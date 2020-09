Matkusta maailman ympäri kotisohvalla! Listasimme 14 ihanaa ja oikeasti hyvää elokuvaa, jotka sijoittuvat upeisiin reissukohteisiin

Matkustaminen ei aina ole mahdollista, mutta onneksi kotisohvaltakin käsin pääsee upeiden matkakohteiden äärelle. Listasimme 14 elokuvaa, jotka hellivät reissaajan sydäntä. Varoitus: nämä elokuvat eivät ainakaan hillitse matkakuumettasi.

1. Minun afrikkani (Afrikka)

Yksi elokuvahistorian romanttisimmista kohtauksista? Robert Redford pesemässä Meryl Streepin hiuksia.­

Tanskalaisen Karen Blixenin elämästä Kenian kahviplantaasilla kertova Minun Afrikkani vie upealle matkalle tasangoille ja safareille. Seitsemän Oscar-palkintoa voittaneen elokuvan sanotaan olevan yksi harvoista, jotka tekevät oikeutta maan kauneudelle. Masai Maran luonnonpuistossa kuvattiin unohtumaton kohtaus, jossa Robert Redford pesee Meryl Streepin hiukset joen rannassa. Streepille romanttinen kohtaus oli kaikkea muuta, sillä kuvausten aikana lähistöllä oli lauma reviiritietoisia virtahepoja, joita Streepin kerrotaan pelänneen kuollakseen.

Vuokrattavissa: Google Play ja iTunes

2. Lahjakas herra Ripley (Sisilia, Rooma, San Remo ja Venetsia)

Matt Damon on Tom Ripley vuonna 1999 ilmestyneessä Lahjakas herra Ripley -elokuvassa.­

Jude Law, Matt Damon, Gwyneth Paltrow ja Cate Blanchett. Neljä syytä katsoa elokuva. Viides ja paras syy on Italia ja ihana Procidan saari. Elokuva sijoittuu 1950-luvulle ja suurimmaksi osaksi Italiaan Procidalle ja Napoliin. Osa kohtauksista on kuvattu läheisellä Ischian saarella sekä Venetsiassa. Maisemat ovat hehkuvia ja häikäisevän kauniita, taustalla soi vanha jazz ja italialainen iskelmä.

Vuokrattavissa: Google Play ja iTunes

3. Taru sormusten herrasta (Uusi-Seelanti)

Taru Sormusten Herrasta -trilogia sijoittuu Uuden-Seelannin vehreisiin maisemiin.­

J.R.R. Tolkienin luomaa Keskimaata ei valitettavasti ole olemassa, mutta onneksi on Uusi-Seelanti. Ei ole ihme, että maa valittiin Taru sormusten herrasta -trilogian kuvauskohteeksi: Uuden-Seelannin uskomattomat maisemat ovat kuin suoraan fantasiakirjan sivuilta. Sormusten herroja on kiittäminen siitä, että Uuden-Seelannin matkailu räjähti kasvuun 2000-luvulla. Vielä nykyäänkin turistit pääsevät vierailemaan paikoilleen jätetyssä hobittikylässä, joka sijaitsee maan pohjoissaarella.

Nähtävissä: C More

Vuokrattavissa: Viaplay, Elisa Viihde

4. Call Me by Your Name (Pohjois-Italian maaseutu, Lombardia)

Armie Hammer ja Timothée Chalamet tekevät loistavaa työtä Call Me by Your Namessa.­

Call Me by Your Name on yksi viime vuosien kauneimmista elokuvatarinoista. Visuaalisesti upea elokuva vie katsojan Italiaan, Creman kylään, joka on ohjaajan Luca Guadagninosin kotikaupunki. Pastellivärit, vanhat, upeat kivitalot ja Italian kesä ovat niin kauniita, että sydän on pakahtua. Ympäristö on täydellinen kauniille ja riipaisevalle rakkaustarinalle, ja herättää niin romantiikan- kuin matkakuumeenkin. Elokuvassa on paljon ulkokohtauksia ja tuntuu, että jokaiselle kohtaukselle on valittu täydellinen maisema.

Nähtävissä: HBO Nordic

Vuokrattavissa: Elisa Viihde

5. Amélie (Pariisi)

Hurmaava Audrey Tautou näyttelee Amélieta.­

Montmarten maisemia, juoruilevia mummoja, pikkuisia kauppoja, tupakansavuisia kahviloita sekä pakahduttavan ihanaa pianomusiikkia. Amélie kertoo sympaattisesta tarjoilijasta Amélie Poulainista (Audrey Tautou), joka päättää tehdä hyviä tekoja ympäri Pariisia. Elokuvaa katsoessa uppoutuu niin syvälle romanttiseen pariisilaistunnelmaan, että siitä on vähän vaikeaa päästää irti.

Vuokrattavissa: Elisa Viihde

6. Mamma Mia! ja Mamma Mia! Here We Go Again (Kreikka ja Kroatia)

Meryl Streep näyttelee Donna Sheridania Mamma Miassa.­

Ihastuttavan kirkas meri, dramaattiset kalliorannat ja ABBA:n unohtumattomat sävelet vievät hilpeälle musikaalimatkalle Kreikan saaristoon. Ensimmäinen Mamma Mia! kuvattiin Skopeloksen saarella, joskin elokuva sijoittuu kuvitteelliselle Kalokairin saarelle. Turistit vaeltavat yhä Skopelokselle ihailemaan elokuvista tuttuja paikkoja, kuten pientä Agios Ioanniksen kappelia, joka toimi leffan hääpaikkana. Jatko-osa kuvattiin Visin saarella Kroatiassa, mikä aiheutti taannoin pienimuotoisen skandaalin Kreikassa.

Nähtävissä: Netflix, C More

7. P.S. Rakastan sinua (Irlanti)

Hilary Swank ja Gerard Butler, mikä valloittava aviopari. Nyyh.­

Tekeekö mieli tirauttaa parit kyyneleet? Silloin elokuvaillan täydellinen valinta on romanttinen draama P.S. Rakastan sinua. Elokuva kertoo Hollysta, jonka irlantilainen aviomies Gerry kuolee. Hollyn maailma romahtaa, kunnes hän alkaa saada kirjeitä menneisyydestä. Holly matkustaa New Yorkista Irlantiin miehensä jalanjäljissä. Sen vehreät nummet ja pubien iloinen tunnelma herättävät naisen taas henkiin – ja saavat katsojan haaveilemaan matkasta Irlantiin.

Nähtävissä: Netflix, Elisa Viihde Aitio

8. Notting Hill (Lontoo)

Notting Hill -elokuvassa kuullaan kuuluisa repliikki: ”I'm also just a girl, standing in front of a boy, asking him to love her.”­

Joskus kepeä romanttinen komedia on paikallaan, etenkin jos sen pääosissa ovat Hugh Grant ja Julia Roberts. Hurmaava Notting Hill kertoo lontoolaisesta kirjakauppiaasta, joka tapaa kuuluisan amerikkalaisen näyttelijättären. Rakkaustarinan ohella leffa tarjoilee mahtavan katsauksen Lontooseen. Etenkin Notting Hill -kaupunginosan söpöt, värikkäät talot ihastuttavat.

Nähtävissä: Viaplay, C More

9. Sideways (Kalifornia)

Kippis ja kulaus! Tätä leffaa ei kannata katsoa ilman viinilasillista.­

Huikeita Kalifornian maisemia, hyvää viiniä ja mainiota musikkiia. Sideways kertoo kahdesta miehestä, jotka lähtevät automatkalle Kalifornian viinitiloille. Sidewaysissa ei ole suuria tähtiä ja se kertoo tavallisista, keski-ikäisistä miehistä, mutta silti se keräsi ilmestyessään pystejä ja kriitikot kiittelivät. Se on myös elokuva intohimoisesta viiniharrastuksesta. Leffaevääksi kannattaa varata pullo hyvää Pinot Noiria!

Vuokrattavissa: Viaplay, Elisa Viihde

10. Kukkoilijat (Belgia, Brugge)

Mitä käy, kun kaksi gangsteria lähetetään "lomalle"? Brendan Gleeson ja Colin Farrel näyttelevät pääosia Kukkoilijat-elokuvassa.­

Kukapa olisi arvannut, että elokuva palkkamurhaajista voi saada ihastumaan kaupunkiin näin syvästi? Toimintakomedia Kukkoilijat (In Bruges) kertoo Belgian Bruggessa piileskelevistä palkkamurhaajista, joista toinen haluaa keskittyä oluen juomiseen ja toinen nähdä kaupunkia. Mitä enemmän Colin Farrellin hahmo valittaa vihaavansa Bruggea, sitä enemmän katsoja ihastuu kuvankauniiseen kaupunkiin.

Vuokrattavissa: Elisa Viihde

11. The Sound of Music (Itävalta)

Vuonna 1965 Sound of Music on kaikkien aikojen menestynein musikaalielokuva. Mustavalkoisesta kuvasta huolimatta elokuva hehkuu kirkkaissa väreissä.­

1930- ja 40-lukujen taitteen Itävalta on tämän rakastetun musikaalin tapahtumapaikka. Jo alkukuvat vievät nojatuolimatkalle: kamera pyyhkii jylhien Alppien yli ja tarkentuu sydämensä kyllyydestä laulavaan ja pyörähtelevään Julie Andrewsiin. Laulavasta von Trappin perheestä ja natsien vallannousustakin kertova elokuva on houkutellut musikaalifaneja Salzburgiin jo vuosikymmenten ajan. Amerikkalaisturisteista jopa 70 prosenttia kertoo vierailleensa kaupungissa juuri elokuvan takia. Se on aika paljon, kun otetaan huomioon, että Salzburg on myös Mozartin kotipaikka.

Vuokrattavissa: Viaplay

12. Nyt tai ei koskaan (Kiina, Intia, Egypti, Tansania, Ranska, USA)

Nyt tai ei koskaan -leffaa katsellessa ehtii miettiä, mitkä matkakohteet ovat omalla ”bucket listillä”.­

Haaveiletko matkasta maailman ympäri? Nyt tai ei koskaan (The Bucket List) tarjoaa siihen mahdollisuuden. Kaksi tyystin erilaista kuolemansairasta miestä (Jack Nicholson ja Morgan Freeman) tutustuvat sairaalassa ja päättävät tehdä ”bucket listin” eli listan asioista, jotka he haluavat toteuttaa ennen kuolemaansa. Eläkeläispapat lähtevät matkaan ja vierailevat niin Egyptin pyramideilla, Taj Mahalilla, Kiinan muurilla kuin Tansanian safareillakin.

Vuokrattavissa: Viaplay, Elisa Viihde

13. Thelma ja Louise (Yhdysvallat)

Asennemimmejä roadtripillä! Thelma ja Louise on iki-ihana klassikko.­

Kaikkien roadtrip-leffojen äiti Thelma ja Louise kertoo naisten välisestä ystävyydestä ja vapaudesta. Arkansasin pikkukaupungissa asuvat Thelma (Geena Davis) ja Louise (Susan Sarandon) lähtevät viikonloppureissuun, joka muuttuu kohtalokkaaksi karkumatkaksi. Katsojan kaasujalkaa alkaa vipattaa, kun kaksikko ajaa Lounais-Amerikan aavikkoteillä vuoden 1966 Ford Thunderbirdillään. Voih, pääsisipä joskus itsekin näkemään Grand Canyonin!

Vuokrattavissa: Google Play ja iTunes

14. The Darjeeling Limited (Intia)

Jason Schwartzman, Owen Wilson ja Adrien Brody näyttelevät pääosia Darjeeling Limitedissä.­

Isänsä menettäneet kolme amerikkalaista veljestä eivät ole puhuneet toisilleen vuoteen. He lähtevät junareissulle halki Intian. Matkan aikana veljekset käsittelevät suruaan, yrittävät ystävystyä, tappelevat, ajautuvat kommelluksiin ja oppivat rakastamaan Intiaa. The Darjeeling Limited on taattua Wes Anderson -laatua. Visuaalisesti kauniin elokuvan maisemat saavat himoitsemaan matkalippuja Intiaan.

Vuokrattavissa: Viaplay, Elisa Viihde