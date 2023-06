”Mäkkäriotsis” on uusin kuuma otsatukkatrendi – tältä haluttu tyyli näyttää

Otsatukkatyylin nimi tulee pikaruokaketjun logoa muistuttavasta muodosta.

Uusi sesonki, uusi otsistrendi. Jos Tiktokia on uskominen, kesän ykkösotsis on nimeltään McDonald’s bangs eli vapaasti suomennettuna mäkkäriotsis. Aihetta käsitteleviä Tiktok-videoita on katsottu palvelussa yli 195 miljoonaa kertaa.

Mäkkäriotsiksessa on kunnolla volyymia: keskijakaukselle vedetyn otsatukan tyvessä on tuntuvasti kohotusta ja itse pituudet kaartuvat kasvojen sivuille.

Lopputulos todellakin muistuttaa pikaruokaketjun kuuluisaa logoa, joten nimitys on varsin osuva.

Jos hiuksissa on jo valmiiksi pitkä verho-otsis, saa siitä luotua mäkkäriotsiksen pesun jälkeen föönillä ja pyöröharjalla. Popsugarin jutussa kampaaja Tyler Moore neuvoo, että parhaiten volyymia otsikseen saa, kun föönattavan osion vetää jakauksen väärälle puolelle. Hiusten kannattaa Mooren mukaan antaa jäähtyä harjan ympärille, jotta muoto kestää otsiksessa mahdollisimman pitkään.

Tältä hulmuava mäkkäriotsis näyttää tosielämässä:

Lue lisää: Kesähameiden ykkönen! 10 kuvaa todistaa, että hetken haluttu tyyli sopii kaikille