Kaipaatko hyvää katsottavaa? Nämä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen tarinoita kertovat sarjat ja elokuvat koukuttavat, koskettavat ja sivistävät.

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kuvaaminen viihteessä on vasta viime vuosina vihdoin monipuolistunut ja samalla normalisoitunut. Vielä 2000-luvun alussa homouden esittäminen televisiossa oli niin harvinaista, että monet katsojat raivostuivat, kun Salattujen elämien Kalle suuteli toista miestä. Tv-sarjoissa nähdyt satunnaiset homohahmot olivat usein lähinnä kuriositeetti ja vitsailun kohde.

Tänä päivänä television ja suoratoistopalvelujen valikoimasta löytyy onneksi runsaasti hyvin tehtyjä HLBTIQ-sarjoja ja -elokuvia. Se on tärkeää, sillä heteronormista poikkeavien ihmisten näkyvyys lisää hyväksyntää ja tietoa. Lisäksi moni saa queer-hahmoilta korvaamatonta vertaistukea omaan elämäänsä.

Listasimme suoratoistopalvelujen parhaat HLBTIQ-sarjat ja -elokuvat, joihin kelpaa uppoutua koska tahansa!

Sarjoja

1. Pose (HBO Nordic, Netflix)

Drag-kulttuurin alkulähteille vievä Pose sijoittuu 1980-luvun New Yorkiin. Tanssia ja musiikkia pursuavan sarja näyttää upealta, mutta on samalla historiakatsaus seksuaalivähemmistöjen kokemuksiin. Pose on tehnyt myös historiaa, sillä siinä nähdään televisiohistorian suurin joukko transsukupuolisia näyttelijöitä.

2. Euphoria (HBO Nordic)

Euphorian 17-vuotias päähenkilö on Rue (laulaja Zendaya), joka painii mielenterveysongelmien kanssa ja turruttaa tuskaansa huumeilla ja alkoholilla. Sarja kuvaa hienosti Z-sukupolven avointa asennetta seksuaalisuutta kohtaan. On virkistävää, että sarjassa hahmojen seksuaalinen suuntautuminen tai sukupuoli-identiteetti ei ole ainoa heitä kuvaava ominaisuus, vaan yksi, luonnollinen osa heidän persoonaansa muiden joukossa.

3. Queer Eye (Netflix)

Queer Eye lienee yksi viime vuosien hyväntuulisimmista ja koskettavimmista tosi-tv-sarjoista. Sarja perustuu männävuosien Sillä silmällä -ohjelmaan, jossa viisi homomiestä loihtii uuden tyylin heteromiehille. Uusi versio on rutkasti edeltäjäänsä raikkaampi, ajankohtaisempi ja koskettavampi. Kyyneleet kohoavat silmiin, kun miesviisikko eli Fab 5 valaa autettaviinsa uskoa ja itseluottamusta. Samalla sarjassa käydään tärkeitä keskustelua tasa-arvosta.

4. Rupaul's Drag Race (Netflix)

Jo yli vuosikymmen sitten alkanut Rupaul's Drag Race on todellinen ilmiö. Sarjassa etsitään Amerikan seuraavaa huippu-drag queenia. Kilpailijat joutuvat esittelemään taitojaan monessa asiassa: he laulavat, näyttelevät, ompelevat asuja, tanssivat, räppäävät, imitoivat julkkiksia ja tietenkin huulisynkkaavat biisien tahtiin. Sarja on paitsi huippuviihdyttävä, myös loistava oppitunti drag-kulttuuriin.

6. The L Word: Generation Q (HBO Nordic)

Muistatko L-koodin? Los Angelesissa asuvista lesbo- ja bi-naisista ja heidän perheistään ja ystäväpiiristään kertonut sarja ihastutti 2000-luvun alussa. Viime vuoden vaihteessa tarina sai vihdoin jatkoa, kun L-koodi: Generation Q ilmestyi. Generation Q:ssa nähdään muutama L-koodista tuttu hahmo sekä liuta uusia tyyppejä.

7. Orange Is The New Black (Netflix)

Löyhästi Piper Kermanin kokemuksiin naisvankilassa perustuva draamakomedia kuvaa naisvankien elämää. Orange Is The New Black todisti, että televisiossa on tilaa monipuolisille queer-naishahmoille. Erityisen hienoa on, että sarjassa nähdään transnäyttelijän esittämä transhahmo. Moinen oli todella harvinaista sarjan alkuaikoina vuonna 2013.

8. Skam (Yle Areena)

Oi, olisipa Skam saanut jatkua vielä muutaman kauden verran! Onneksi norjalaisen nuortensarjan pariin voi palata yhä uudelleen. Kehutun sarjan kolmannen kauden päähenkilönä nähdään Isak, joka kamppailee seksuaalisuutensa kanssa. Aito, hauska ja koskettava sarja on viime vuosien parhaimmistoa.

9. Sex Education (Netflix)

Brittiläinen teinisarja Sex Education kertoo seksipulmien kanssa painivista lukionuorista. Se kuvaa nuorten elämää aidon tuntuisesti ja käsittelee seksiä ja seksuaalisuutta suorapuheisesti ja rohkeasti, toisaalta vakavasti ja toisaalta rennosti. Seksuaalivähemmistöihin kuuluvien hahmojen petipulmiin suhtaudutaan samalla tavalla kuin heteroiden – kuten kuuluukin.

10. Hollywood (Netflix)

Netflixin seitsemänosainen minisarja Hollywood kertoo vaihtoehtoisen tarinan 1940-luvun Hollywoodin kultavuosista. Se kertoo myös rasismista ja seksuaalivähemmistöihin ja naisiin kohdistuvasta syrjinnästä. Hollywood esittää kysymyksen: mitä, jos elokuvamaailma olisi jo 40-luvulla ollut piirun verran suvaitsevaisempi ja avarakatseisempi?

11. Sense8 (Netflix)

Scifi-sarja Sense8 kertoo kahdeksasta eri puolilla maailmaa asuvasta ihmisestä, joilla on telepaattinen yhteys. Hahmojen joukossa ovat muun muassa meksikolainen, kaapissa oleva homonäyttelijä sekä nerokas mutta perheensä vähättelemä transnainen (jota näyttelee transnainen – valitettavan harvinaista). Visuaalisesti näyttävää sarjaa kuvattiin muun muassa Berliinissä, Meksikossa, Nairobissa, Reykjavikissa ja San Franciscossa. Sense8 on todellakin katsomisen arvoinen.

Vain kaksi kautta jatkunut Sense8 nauttii kulttimainetta. Kun Netflix ilmoitti lopettavansa sarjan kesken, sen fanit älähtivät niin, että tuotantoyhtiö myöntyi kuvaamaan sarjaan parituntisen päätösjakson.

12. Transparent (Viaplay)

Palkittu Transparent kuvaa tarkkanäköisesti perhemuotojen ja seksuaali- ja sukupuoli-identiteettien monimuotoistumista. Sarja alkaa, kun lähes 70-vuotias professori Mort tunnustaa tyttärelleen olevansa transnainen nimeltä Maura. Sukupuolen ja seksuaalisuuden kerroksellisuus tulee hienosti esiin sarjan hahmojen kautta.

13. Elite (Netflix)

Espanjalainen saippuadraamasarja Elite on yksi Netflixin katsotuimpia sarjoja. Se kertoo eliittikoulusta, jossa opiskelee myös kolme työnväenluokkaan kuuluvaa nuorta. Elitestä ei ihmissuhdekoukeroita, draamaa ja rikoksia puutu. Koukuttava ja jänníttävä sarja kuvaa hienosti kaapista tulemisen haasteita eri yhteiskuntaluokissa ja uskonnoissa.

14. Glee (Netflix)

Vuosina 2009–2015 pyörinyt musikaalisarja kertoo koulunsa show-kuoroon kuuluvista, epäsuosituista lukiolaisista. Sarja oli vuonna 2009 uraauurtava, sillä queer-teinien tarinoita ei vielä tuolloin juuri televisiossa nähty. Teinidraamaa ja -komediaa hienoilla musiikkiesityksillä höystettynä.

Katso myös elokuvat!