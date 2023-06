Onko suihkusi viemäri koko ajan tukossa hiuksista? Asiantuntijat kertovat, kuinka paljon hiuksia normaalisti irtoaa – ja milloin tulisi huolestua

Hiusten irtoilu on normaalia, mutta joskus sen takana voi piillä tietty syy, kuten stressi. Mutta mistä tietää, lähteekö tukkaa jo liikaa?

Kääk, tukkaa pestessä viemäri on jatkuvasti aivan tukossa irtohiuksista! Pitääkö olla huolissaan?

Tyypillisesti ihmiseltä irtoaa päivässä 50–150 hiusta, kertoo ihotautilääkäri Geeta Yadav Byrdien jutussa.

Yadav muistuttaa, että hiustenpesuvälillä on merkitystä hiusten irtoamista tarkkaillessa. Jos hiukset pesee esimerkiksi vain kaksi kertaa viikossa, eikä hiuksia ole harjannut huolellisesti joka päivä, on päähän ”säästynyt” hiuksia pesemättömiltä päiviltä. Siksi voi näyttää siltä, että niitä irtoaa suihkussa kerralla hälyttävä määrä. Heti ei siis tarvitse huolestua.

Myös erilaiset elämänvaiheet voivat vaikuttaa irtoavien hiusten määrään. Esimerkiksi stressi ja hormonimuutokset, kuten raskaus ja imetyksen lopettaminen, näkyvät usein hiuksissa. Geeneillä ja iälläkin sormensa pelissä: vuosikymmenten kuluessa myös monien naisten hiukset ohenevat ja hiuslaatu voi muuttua hennommaksi.

Hiusten irtoaminen on normaali osa hiuksen elinkaarta. Schwarzkopf Professionalin kouluttaja Jani Lehto on kertonut aiemmin Me Naisille, että tyypillisesti hiuksen elinikä on neljästä seitsemään vuotta. Tuona aikana hius kasvaa, käy läpi siirtymävaiheen, menee lepovaiheeseen ja lopulta irtoaa harjatessa, pestessä tai itsestään.

Milloin on syytä huoleen?

Jos säännöllisestä hiustenpesusta huolimatta hiuksia tuntuu irtoavan erittäin paljon ja hiuspohjassa alkaa näkyä selkeästi ohentuneita kohtia, voi olla hyvä pysähtyä.

Ihan ensimmäiseksi kannattaa miettiä, löytyisikö omasta elämästä selitystä hiusten liialliselle irtoamiselle.

Ihotautilääkäri Stephanie Saxton-Daniels kertoo Byrdien jutussa, että esimerkiksi stressin seuraukset näkyvät hiuksissa parin kuukauden viiveellä. Jos hiuksia yhtäkkiä irtoaa poikkeavan paljon, on hyvä muistella, millaista oma arki oli pari kolme kuukautta taaksepäin.

Saxton-Danielsin mukaan stressin tai sairauden aiheuttama tilapäinen hiustenlähtö kestää parin kuukauden ajan. Sen jälkeen tilanne yleensä normalisoituu. Jos tilanne jatkuu huolestuttavana pidempään, on hyvä kääntyä ihotautilääkärin puoleen.

