

2) Keksi mahdollisimman helppoja säilytysratkaisuja. Aallon mukaan olemme pohjimmiltamme laiskoja. Jos tärkeiden papereiden arkistoiminen vaatii kumartelemista tai tuolille nousemista, on se helpompaa jättää tekemättä.

3) Kun olet raivannut tason tyhjäksi, vaali tyhjää tilaa. Voit liimata post-it lappuja muistuttamaan siitä, ettei tasolle saa kerryttää tavaraa, tai voit tehdä tasolle kauniin asetelman. Silmä tottuu tyhjään tilaan, etkä enää kasaa siihen rompetta.

Aallon mukaan perimmäinen syy tavarapinojen kertymiselle on se, että meillä kaikilla on ihan liikaa tavaraa. Niinpä ainoa pitkän tähtäimen ratkaisu on miettiä, mistä kaikesta voimme luopua. Tavarat, jotka pyörivät kodin tasoilla, eivät välttämättä ole niitä, joista pitäisi hankkiutua eroon. Suurella todennäköisyydellä turhakkeet löytyvät kaappien kätköistä.

Välillä tavaroista luopuminen on haikeaa

– Kunpa tavara olisikin vain tavaraa, mutta ei se ole, sanoo Aalto.

Aallon mielestä tavarat eivät ole vain elottomia esineitä. Näemme omistamamme tavarat erityisinä, ja saatamme arvioida niiden rahallisen arvon yläkanttiin.

Mahdolliset puutteen kokemukset omassa henkilöhistoriassamme saavat meidät näkemään tavarat kerrytettyinä resursseina, joista ei kannata luopua.

Lisäksi vaatteilla, astioilla, autolla ja asunnolla kerromme itsellemme ja muille tarinaa siitä, keitä olemme. Vaarana on, että tavara ei enää palvele meitä, vaan me palvelemme tavaraa.

Jos tavarasta luopuminen tuntuu hankalalta, Aalto kehottaa miettimään seuraavaa asiaa:

– Mikäli tavoitteena on siisti koti ja sujuva arki, viekö tämä tavara minua sitä kohti?