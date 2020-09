Me Naiset

Virpi Suutarin dokumenttia voi kiittää siitä, että se antaa Ainolle täyden kunnian Alvarin tasavertaisena työtoverina ja vaatii, että Aaltojen työt ymmärretään viimein parin yhdessä luomiksi.

Dokumentaristi Virpi Suutari tunnetaan arvostetuista dokumenteistaan, kuten vuonna 2001 ensi-iltansa saaneesta dokkarista Joutilaat, joka kuvasi Suomussalmella asuneiden työttömien nuorten miesten elämää. Ohjaajan uutukainen Aalto kertoo arkkitehtipariskunta Alvar (1898–1976) ja Aino (1894–1949) Aallon tarinan.

Näkökulma on uusi: keskiössä ei ole pelkästään Alvar, vaan valokeila tähdätään myös Ainoon. Dokumenttia on syytä kiittää siitä, että se antaa Ainolle täyden kunnian Alvarin tasavertaisena työtoverina ja vaatii, että Aaltojen työt ymmärretään viimein parin yhdessä luomiksi.

Ohjaaja säästää katsojat puhuvilta päiltä. Dokumentissa kuullaan yli 30 haastateltavaa, mutta heitä ei nähdä pönöttämässä kameran edessä, vaan heidän haastattelunsa on kuvitettu läkähdyttävän runsaalla arkistomateriaalilla.

Dokumentti kuvaa Aaltojen töitä, mutta myös heidän suhdettaan. Arkkitehtuurin alan nimet – niin kotimaiset kuin ulkomaisetkin – laulavat ylistyslaulua pariskunnan mestariteoksille. Soraääniä ei kuulla, paitsi arkistomateriaaleissa. Niissä haastatellaan rahvasta, joka haukkuu vuonna 1956 vasta valmistuneen Kansaneläkelaitoksen päätoimitalon ja vuonna 1971 vasta avatun Finlandia-talon.

Kela oli kansan mielestä ”loistohotelli”, johon ei olisi pitänyt hassata raahaa, ja Finlandia-talossa ei kuulopuheiden mukaan saanut istua, ettei nahkaverhoilu kuluisi. Finlandia-talon marmoreita ja niihin käytettyjä ja lähivuosina käytettäviä miljoonia ei mainita. Ei myöskään Aallon suunnittelemien rakennusten epäkäytännöllisyyttä, josta käyvät esimerkiksi vuonna 1954 valmistuneen Jyväskylän yliopiston päärakennuksen vessat, jotka ovat niin pieniä, ettei vessanpöntöllä voi istua jalat suorina, vaan sääret pitää kääntää sivulle.

Aaltojen suhteen kuvauksessa sen sijaan on enemmän särmää. Suhteesta kerrotaan pääasiallisesti avioparin kiehtovan boheemien rakkauskirjeiden välityksellä, jotka on tuotu nyt ensimmäistä kertaa julkisuuteen. Kirjeet lukevat Pirkko Hämäläinen ja Martti Suosalo. Aaltojen suhde oli hyvin ristiriitainen. On selvää, että pari rakasti toisiaan intohimoisesti. Kirjeet vihjaavat rivien välissä, että Ainolla ja Alvarilla oli avoin suhde, mutta asiaa ei sanota suoraan.

Ainon kuoltua Alvar meni uusiin naimisiin arkkitehti Elissa Aallon (1922–1994) kanssa. Dokumentti kuvaa, miten karmivasti Alvar alkoi muokata tuoreesta vaimostaan edesmenneen vaimonsa kaksoisolentoa. Hän päätti, millainen kampaus Elissalla oli ja millaisia vaatteita tämä sai käyttää. Projekti onnistui: Elissa muistutti lopulta aavemaisella tavalla Ainoa.

Aalto ★★★★ Ensi-ilta 4.9.