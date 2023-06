Näppärä aurinkovoide ja helpot meikit – suomalaiset kauneusvaikuttajat paljastavat 6 kesälomareissujensa luottotuotetta

Somen kauneusgurut kertovat, mitä kosmetiikkaa kannattaa pakata mukaan.

Pullisteleva kosmetiikkapussukka ei ole kenenkään matkailijan unelma – reissussa ei todellakaan jaksa kantaa mitään ylimääräistä.

Matkoilla on kuitenkin kiva puunata ja putsata siinä missä kotioloissakin. Siksi kysyimme kolmelta suomalaiselta kauneusvaikuttajalta, mitkä luottotuotteet matkustavat heidän mukanaan reissulle kuin reissulle. Poimi talteen vinkit ja lisää pakkauslistalle!

Meikkitaiteilija Eevis Liedes: Kosteutta ja hehkua

– Kun lomailen lämpimässä, otan aina mukaan kasvovesisuihkeen. Suihkin sitä puhdistuksen jälkeen kosteuttamaan, kesken päivän virkistämään ja illalla meikkiä raikastamaan. Appelsiininkukan ihana tuoksu tässä suihkeessa sopii reissuun, ja kotona palauttaa lomatunnelmaan, kertoo Liedes.

Pai Century Flower Soothing Tonic -kasvovesisuihke, 44 €.

– Lomalla tulee meikattua vähemmän, mutta voidemainen bronzer kuuluu meikkipussiin myös silloin. Haluan päivetykseni mieluummin purkista kuin auringosta. Tämän koostumus on ihana, hieman läpikuultava, ja iholla tuote näyttää kauniin heleältä. Levitän tätä suurella siveltimellä kasvojen kohtiin, joissa päivetys näkyy selkeimmin.

Fenty Beauty Cheeks Out Freestyle Cream Bronzer, sävy 03 Macchiato, 38 €.

Kauneusvaikuttaja Pinja Potasev: Kätevä aurinkovoide ja helppo meikkivoide

– Näppärässä puikkomuodossa tulevaa aurinkosuojatuotetta on tosi helppo lisätä kasvoille, kaulalle ja dekolteelle. Tämä toimii myös meikin päällä! Tuotteessa on ihana, viilentävän tuntuinen vaikutus. Tämä on reissussa täydellinen, koska pakkaus mahtuu pieneen laukkuun ja tuotetta on helppoa lisätä päivän aikana säännöllisesti, kertoo Potasev.

Cell Fusion C Stick Sunscreen -aurinkovoidepuikko, noin 28 €.

– Tämä meikkivoide on helppo pakata mukaan. Pakkausta saa pienessä matkakoossa, joten se mahtuu meikkipussiin hyvin. Pakkaus on muovia, joten rikkoontumista ei tarvitse pelätä. Itse voide on kuin toinen iho! Tällä saa nopeasti kauniin kuulaan pohjan. Voiteen voi levittää sormin, eli mukaan ei tarvitse pakata erillistä sivellintä.

Mac Studio Radiance Face And Body Radiant Sheer Foundation matkakoossa, 35,50 €.

Kauneusvaikuttaja Erika Naakka: Monitoimituotteet

– Rakastan sekä arkena että lomalla monitoimituotteita. Kotimaisen Laponien voide on täydellinen monitoimituote matkoilla, koska se toimii kasvoilla päivä- ja yövoiteena, huulivoiteena sekä naamiona ja vartalolla voiteena ja käsivoiteena. Tätä voi laittaa jopa hiusten latvoihin hoitoaineena, vinkkaa Naakka.

Laponie of Scandinavia 2-in-1 Hydrating Face Mask & Cream -kosteuttava kasvonaamio ja voide, 37 €.

– Laiskistun kesäisin meikkaamisessa, joten jos haluan laittautua minimivaivalla, kirkas puna toimii hyvin. Monitoimisuus on tämän punan valttia: pehmeää mattapunaa voi hyvin käyttää myös poskipunana.

Nyx Professional Makeup Smooth Whip Matte Lip Cream -huulipuna, 11,50 €.

Lue lisää: Tässä ovat kesän monikäyttöisimmät vaatteet – 3 suomalaista huippustylistiä paljastaa suosikkinsa

Kuvat: Valmistajat