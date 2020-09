Ohjaaja Ina Weisse on ripotellut totisen draaman sekaan myös saksalaista kuivaa huumoria.

Lahjakas nelikymppinen viulisti Anna Bronsky (Nina Hoss) on luopunut urastaan ja opettaa viulunsoittoa musiikkilukiossa. Hän iskee koulun pääsykokeen esikarsinnoissa silmänsä ujoon kokelaaseen Alexanderiin (Ilja Monti), vaikka muut pääsykokeen raadissa eivät usko tämän lahjoihin. Anna ottaa Alexaderin siipiensä suojiin ja alkaa valmentaa tätä pääsykokeisiin kyseenalaisin keinoin.

Ina Weissen draaman Koesoitto alkuasetelma tuo mieleen Paavo Westerbergin vuonna 2018 ensi-iltansa saaneen draaman Viulisti, jossa Matleena Kuusniemen näyttelemä viulunsoiton opettaja rakastuu Olavi Uusivirran näyttelemään oppilaaseensa. Koesoiton juoni lähtee kuitenkin jo varhain eri suuntaan kuin Viulistin.

Koesoiton ja Viulistin teemat ovat samoja: valta-aseman väärinkäytökset opettajan ja oppilaan suhteessa. Asiasta alettiin keskustella #metoo-kampanjan aikana ja siitä on syytä keskustella edelleen. Suurimmassa osassa julkisuuteen tulleista tapauksista vallankäyttäjä on ollut mies ja uhri tyttö tai nainen. Poikkeuksiakin on. Viimeksi julkisuudessa on puitu Team Uuniquen muodostelmaluistelijoiden joukkueen päävalmentajan Mirjami Penttisen käytöstä valmennettaviaan kohtaan. Myös Koesoitto kääntää tavallisimman asetelman päälaelleen: opettaja on nainen ja oppilas poika.

Nina Hoss on saksalaisen nykyelokuvan suuri tähti. Hän on vakuuttanut yleisönsä erityisesti Christian Petzoldin luottonäyttelijänä elokuvissa Barbara ja Phoenix.

Hoss on oivallinen opettajana, joka haluaa elää uransa huippuhetket uudestaan oppilaansa kautta ja pitää sadistista vallankäyttöä oikeutettuna. Ilja Monti tekee hienon roolin hämmentyneenä teininä, joka joutuu tahtomattaan opettajansa valtapelin pelinappulaksi.

Weisse ripottelee totisen draaman sekaan saksalaista kuivaa huumoria. Elokuvan loppuratkaisu yllättää taatusti.

Koesoitto

ENSI-ILTA 4.9. ★★★