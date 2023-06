Saunotko kesällä koko vuoden edestä? Kiinnitä huomiota näihin asioihin – kampaaja kertoo virheestä, jonka moni tekee

Saunan kova lämpö voi jättää jälkensä sekä hiuksiin että kasvoille.

Myönnetään, kesämökkeillessä puulämmitteisen saunan kutsua ei voi vastustaa. Ja entäpä kutsuvat uintireissut maauimalaan ja siihen vielä löylyt päälle? Kesällä saattaa tulla yllättäen saunottua varkain – ehkä jopa koko vuoden edestä.

Tiheään saunovan kannattaa muistaa hemmotella ihoaan ja hiuksiaan saunomisen ohessa tai jälkeen. Saunan kova lämpö voi nimittäin jättää jälkensä sekä kutreihin että kasvoille, jos niistä ei pidä huolta.

Näin sauna vaikuttaa:

Hiukset kuivuvat

On tyypillistä, että hiukset ovat kesän jäljiltä erittäin kuivat, kertoo Lumos-kampaamon parturi-kampaaja Tiia Tran. Auringon lisäksi kova saunominen kuivattaa monen tukan koppuraksi.

– Kuulen asiakkailtani paljon sitä, että he ovat olleet koko kesän mökillä ja pesseet hiuksiaan vain shampoolla, ja hoitaminen on kokonaan unohtunut. Pelkän shampoopesun jälkeen hiusten pH-arvo on kuitenkin sellainen, että jos hiuksiin ei laita hoitoainetta tai naamiota, hiussuomu ei sulkeudu ja hiukset kuivuvat todella paljon.

Tran kertoo, että jos tykkää saunoa, silloin kannattaa samalla hoitaa hiuksia ekstrahyvin.

– Saunominen olisi todella hyvä hetki hyödyntää hoitoaineen ja naamion vaikuttaminen. Löylyn lämmössä hiussuomut ovat auki ja tuotteet imeytyvät hiuksiin paremmin.

Kesällä saunomisen yhteyteen sopivat erittäin hyvin erilaiset kosteuttavat hoitoaineet ja naamiot. Jos hiukset ovat vaalennetut, erityisesti rakennepaikkaavat naamiot kannattaa ottaa käyttöön.

Naamion tai hoitoaineen voi laittaa löylyyn vaikuttamaan, ja päälle voi kietoa hiusturbaanin tai pyyhkeen. Se edesauttaa, että lämpö jakaantuu hiuksiin paremmin ja hoitotuote vaikuttaa kauttaaltaan tasaisesti.

Maria Nilan Structure Repair -hiusnaamio vahvistaa ja korjaa hiuksia, 29,95 €.

Vohvelikierteen puuvillaiset hiuspyyhkeet valmistetaan käsityönä Helsingissä. Saatavilla useita värejä, joista kuvassa Hattara, 29 €.

Hoida myös ihoa

Saunominen kannattaa hyödyntää myös ihonhoidon kannalta. Lämpö saa myös ihohuokoset avautumaan, ja silloin on hyvä puhdistaa iho huolellisesti.

Kuten kerroimme aiemmin, saunassa on erittäin hyvä hetki laittaa aurinkovoiteesta ja liasta tukkeutuneelle iholle esimerkiksi savipohjainen naamio. Se imee iholta talia ja kuonaa.

– Jos tykkäät saunoa, anna naamion vaikuttaa saunomisen ajan, kehotti kosmetologi Maija Karhu Kauneusklinikka Ainolasta aiemmin Me Naisten jutussa.

Argiltubo Vihreä savi -hoitonaamio syväpuhdistaa eikä sula kasvoilta saunassa. 19,95 €, Ruohonjuuri.

Jos taas iholla on couperosaa tai rosaceaa, ne voivat lehahtaa pahemmiksi aktiivisen saunomisen myötä. Saunan kuumuus kiihdyttää ihon verenkiertoa, ja siksi herkkäihoisten voi olla hyvä kokeilla saunomisen ajaksi iholle laitettavaa suojaavaa voidetta, kuten paksumpaa balmia, vinkataan muun muassa ihonhoitoon erikoistuneella Twistbe-sivustolla.

Myös kylmä-kuuma-vaihtelut, esimerkiksi kuumien löylyjen ja jääkylmän suihkun kanssa vuorottelu, kannattaa jättää minimiin.

Neal’s Yard Remedies Wild Rose Beauty Balm sopii levitettäväksi couperosa-iholle ennen saunaan menoa, 52,50 €.

