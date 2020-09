Me Naiset

Kuka on kenenkin isä ja kuka serkku? Testaa tiedätkö, mitä sukua Suomi-julkkikset ovat toisilleen

Joskus on todella niin, että omena ei puusta kauas putoa. 11 kysymyksen testi kertoo, miten hyvin olet perillä taiteilijoiden sukulaissuhteista.

Roope Salminen, Krisse Salminen, Kreeta Salminen, Esko Salminen, Eppu Salminen, Sonja Salminen, Reijo Salminen.

Salmisia on kulttuuri- ja viihdepiireissä vaikka kuinka. Eikä ihme, onhan Salminen Suomessa varsin yleinen sukunimi. Väestörekisterikeskuksen nimipalvelun mukaan Salmisia on Suomessa lähes 15 000. Lisäksi osa julkisuudesta tutuista Salmisista on myös varsin läheistä sukua keskenään.

Tiedätkö, ketkä muut tunnetut ihmiset ovat samaa sukua? Selvitä se tällä testillä:

Juttu on julkaistu alun perin Me Naisten sivuilla marraskuussa 2019.