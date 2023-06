Testasimme kulmageelit! Yksi sai 5/5 ja liimaa kulmakarvat taatusti paikoilleen: ”Rakkautta ensi vetäisyllä”

Vaikkei kulmia meikkaisi muuten lainkaan, kulmageelillä sukii karvat kauniiksi. Testasimme tuotteet puolestasi.

Tarkkaa puuhaa

Maybelline New York Tattoo Brow 36H Styling Gel, 15,90 € / 6 ml

Arvosana: 3 / 5

Lupaus: Kulmageeli muotoilee kulmat ja antaa luonnolliselta näyttävän lopputuloksen. Koostumus on helppo levittää tarkan harjan avulla. Sinetöi värin ja saa kulmat näyttämään tuuheammilta. Vedenkestävä, ei leviä ja kestää jopa 36 tuntia. Vegaaninen. Saatavilla useampi eri sävy.

” Kulmat näyttävät hieman tuuheammilta.

Kokemus: Harja on sopivan pieni, mistä plussaa. Mutta äh: värimassa on sen verran märkää, että se tarttuu kulmakarvojen lisäksi myös iholle. Levittäessä saa olla tarkkana, jotta väriä ei tule sutineeksi myös kulmien ohi. Saan itse aikaan sotkua, ja joudun pyyhkimään ylimenneet värit iholta pumpulipuikolla. Tuote ei tunnu kovin geelimäiseltä, vaan se on hyvin ohutta. Kuivuttuaan väri pysyy kuitenkin hyvin ja karvatkin pysyvät melko hyvin paikoillaan päivän ajan. Kulmat näyttävät hieman tuuheammilta. Jos kaipaa kulmiin lisäväriä eikä haittaa, että sitä tarttuu karvojen lisäksi myös iholle, tämä voi olla toimiva arkeen varmakätisille. Jos kaipaa jämäkkää pitoa ja tarkkaa jälkeä, ei paras mahdollinen.

Luonnonkosmetiikkaa marketista

Lavera Trend Sensitiv Eyebrow Styling Gel, 9,95 € / 9 ml

Arvosana: 3+ / 5

Lupaus: Luonnonkosmetiikan kulmakarvojen värillinen muotoilugeeli. Hoitava, kulmien muotoiluun ja viimeistelyyn. Nopeasti kuivuva geeli on helppo levittää, ja se pitää kulmakarvat muodossaan koko päivän. Saatavilla useampi eri sävy ja kirkas vaihtoehto.

” Pientä lisäväriä ja vähän ryhtiä.

Kokemus: Tässä kulmageelissä on hieman kookkaampi harja. Värimassa on sopivan kuivaa: se tarttuu lähinnä karvoihin eikä sotke ihoa tai kulmien ympärystä, vaikka sutisi vähän huolettomammin. Ruskea sävy on melko hillitty ja sopii varmasti monelle. Karvat saa sudittua melko ryhdikkäiksi, mutta aivan täyttä pitoa ja laminoitua efektiä geeli ei saa aikaan. Hyvä tuote, jos kaipaa pientä lisäväriä ja vähän ryhtiä kulmiin. Miinus vahvasta tuoksusta, joka leijuu nenään meikatessa. Tuotteen toisessa päässä on ylimääräinen harja, jolla kulmat voi harjata muotoonsa ennen geelin levitystä. Itse en koe, että sille on tarvetta: varsinainen kulmageeliharja riittää.

Täydemmän näköiset kulmat

Bare Minerals Strength & Length Serum Infused Brow Gel, 28 € / 5 ml

Arvosana: 4 / 5

Lupaus: Kulmageeli, joka sisältää vahvistavaa kasvipohjaista seerumia. Tekee kulmakarvoista selvästi paksummat ja tuuheammat – välittömästi ja ajan myötä. Vegaaninen. Saatavilla useampi eri sävy ja kirkas vaihtoehto.

” Lopputulos on todella luonnollinen ja kiva.

Kokemus: Tässä tuotteessa on erikoinen, mutta toimiva harja: se on pieni ja muovinen, piikikäs ja hieman kaareva. Sillä saa sudittua väriä kulmiin todella tarkasti juuri haluttuun kohtaan. Väriä tulee hillitysti, mutta se on myös kerrostettavissa. Massa on melko kosteaa ja seerumimaista, kuten tuotteen nimessäkin mainitaan. Tällä ei saa kulmia jäykästi ylöspäin viime vuosien trendin mukaisesti, mutta harja sutii karvat tarkasti siistiksi ja saa ne näyttämään hieman täydemmiltä. Lopputulos on todella luonnollinen ja kiva.

Tuuheuttavaa luonnonkosmetiikkaa

Mádara Grow & Fix, 30,50 € / 4,25 ml

Arvosana: 4½ / 5

Lupaus: Muun muassa peptidejä, pohjoisen kantarellin kasvuvitamiineja ja kofeiinia sisältävä kulmaseerumi hoitaa, sävyttää ja ravitsee kulmakarvoja. Antaa näyttävämmät, vahvemmat ja tuuheammat kulmat. Geeli saa sävynsä mineraalipigmenteistä. Luonnonkosmetiikkaa. Dermatologisesti testattu. Saatavilla useampi eri sävy ja kirkas vaihtoehto.

” Varsin näppärä ja helppo tuote.

Kokemus: Pieni, tavallinen harja. Massa ei ole liian juoksevaa, vaan siinä on juuri sopiva koostumus, joka tarttuu hyvin karvoihin muttei sotke ihoa. Harjan koko on näppärä: sillä pääsee työstämään juuri haluamaansa kohtaa. Kulmat näyttävät tuuheammilta, mutta silti luonnollisilta. Karvat pysyvät hyvin ojossa, mutta kaikkein tujuinta tavaraa tämä ei ole. Varsin toimiva ja helppo tuote, jota käyttäessä on vaikea mokata. Jos ei haaveile supertujusta geelistä tai laminoidusta efektistä, valitsisin testin tuotteista tämän arkikäyttöön.

Vedenkestävä maskara

Catrice Volume & Lift Brow Mascara Waterproof, 3,99 € / 5 ml

Arvosana: 3 / 5

Lupaus: Vahamainen kulmaväri saa aikaan tuuheat ja näyttävät kulmat. Täyttää kulmakarvojen pienet kolot tarkasti. Ravitseva koostumus on saatavilla kolmessa eri ruskean sävyssä. Kulmaväri sisältää riisivahaa, glyseriiniä ja auringonkukkaöljyä. Vedenkestävä, vegaaninen. Saatavilla useampi eri sävy ja kirkas vaihtoehto.

” Hieman epäsiisti lopputulos.

Kokemus: Testin pienimpiä harjoja. Massan koostumus tuo mieleen ripsivärin, ja tuotteen nimi onkin brow mascara. Harjalla pääsee käsiksi lyhyimpiinkin karvoihin, ja väri tarttuu niihin hyvin. Koostumus vaikuttaa alkuun hyvältä: väriä tarttuu vain karvoihin, eikä iho sotkeennu. Harmikseni karvoihin tarttuu myös pikkuruisia kökkeröitä, joita en saa harjattua tiehensä. Nyt kaipaisin sitä ekstrakampaa, jolla saisi harjattua ylimääräiset hippuset pois. Karvat pysyvät ihan hyvin paikoillaan, mutta lopputulos on kökköjen vuoksi hieman epäsiisti.

Testin paras

Gosh Brow Lift Coloured Lamination Gel, 17,50 € / 6 ml

Arvosana: 5 / 5

Lupaus: Kulmageeli on nopea ja helppo vaihtoehto kulmien laminoinnille: ryhdistää ja kohottaa katsetta ja auttaa luomaan kulmille halutun muodon ja ryhdin. Geeli antaa kulmille tuuheutta ja täyteläisyyttä. Pitkäkestoinen lopputulos pysyy hyvin kulmissa. Hajusteeton, vegaaninen. Saatavilla useampi eri sävy ja kirkas vaihtoehto.

” Rakkautta ensi vetäisyllä.

Kokemus: Hätkähdän ensin harjaa, joka on testin suurimmasta päästä – näinköhän tämän kokoisella saa siistiä jälkeä aikaan? Pelko osoittautuu turhaksi. Tämä kulmageeli on rakkautta ensi vetäisyllä. Kuten nimi lupaa, tällä saa halutessaan aikaan laminoidulta näyttävät, reippaasti yläviistoon osoittavat kulmat. Geeli on helppo levittää, eikä se sotke ihoa. Se kuivuu kulmiin tönköksi pinnaksi, jolloin ne pysyvät visusti paikoillaan. Omat pitkät kulmakarvani laskeutuvat herkästi päivän aikana pois paikoiltaan, mutta tämä pitää ne koko päivän juuri siinä, mihin ne aamulla sudin. Korkin sisältä löytyy kulmaharja ja -kampa, joilla karvat saa halutessaan paineltua kiinni ihoon laminoidun efektin tyylisesti. Luottotuote, jää käyttöön.

Tarttuu joka karvaan

Nyx Professional Makeup The Brow Glue Instant Styler Brow Gel, 13,90 € / 5 g

Arvosana: 5- / 5

Lupaus: Kulmageeli, jossa on 16 tunnin voimakas pito. Ei tunnu tahmaiselta ja antaa luonnollisen lopputuloksen kuivuessaan. Mukana pyöreä harja tarkkaan levittämiseen ja helppoon muotoiluun kaikentyyppisille kulmakarvoille. Saatavilla useampi eri sävy.

” Lopputuloksena yhdet testin skarpeimmista kulmista.

Kokemus: Nimi ”kulmaliima” lunastaa heti lupauksensa: kun harjan nostaa tuubista, mukana tulee venyvä, liimamainen säie. Tässä on täysin eri koostumus kuin muissa testin tuotteissa – nyt tuntuu, että todella levitän kulmiin geeliä ja tiedän heti, että tämä on tujua tavaraa. Harja tarttuu joka karvaan ja nostaa itsepäisetkin yksilöt ryhdikkäästi paikoilleen. Mitään tuuhennusefektiä en huomaa, mutta väri tarttuu hyvin karvoihin sotkematta ihoa. Lopputuloksena ovat yhdet testin skarpeimmista kulmista. Pysyvyys erittäin hyvä. Pienikokoinen tuubi mahtuu näppärästi meikkipussiin. Goshin tuote on vielä aavistuksen pysyvämpi, mutta myös tämä jää takuulla käyttöön.

Vanha tuttu

Lumene Brow Care Shaping Wax, 10,50 € / 5 ml

Arvosana: 3- / 5

Lupaus: Kulmien muotoiluvaha muotoilee kulmat ja antaa luonnollisen tuuhean, pitkäkestoisen lopputuloksen luonnollista alkuperää olevalla kiinnitysteknologialla. Kevyesti sävytetty koostumus korostaa kulmien tuuheutta. Pieni harja auttaa muotoilemaan kulmat helposti. Sisältää pohjoista mustikkavettä ja -öljyä, variksenmarjauutetta ja B5-vitamiinia, jotka hoitavat kulmia käytön aikana. Vegaaninen. Saatavilla useampi eri sävy.

” Kelpo tuote arkeen, jos haluaa vain kevyttä väriä.

Kokemus: Tämä tuote on vanha tuttu! Käytin Lumenen kulmageeliä jo vuosia sitten, kun vastaavia tuotteita ei vielä ollut Suomen markkinoilla niin paljon kuin nykyään. Vaaleanruskea sävy antaa hillitysti väriä ja harja on sopivan kokoinen. Tykkään siitä, että väri tarttuu vain karvoihin eikä sottaa ihoa, jolloin lopputulos on siisti. Ei varsinaisesti tee kulmista tuuheamman näköisiä, antaa vain väriä niihin karvoihin, mitä omasta takaa löytyy. Tämä ei jätä kulmiin geeli- tai vahamaista pintaa. Se ennustaa, ettei geelin pitokaan ole testin parhaimmistoa. Näin onkin: sohaisen päivän mittaan vahingossa kulmia ja pitkät häntäkarvat taittuvat alaspäin. Jos haluaa kunnon pitoa, ei tämä ole se paras tuote. Jos kaipaa vain kevyttä väriä, kelpo tuote arkeen.

Juokseva värimassa

Depend Perfect Eye Eyebrow Mascara Tint & Shape, 9,90 € / 2,5 ml

Arvosana: 2½ / 5

Lupaus: Kulmamaskara, joka antaa sävyä ja volyymia ja kiinnittää kulmat. Pitkäkestoinen lopputulos. Saatavilla useampi eri sävy.

” Sottaisuus harmittaa.

Kokemus: Pieni perusharja lupaa hyvää, mutta tämän kulmageelin kompastuskivi on värimassan juoksevuus. Kun sudin harjalla kulmakarvoja reippaasti, väriä tarttuu myös iholle karvojen alle ja ympärille. Lopputulos on sottainen. Onneksi väri ei kuivu kovin nopeasti, joten saan siistittyä pumpulipuikolla pahimmat ohi menneet tahrat. Harjaa kulmat kuitenkin siistiksi, ja jättää kuivuessaan kevyen pinnan karvoihin. Pysyvyys ok. Sottaisuus harmittaa, ei suosikkejani.

Testaaja: Eveliina Linkoheimo, joka pitää luonnollisista mutta ryhdikkäistä kulmista ja arvostaa kulmageelissä erityisesti pitoa.

Kuvat: Valmistajat