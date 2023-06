Aliarvostettua hiustuotetta saa alle 5 eurolla, mutta moni ei tartu siihen – kampaajat neuvovat, kuinka sillä saa hiukset tuuheammiksi

Muotovaahto on hieman unholaan jäänyt tuote, mutta oikeasti ihan ykkönen tuuhean tukan luomisessa. Näin käytät vaahtoa oikeaoppisesti.

Tuuheampaa tukkaa lupaavia tuotteita on olemassa niin pitkä liuta, että tavallisella hiustenlaittajalla voi mennä sormi suuhun valikoiman edessä. Hienolta kuulostavien tuotteiden jalkoihin on jäänyt yksi erittäin tehokas suorittaja, unohdettu klassikko: muotovaahto.

Who What Wear tietää kertoa, että muotovaahto on tällä hetkellä monen huippukampaajan luottotuote. Vaahdolla saa nimittäin luotua hiukseen kestävää volyymia ja ilmavuutta ilman, että tukka alkaa tuntua raskaalta tai latistua iltaa kohti.

Samaa sanovat ammattilaiset Byrdien jutussa. Kampaaja Tyler Laswell kertoo muotovaahdon olevan sekä helppokäyttöisin että monipuolisin muotoilutuote, joka markkinoilta löytyy.

Golfpallon verran vaahtoa

Who What Wearin jutussa kampaaja Larry King neuvoo annostelemaan vaahtoa golfpalloa vastaavan määrän kämmenelle. Kädestä vaahto viedään sormilla harjaamalla hiuksiin, aloittaen aivan tyvestä. Yli jääneen vaahdon King opastaa puristelemaan latvoihin. Lopuksi hiukset on hyvä harjata vielä lapioharjalla, jotta vaahto on varmasti levittynyt tasaisesti ympäri tukkaa.

Luonnonkiharaan tukkaan kampaaja neuvoo puristelemaan vaahdon kauttaaltaan sormilla harjaamisen sijaan, jotta tukkaan ei muodostu ei-toivottua pörröisyyttä.

Byrdien jutussa kampaaja Tommy Buckett sanoo, että toisin kuin moni muu muotoilutuote, muotovaahto ei tee hiuksista koppuraista tai likaisen tuntuista, vaikka sitä vahingossa annostelisi hieman liikaa.

Sopii ihan kaikille

Kingin mukaan muotovaahto sopii kaikille hiustyypeille ja -tekstuureille. Luonnonkiharassa tukassa vaahto korostaa hiuksen muotoa. Suoraan tukkaan vaahto antaa kaivattua volyymia ja pitoa kampaukseen.

Muotovaahtoa voi hyvin yhdistellä myös muihin muotoilutuotteisiin ja käyttää yhdessä lämpölaitteiden kanssa. Laswell kertoo käyttävänsä vaahtoa esimerkiksi yhdessä suolasuihkeen kanssa kestävien beach wave -laineiden luomiseen. Näyttävät glamour-kiharat kampaaja loihtii muotovaahdolla ja isoilla lämpörullilla.

Erittäin positiivista muotovaahdoissa on myös se, että niitä löytyy kattavasti myös edullisemmista hintaluokista. Nämä vaahdot ovat saaneet kehuja sekä somessa että ammattilaisilta:

Herbina Sensitive Voimakas Hajusteeton Muotovaahto, 4,20 € / 200 ml.

Wella Shockwaves Volume Mousse, 4,75 € / 200 ml.

Four Reasons Original Volume Mousse, 14,90 € / 200 ml.

L'Oréal Paris Elvital Dream Lengths Waves Waterfall Mousse, 4,90 € / 200 ml.

Lue lisää: Hoidatko hiuksiasi oikein kesällä? Asiantuntija antaa 7 vinkkiä – ja nimeää tärkeimmän tuotteen, joka unohtuu monilta