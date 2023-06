Nuoret kertovat, mitä he ajattelevat vaatteiden hankkimisesta ja omasta tyylistä.

Käyttövaatteita, kiitos

Camilla.

Vantaalainen Camilla, 22, on pukeutunut kokomustaan. Hän saa tyylivaikutteita sosiaalisesta mediasta, ystäviltä ja muilta ihmisiltä, mutta luottaa myös omaan silmäänsä.

– Tänään vaihdoin housuja pari kertaa. Yhdet housut eivät tänään näyttäneetkään niin minulta, ja toiset näyttivät paremmalta.

Muiden – kavereidenkaan – mielipiteet pukeutumisesta eivät juuri hetkauta.

– Vaikka kaveri sanoisi, että jokin vaate näyttää ihan hirveältä, minä olen päättänyt, että se näyttää hyvältä, joten kannan sitä ylpeänä.

” Pikamuodinkin käyttöikä pitenee, jos sitä ostaa käytettynä.

Camilla kertoo toivovansa yleisesti vaatteilleen pitkää käyttöikää ja monipuolisia käyttötapoja.

– Totta kai mietin myös vaatteiden alkuperää. Mutta pikamuodinkin käyttöikä pitenee, jos sitä ostaa käytettynä.

Juuri nyt päälle ei ole päätynyt mitään kierrätettyä, mutta Camilla kertoo käyttävänsä usein myös kirppikseltä hankittuja vaatteita.

Kestävämpiä valintoja

Catarina.

Kuopiossa asuva Catarina, 23, miettii pukeutumista ja asuvalintojaan joka päivä – fiiliksen mukaan. Vaatteita ostaessa tärkeää on vaatteen kestäminen.

– Yritän ostaa hieman laadukkaampia vaatteita ja ehkä vähän vältellä ketjuliikkeitä.

Inspiraatiota elokuvista

Erika ja Santeri.

Santeri, 22, on liikkeellä Suomessa opiskelijavaihtoa viettäneen japanilaisen Erikan, 21, kanssa. Erika kertoo hakevansa vaikutteita pukeutumiseen Instagramista, helsinkiläistä Santeria inspiroivat elokuvat.

– Sarjakuvat, manga ja myös julkkikset, Santeri listaa lisäksi.

Rentoa ja naisellista

Jeannine.

– Arvostan rentoutta ja feminiinisyyttä, ne ovat minun juttuni, helsinkiläinen Jeannine, 19, sanoo pukeutumisestaan.

Hän kertoo shoppailevansa enimmäkseen netissä, mutta käy myös kirppareilla ja kaupoilla. Nyt päällä on esimerkiksi second handina ostetut takki, huivi ja laukku. Vaatteita tulee ostettua parin kuukauden välein.

Itse tehty paita

Kaisla, 19, ja Teemu.

– Minulle vaatteet ovat aika tärkeäkin juttu, sanoo Teemu, 19.

” Hinta ei ole niin tärkeä, vaan se, että vaate kestää ja sitä voi käyttää pitkään.

– Olen harjoitellut itse vaatteiden tekemistä, äidin avustuksella. Hyvälaatuista vaatetta voi saada järkevällä hinnalla. Hinta ei ole kuitenkaan niin tärkeä, vaan se, että vaate kestää ja sitä voi käyttää pitkään.

Kuvaushetkellä Teemulla on päällä itse tehty paita. Muu asu on ostettu.

Tyylivaikutteita Teemu hakee pääosin netistä. Viime aikoina oma tyyli on noussut kuitenkin enemmän esiin.

– Yritän vain katsoa, mitkä vaatteet pistävät silmään. Harvemmin päällä on mitään hirveän erityistä, enemmän perusasioita, ehkä hieman omalla tyylillä.

Oman näköisesti

Olivia, Alex ja Sofia.

Oman tyylin puolesta puhuvat myös Olivia, Alex ja Sofia.

Sofia, 17, koostaa tyyliään usein väriteeman kautta. Kun hiukset olivat punaiset, päällekin päätyi usein jotain punamustaa. Nyt hiuksissa on violetti vivahde, ja vaatteissa toistuu sama väri.

– Oman asenteen tuominen mukaan pukeutumiseen ja pukeutumisella oman tyylin luominen on tosi kivaa.

Olivian, 17, vaatekaapissa suurin osa vaatteista on second handia.

– En juuri osta vaatteita uutena. Se määrittää aika paljon sitä, mitä puen. Se on hyvä tapa näyttää omaa ajatusmaailmaa.

Alex, 17, on kiinnostunut tyylistään enemmän vasta viime aikoina.

– Pukeutumiseni on aina ollut käytännönläheistä. Minua ei erityisemmin kiinnosta se, onko pukeutumiseni sosiaalisten normien mukaan hyvännäköistä, vaan se, onko jokin omasta mielestäni hyvännäköistä.

” Tyylini on osa minua, ja jos se jotenkin häiritsee, emme ehkä tule kovin hyvin toimeen.

Kavereilla on kuitenkin ystävysten mukaan vaikutusta pukeutumiseen. Yhdessä käydään shoppailemassa Uffilla, ja vaatteita saatetaan vaihdella ja kierrättää kaveriporukan sisällä.

– Tietenkin kulttuuri ja ne ihmiset, joiden kanssa olet, vaikuttavat siihen, mitä pidät hyvännäköisenä, Olivia sanoo.

Epävarmuutta omista tyylivalinnoista ei kavereiden takia kuitenkaan koeta.

– Itse en rehellisesti haluaisi liikkua sellaisten ihmisten kanssa, jotka kommentoisivat ikävästi pukeutumistani. Tyylini on osa minua, ja jos se jotenkin häiritsee, emme ehkä tule kovin hyvin toimeen, Sofia sanoo.

Second handin hyvät puolet

Natalia.

Helsinkiläinen Natalia, 18, on pukeutunut kaverilta ostettuun second hand -mekkoon – se on siis kierrätetty jo kahdesti. Hän suosii käytettyjä vaatteita monesta eri syystä. Pikamuodin ympäristövaikutukset ja ihmisoikeusongelmat Natalia listaa ensimmäisenä, mutta käytettyihin vaatteisiin pukeutuminen on myös tyyli- ja rahakysymys.

– Second hand -vaatteet näyttävät jopa paremmilta ja ovat myös halvempia. Ne ovat parempi vaihtoehto kaikkien kannalta.

Tyylimuutos toisen takia

Paula.

Paula, 26, tietää miltä tuntuu, kun tyyliä vaihtaa toisen takia.

– Seurustelin henkilön kanssa, joka ei tykännyt siitä, miten pukeuduin. Hän yritti saada minut pukeutumaan toisella tavalla. Se ei ollut oma juttuni. Huomasin, kuinka tärkeää oma pukeutuminen on. Sillä, mitä muut ajattelevat, ei pitäisi olla mitään väliä.

” Sillä, mitä muut ajattelevat, ei pitäisi olla mitään väliä.

Nykyisin Paula pukeutuu täysin oman mielen mukaan. Esimerkiksi käytetyt vaatteet ja kestävyys kuuluvat vahvasti Paulan tyyliin. Se on perintöä mummilta, jonka kanssa Paula kävi pienestä pitäen kirpputoreilla.

– Ensimmäinen ajatus on aina kääntyä kirpparin puoleen. Ensin etsin kirppikseltä, ja vasta jos en löydä, voin hankkia uutta.

Paula myös käyttää hankittuja vaatteita pitkään. Kuvassa päällä on vuosia vanha takki ja hattu.

Mukavaa ja trendikästä

Riina ja Maija.

Ystävykset Riina, 16, ja Maija, 16, haluavat pukeutua omalla tavalla ja mukavasti, mutta näyttää kuitenkin ”hyvältä ja suhteellisen trendikkäältä”.

Kavereilta saa pukeutumiseen ja vaatehankintoihin ideoita ja tietoa. Inspiraatiota löytyy Instagramista, Tiktokista ja Pinterestistä.

Vaatteita löytyy niin käytettynä kirppikseltä kuin uutena arvokkaammiltakin brändeiltä.

– Tykkään ostaa hyvälaatuisia vaatteita. Pikamuodista tulee vähän paha olo, jos en tykkääkään jostain vaatteesta kauaa, Marimekon takkia ja laukkua kantava Maija sanoo.

Usein shoppailemassa

Anna ja Sofie.

Shoppailukierroksella olevat Sofie, 16, ja Anna, 16, kertovat panostavansa pukeutumiseen ja pitävänsä muodista. Vaatteita tulee hankittua sekä kivijalkakaupoista että netistä.

– Kyllä me aika usein shoppaillaan.

Myös kierrätysvaatteet kuuluvat espoolaisen Annan ja helsinkiläisen Sofien vaatekaappeihin.

– Kyllä me myös Uffilla käydään, Sofie sanoo.

– Jos sieltä löytyy jotain kivaa halvalla, ostan sen, Anna jatkaa.

