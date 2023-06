Onko 20 euron ja 120 euron pellavapaidoissa mitään eroa? Selvitimme – asiantuntija paljastaa, mistä tunnistaa laadukkaan vaatteen

Veimme kaksi eri hintaista pellavapaitaa asiantuntijan arvioitavaksi. Onko niissä eroa, ja mistä tunnistaa laadukkaan pellavavaatteen?

Pellava tulee vastaan tämän kesän vaatemallistoissa niin premium-merkkien kuin pikamuotiketjujenkin valikoimassa.

Pellavapaitojen hinnat vaihtelevat parista kympistä muutamiin satasiin. Onko niiden laadussa eroa? Päätimme ottaa asiasta selvää ja veimme kaksi eri hintaista pellavapaitaa asiantuntijan syyniin.

Yllättävän hyvä halpis

Vaatehuollon ammattilainen ja muotikauppa Ivalo.comin vastuullisuusjohtaja Outi Pyy silittää pistaasinvihreän pellavapaidan pintaa, kääntää saumat esiin, tutkii tuotelaput. H&M:n paita maksaa 19,99 euroa ja on Pyyn mukaan yllättävän hyvä.

– Tämä vaikuttaa laadukkaalta ensikosketukselta, mutta se voi johtua myös viimeistelyaineista. Olisi kiinnostavaa nähdä tämä pesujen jälkeen. Se on todellinen testi edulliselle pellavapaidalle.

H&M:n pellavapaita, 19,99 €.

Pyy tutkii paidan ompeleet ja arvioi ne päteviksi. Hän toteaa, että jos paidassa olisi keskihintaisen brändin lappu, ei hän olisi välttämättä huomannut eroa rekissä.

– Hyvin ommeltu halpavaatteeksi. Erityispisteet siitä, että paitaa ei ole ommeltu lukkotikillä. Se on farkkuihin tarkoitettu kestävä koneommel, jota käytetään paljon nykyään varsinkin kauluspaidoissa. Lukkotikkiä ei ole suunniteltu ohuisiin materiaaleihin, ja se saa pesussa saumat rypistymään painautuessaan kasaan.

Seuraavaksi Pyy ottaa syyniin kotimaisen R-Collectionin valkoisen pellavapaidan, jonka hinta on 119 euroa.

– Rakenteellisesti tämä on parempi. Nappilista on laadukas. Uskon paidan muodon pysyvän pesussa parempana.

R-Collectionin pellavapaita, 119 €.

” Halvat materiaalit ovat usein liruja, oli kyse sitten neuleesta tai trikoosta. Halpavaatteisiin lisätään paksuutta usein tekokuiduilla.

Suurin ero paidoissa on niiden paksuus. H&M:n pellava on ohutta ja kevyttä, lähes läpikuultavaa, R-Collectionin tiiviimpää ja ryhdikästä. Pyy linjaa, että mitä pidempää ja hienompaa pellavan kuitu on, sitä kestävämpi ja sileämpi vaatteesta tulee. Jos materiaali on valmistettu lyhyestä kuidusta ja kudottu väljällä sidoksella, se menettää nopeasti muotonsa pesussa.

– Halvat materiaalit tehdään painon puolesta kevyiksi. Siksi ne ovat usein liruja, oli kyse sitten neuleesta tai trikoosta. Paksuutta halpavaatteisiin lisätään usein tekokuiduilla, kuten polyesterillä, Pyy kertoo.

Pellavalla on ylellisen materiaalin maine. Onko se ansaittu?

– Pellava on arvokuitu. Se on puuvillaa huomattavasti kalliimpi ja kestävämpi, Pyy sanoo.

– Halpakin pellava on lujuudeltaan kulutuskestävää. Pellavahousut eivät esimerkiksi kulu haaroista rikki tukevankaan ihmisen päällä, niin kuin esimerkiksi farkut.

Pellava imee kosteutta ja siirtää sitä pois iholta. Tämä ominaisuus tekee siitä miellyttävän sekä vaatteissa että vuoteessa. Kulutuskestävyytensä puolesta pellava on täydellinen materiaali esimerkiksi lakanoihin.

” Pellavan kestävyys on valmiiksi niin hyvä, ettei siihen tarvitsisi lisätä mitään.

Pellavan pimeä puoli

Arvioidut paidat ovat sataprosenttista pellavaa. Sille Pyy näyttää isoa peukkua.

– Netissä myydään paljon pellavapaitoja, joissa on polyesteria tai huonolaatuista puuvillaa seassa. Sitä perustellaan käyttökestävyyden parantamisella. Pellavan kestävyys on kuitenkin jo valmiiksi niin hyvä, ettei siihen tarvitsisi lisätä mitään.

Pellavaa pidetään ympäristöystävällisenä materiaalina: Keinokastelu on vähäistä, sillä pääosin sadevesi riittää. Pellava ei myöskään vaadi juurikaan tuholaismyrkkyjä.

Vaikka molemmat paidat saavat Pyyn syynissä hyvät pisteet, hän muistuttaa, ettei pelkkä paidan tarkastelu riitä. Pitäisi myös vertailla valmistusmaita, pellavan viljelystä langanvalmistukseen ja paidan koontimaahan asti.

– H&M ei ilmoita näitä tuotantoketjunsa tuotekohtaisia tietoja, joten tehtävä on hankala. Todennäköisesti molempien pellava on kasvatettu Euroopassa, sillä valtaosa maailman pellavasta tulee Ranskasta.

” Pellavakankaan valmistusmaalla on erityisen paljon väliä.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että kaikki pellavavaatteet kudotaan ja kootaan Euroopassa. Ongelmat alkavat, kun pellolta siirrytään langan valmistukseen.

– Pellavan kuitu tehdään pellavakasvin varresta. Kova kasvi liotetaan pehmeäksi kemiallisesti. Aineet ovat syövyttäviä, joten on tärkeää tietää, mihin jätevedet on laskettu tai puhdistetaanko niitä asianmukaisesti. Siksi pellavakankaan valmistusmaalla on erityisen paljon väliä.

Kotimaisilta yrityksiltä ja keskihintaisten vaatteiden ostaminen on ainoa tapa pitää tuotantoa lähialueilla, tukea suomalaista yhteiskuntaa ja vihreää siirtymää ja taistella ilmastonmuutosta vastaan, Pyy sanoo. Parinkympin pellavapaidankin valitsijan kannattaa pitää vaatteesta hyvää huolta ja käyttää sitä vuosia.

H&M:n tuotelapussa valmistusmaaksi on ilmoitettu Bangladesh. R-Collectionin paita on ommeltu Virossa ja kangas valmistettu Turkissa.

Koska H&M:n paita on riskimaasta Bangladeshista, Pyyn mukaan on mahdollista, että se on valmistettu epäekologisesti. Paidan hinnan perusteella Pyy puolestaan pohtii, onko elämiseen riittäviä palkkoja kangas- ja koontitehtaalla maksettu.

R-Collection saa vastuullisuudesta paremmat pisteet. Pyy toteaa, että palkkojen pitäisi olla kunnossa läpi pellavakankaan ja paidan tuotantoketjun, koska R-Collectionin tuotanto on Euroopassa.

Tunnista myrkytön vaate

Oli ostopaikka ja hinta mikä hyvänsä, Pyy antaa muutaman sisäpiirin vinkin pellavavaatteen valintaan.

– Pellava ei jousta ollenkaan, eikä pellavavaatteen kuulu olla aivan ihoa vasten. Siksi pellavavaatteiden on oltava todella väljiä. Varsinkin kauluspaidoissa pitäisi kainalossa olla reilusti tilaa.

Vaakarypyt pellavavaatteessa ovat merkki liian pienestä koosta.

Pellava kutistuu vesipesussa, Pyyn arvion mukaan noin viitisen prosenttia. Se on toinen syy valita normaalia isompi koko, jos vaatetta pesee ja kastelee kokonaan.

” Yksi käsinpesu kesässä on omassa käytössäni riittävä pesuväli pellavavaatteelle.

Pyy ei itse konepesisi pellavavaatetta juuri ollenkaan. Vesipesu ennen ensimmäistä käyttökertaa on silti tärkeä, etenkin jos paita on valmistettu EU-alueen ulkopuolella.

– Varsinkin halpavaatteessa voi olla käsittely- ja viimeistelyaineita, jotka eivät sovi herkkäihoiselle. Ökö-Tex on merkki siitä, että tuote on kemikaaliturvallinen. Jos tätä merkkiä ei ole, vaate pitää pestä ihan ehdottomasti ennen käyttöä.

Pyy ei ostaisi EU-alueen ulkopuolella tuotettuja vaatteita, joilla ei ole Ökö-Texiä. R-Collectionin pellavapaidasta merkki löytyy, ja se on mainittu jo nettikaupassa.

Pellavavaate vaatii erityistä huolenpitoa.

Pyy pesee pellavavaatteet mieluiten käsin.

– Jos vaate on riittävän väljä, pelkkä tuuletus riittää. Yksi käsinpesu kesässä on omassa käytössäni riittävä pesuväli pellavavaatteelle. Tahrat toki pitää ja voi poistaa paikallisesti tarvittaessa.

Pesun jälkeen vuorettomat pellavavaatteet pitää oikoa märkinä, suoraan koneesta. Kuivuttua vaatetta on enää vaikea saada muotoon edes silittämällä.

– Kauluspaidat kannattaa muotoilla aina kosteana ja laittaa sen jälkeen henkariin kuivumaan.

Pyy vertaa pellavaa kashmiriin, angoraan ja mohairiin, jotka ovat erityishuoltoa vaativia arvokuituja. Jos aikaa tai motivaatiota huolenpitoon ei ole, kannattaa pellavavaate jättää ostamatta. Pellavan maine ylellisenä kuituna pitää paikkansa. Pellavaan yhdistetty huolettomuus ei kuitenkaan osu täysin maaliin.

