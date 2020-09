Jaxuhali. ”Sana on ärsyttävä, koska sitä viljellään joka paikassa ja se on menettänyt alkuperäisen positiivisen sävynsä.”

Muksa. ”Tulee mieleen, että ketä pitäisi muksauttaa? Kun tuttu kirjoittaa somessa muksasta typäivästään, mietin, ettei häntä ole älyllä pilattu. Murteet on jees, mutta moinen on silkkaa kielen pilaamista.”

Haastava. ”Suomen kielessä on olemassa hyvä ja kaunis sana 'vaikea'. Sitähän haastavalla tarkoitetaan, mutta ei haluta käyttää vaikea-sanaa. Haastava kuulostaa positiivisemmalta: kun joku on haastavaa, me otamme haasteen vastaan ja selviämme siitä. Konsulttijargonista on tullut arkipäiväistä.”