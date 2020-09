Me Naiset

Suomessa tehdään joka vuosi hienoja elokuvia, mutta kuinka hyvin muistat ne? Testaa, kuinka hyvin tämän vuosituhannen kotimaiset leffat ovat jääneet mieleesi!

Tiedätkö, mikä on kaikkien aikojen katsotuin suomalainen elokuva? Arvaat varmaan: se on tietenkin Edvin Laineen Tuntematon sotilas (1955). Klassikon on nähnyt arviolta 2,8 miljoonaa katsojaa.

Tämän vuosituhannen puolella katsotuimpien kotimaisten ykköspaikkaa pitää niin ikään Tuntematon sotilas (2017). Koko 2000-luvun aikana vain kahtena muuna vuonna on suomalainen elokuva noussut vuoden katsotuimmaksi, Napapiirin sankarit vuonna 2010 sekä Mielensäpahoittaja vuonna 2013.

Vaikka kansainväliset megahitit keräävätkin nykyään kotimaisia elokuvia isommat katsojaluvut, ei rakkaus suomalaista elokuvaa kohtaan ole kadonnut mihinkään. Moni viime vuosikymmenten Suomi-leffa on piirtynyt unohtumattomasti katsojien mieleen.

Vaan kuinka hyvin kotimaiset elokuvat ovat sinulla muistissa? Testaa, pystytkö tunnistamaan 2000-luvulla ilmestyneet Suomi-elokuvat vain yhden kuvan perusteella!

Juttu on julkaistu alun perin Me Naisten sivuilla heinäkuussa 2020.