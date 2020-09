Me Naiset

Missä on henkinen kotisi? Kun vastaat 14 kysymykseen, saat tietää, missä Euroopan maassa sinun pitäisi oikeasti asua

Saatat olla suomalainen, mutta henkinen kotisi voi oikeasti olla jossain ihan muualla.

Millaista olisi asua ulkomailla? Viihtyisinkö? Olisiko elämä erilaista kuin Suomessa? Näitä kysymyksiä moni pohtii jossain vaiheessa elämäänsä.

Kenties tiedät myös sen tunteen, kun olet reissussa ulkomailla ja havahdut yhtäkkiä siihen, että tunnet olosi kovin kotoisaksi. Ehkä ihastut maan ruokaan, luontoon tai suurkaupungin vilinään. Ehkä tunnet vain olosi kummallisen mukavaksi paikallisten seurassa. Täällä viihtyisin pidempäänkin, saatat huomata ajattelevasi.

Suomi on ihana paikka, mutta mahtavaa on muuallakin. Poikkeusajasta huolimatta nyt on hyvä hetki hypätä kansainvälisille vesille ja selvittää, missä Euroopan hurmaavassa maassa tuntisit olosi kotoisaksi.

Testin laadinnassa on käytetty epätieteellisiä algoritmeja ja aimo annos aitoa mututuntumaa. Onnea matkaan!