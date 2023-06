Taiteilija Laura Annalan ja kotimaisen Aarrelabelin yhteistyömalliston rento mutta myös juhlaan taipuva mekko on kuin taideteos. Be Your Own Muse -kuosi pohjautuu taiteilijan samannimiseen maalaukseen. Materiaali on 95% GOTS-sertifioitua luomupuuvillaa, 159,90 €.