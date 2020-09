Salkkareiden Kalle toi homoseksuaalisuuden näkyväksi tv-viihteessä – muistatko nämä oman aikansa tienraivaajat?

Suomalaisista sarjoista Salatut elämät on ollut edelläkävijä seksuaalivähemmistöjä edustavien hahmojen esille tuomisessa. Sen jälkeen on tullut muitakin. Muistatko L-koodin Shanen ja Skinsin Emilyn?

Helsingissä on Pride-viikko on meneillään, mutta yhdenvertaisuutta tulisi tietysti juhlia joka päivä. Television ja elokuvien maailmassa nähdään iloksemme yhä enemmän HLBTQ-hahmoja. Näin ei ole ollut aina: television tekijöiltä on vaadittu rohkeutta muuttaa viihteen heteronormatiivista ja -painotteista ihmiskuvaa.

Listasimme joukon ikonisia, tärkeitä ja muuten vain parhaita seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön kuuluvia hahmoja ja pariskuntia tv-viihteen maailmasta. Muistatko heidät?

1. Kalle Laitela

Kallen (Pete Lattu) ja toisen mieshahmon suudelmasta nousi kohu.­

2000-luvun alussa Salatut Elämät marssitti televisioon avoimesti homon Kalle Laitelan. Kalle kipuili kaapissa, kunnes uskaltautui kertoman seksuaalisesta suuntautumisestaan läheisilleen. Tästä ei pitänyt Ismo-isä – eivätkä monet katsojatkaan. Sarjan kohutuimmaksi kohtaukseksi onkin noussut hetki, jolloin Kalle suuteli toista miestä.

2. Lari ja Elias

Elias (Petteri Paavola) ja Lari (Ronny Roslöf) saivat faneja ulkomailla asti.­

Kallen jälkeen Salkkareiden homoseksuaaleilla on ollut onneksi hitusen parempi vastaanotto. Jo sarjasta poistuneet Lari ja Elias ovat toimineet esimerkkeinä monille sateenkaarinuorille. Parista tuli hitti-ilmiö ulkomailla saakka, kun fanit latasivat ”Larias”-videoita Youtubeen.

3. Shane McCutcheon

Katherine Moennig näytteli Shanea L-koodissa.­

Lesbo- ja bi-naisista kertova L-koodi esitteli Shanen, josta tuli monille tärkeä esikuva. Shane oli uskollinen ystävä ja sarjadeittailija, joka pelkäsi vakavia ihmissuhteita. Shane nähdään myös tänä vuonna ilmestyneessä L-koodin jatko-sarjassa L-koodi: Generation Q.

4. Isak ja Even

Skamin Isak (Tarjei Sandvik Moe) rakastui Eveniin (Henrik Holm).­

Norjalaisessa hittisarja Skamissa nähtiin vain yksi miespuolinen päähenkilö, Isak Valtersen. Isak kamppaili seksuaalisen suuntautumisensa hyväksymisen kanssa, mutta ihastui lopulta häntä vanhempaan poikaan, Eveniin. Parin tarina oli monen Skam-fanin mielestä sarjan kaunein.

5. Emily ja Naomi

Ennen Skamia oli Skins. Brittiteinien elämästä kertonut kohuttu Skins – Liekeissä tarttui aiheeseen kuin aiheeseen, mielenterveysongelmista päihteisiin ja seksiin. Sarjan kolmannella kaudella nähtiin ujo Emily ja kyyninen Naomi, jotka rakastuivat toisiinsa. Pariskunta oli tärkeä esikuva monelle 2000-luvun teinille.

6. Nicky Nichols ja Sophia Burset

Nicky Nichols (Natasha Lyonne) ja Sophia Burset (Laverne Cox) olivat Orange is the New Blackin näkyvimpiä HLTBTQ-hahmoja.­

Netflixin hittisarja Orange Is the New Blackissa viihdytti Nicky, sarkastinen rääväsuu, jollainen monen kaveripiiristä varmasti löytyy. OINTB:ssä nähtiin useita muitakin queer-hahmoja. Nicky oli räväkkä ja anteeksipyytelemättömästi oma itsensä – ja kenties siksi fanien suosikki.

Tienraivaajana samassa sarjassa toimi transnainen Sophia Burset, jota näytteli ansiokkaasti Laverne Cox. On yhä harmittavan harvinaista, että transnäyttelijät pääsevät esittämään transhahmoja. Sophian tarina oli paikoin traaginen, mutta nosti esiin tärkeitä puheenaiheita transfobiasta transnaisten kohteluun vankiloissa.

7. Raymond Holt

Komediasarja Brooklyn Nine-Nine:ssa hauskuuttaa rikosylikomisario Raymond Holt, jonka tie johtotehtäviin ei ole ollut helppo. Jäyhäilmeinen Holt oli aikoinaan New York Cityn ensimmäinen tummaihoinen, avoimesti homoseksuaali poliisi. Holt on stereotypioita rikkova hahmo, jota on ilo seurata.

8. Callie Torres

Biseksuaaleihin on aina liitetty ennakkoluuloja, myös televisiossa. Muun muassa Carrie Bradshaw totesi aikoinaan Sinkkuelämää-sarjassa, ettei usko biseksuaalisuuteen. ”Se on vain välipysähdys matkalla homouteen”, Carrie totesi eräässä sarjan jaksossa. Huokaus.

Greyn anatomian lääkäri Callie oli yksi television ensimmäisistä, pääroolissa olevista biseksuaaleista. Hän auttoi murtamaan ennakkoluuloja ja osoitti, että biseksuaalit ovat ihan samanlaisia kuin kaikki muutkin – he vain sattuvat pitämään useammasta kuin yhdestä sukupuolesta.

9. Kurt Hummel ja Santana Lopez

Lukion kuororyhmästä kertova Glee oli monella tapaa uraauurtava sarja. Vuonna 2009 alkanut Glee esitteli katsojille Kurt Hummelin, avoimesti homoseksuaalin teinipojan, joka tuli kaapista isälleen, rakastui toiseen poikaan ja pisti kampoihin kiusaajille.

Gleessä nähtiin myös lesbohahmo Santana Lopez, joka oli monella tapaa raikas tuulahdus HLTBQ-hahmojen joukossa. Santana ei pitänyt lokeroinnista, vaan tuli sinuiksi seksuaalisuutensa kanssa vähitellen sarjan edetessä. Santanaa näytteli ikimuistoisesti Naya Rivera, joka menehtyi traagisesti kesäkuussa.

10. Mitchell ja Cameron

Modernin perheen Mitch ja Cam (oikealla) auttoivat nostamaan sateenkaariperheitä näkyville.­

Modernin perheen ihastuttava voimakaksikko on unelmien pari. Mitch ja Cam olivat yksi ensimmäisistä koko perheen komediasarjoissa nähdyistä homopareista, kun Moderni perhe alkoi vuonna 2009. Katsojat saivat seurata miesparin elämää yli 10 vuoden ajan. Mitch ja Cam adoptoivat lapsia, kinastelivat ja seisoivat aina toistensa tukena.