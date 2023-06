Aurinkorasvat testissä! Kokeilimme puolestasi 7 uutuusvoidetta – yksi sai täydet pisteet

Vartalon aurinkosuojatuote on kesän ykköskaveri. Testasimme joukon erilaisia purkkeja.

Öljyä suihkeena

Avène Sun Silky Mist SPF 30, 27,90 € / 150 ml

Arvosana: 3 / 5

Lupaus: Kevyt aurinkosuojaöljy korkealla suojakertoimella on suunniteltu kasvojen ja vartalon herkälle iholle. Tahmaamaton koostumus antaa satiinisen, ihoa kaunistavan pinnan. Stabiili aurinkosuojayhdistelmä antaa laajakirjoisen UVB- ja UVA-suojan. E-vitamiinin esiaste suojaa soluja vapailta radikaaleilta. Käyttöä helpottaa 360 asteen moniasentoinen suutin. Vedenkestävä, vegaaninen, alkoholiton ja silikoniton.

” Iho jää selkeästi öljyiseksi.

Kokemus: Tuote on selvä öljy, joka tulee pullosta ulos sumuisena suihkeena. Tykkään sekä aurinkosuojaöljyistä että aerosolipulloista, mutta tässä en näe syytä pakkausmuodolle. Öljy ei sumutu iholle niin tasaisena ja kattavana kerroksena, ettei sitä tarvitsisi käsin levittää, joten tavallinen suihkepullo riittäisi hyvin. Nyt sumuava öljy leviää helposti sinnekin, minne ei pitäisi. Öljy on melko märkää eikä kuivu samettiseksi pinnaksi, vaan iho jää selkeästi öljyiseksi. EN käyttäisi tätä missään nimessä vaatteiden kanssa tai paikassa, jossa öljy pääsee mahdollisesti sotkemaan – vaan pelkästään päivinä, kun ei ole tarkoitus muuta kuin maata auringossa bikinit päällä.

Kevyt vesi

Vichy Capital Soleil Tan Illuminating Solar Protective Water SPF 30, 27,90 € / 200 ml

Arvosana: 5- / 5

Lupaus: Suihkutettava aurinkosuojavesi suojaa auringon UV-säteilyltä, kosteuttaa ja edistää päivettymistä beetakaroteenin avulla. Sopii myös herkälle hipiälle. Auringonkukansiemenöljy hoitaa ja tekee ihosta pehmeän. Vulkaaninen lähdevesi sisältää hoitavia mineraaleja, kuten piitä, rautaa ja kalsiumia. Kevyt koostumus ei jätä valkoisia jälkiä, vaan sulautuu ihoon huomaamattomasti. Vedenkestävä. Hypoallergeeninen.

” Viime vuosina valikoimiin rantautuneet suojavedet ovat pärjänneet testeissä loistavasti, ja niin tämäkin.

Kokemus: Toinen testin lemppareista! Viime vuosina valikoimiin rantautuneet suojavedet ovat pärjänneet aiemmissa testeissä loistavasti, ja niin tämäkin. Vesimäinen tuote ei jää turhan öljyiseksi eikä tahmaa, vaan levittyy helposti ja sulautuu nopeasti iholle. Aivan kuivaksi iho ei öljyn takia jää, mikä olisi ihanteellista – siitä ainut pieni miinus. Silti ihana, kevyt aurinkosuoja monenlaiseen käyttöön.

Seerumia tuubista

Garnier Ambre Solaire Sensitive Advanced Serum, 12,90 € / 125 ml

Arvosana: 4 / 5

Lupaus: Aurinkosuoja herkälle iholle. Aurinkosuojaseerumin koostumus sisältää keramidia, joka auttaa suojaamaan ihon oman suojamuurin toimintaa. Hypoallergeeninen koostumus on kehitetty herkälle ja aurinkoherkälle iholle. Hajusteeton. Sopii sekä kasvoille että vartalolle.

” Tuntuu testin rasvoista hoitavimmalta ja kosteuttavalta.

Kokemus: Tuotteen nimi ja pakkaus antavat odottaa paljon. Seerumiksi nimetty tuote paljastuu hauskan ja näppärän kiertokorkin takaa kuitenkin melko tavalliseksi aurinkovoiteeksi. Notkea voide levittyy hyvin, tuntuu iholla mukavalta eikä jää erityisen tahmaiseksi, mutta iholla tuntuu vielä tuntienkin jälkeen selkeä rasvaisuus. Jos tykkää käyttää perinteistä rasvaa aurinkosuojana, tämä on testin tuotteista hoitavin ja kosteuttavin.

Klassikkotuote

Nivea Sun Protect & Moisture Ultra SPF 50+, 16,90 € / 150 ml

Arvosana: 4 / 5

Lupaus: Aurinkovoide erittäin korkealla suojakertoimella. Veden- ja hikoilunkestävä koostumus. Imeytyy nopeasti ja kuivuu hyvin iholle, ei jätä iholle tahmaista tunnetta, eikä esimerkiksi hiekka tartu ihoon. Hoitava aurinkovoide kosteuttaa ihoa 48 tunnin ajan.

” Koostumus on roimasti parempi kuin takavuosina.

Kokemus: Tuoksumuisto suoraan lapsuudesta ja etelänlomien hiekkarannoilta! Perinteistä Niveaa siis. Voiteen koostumus on kuitenkin roimasti parempi kuin takavuosina: lupauksen mukaisesti voide levittyy helposti iholle ohueksi kerrokseksi. Sen ansiosta se tuntuu koostumukseltaan myös riittoisalta ja kuivahtaa kiitettävän nopeasti tahmattomaksi pinnaksi. Iho tuntuu toki voidellulta, mutta tämän kanssa voi hyvin pukea myös vaatteet.

Fysikaalinen suoja

Clinique SPF 30 Mineral Sunscreen Lotion For Body, 39 € / 125 ml

Arvosana: 3 / 5

Lupaus: Öljytön, mineraalipohjainen eli fysikaalisella filtterillä varustettu aurinkosuoja vartalolle. Suojaa ihoa haitallisilta UVA- ja UVB-säteiltä. Sisältää Clinique Invisible Shield -teknologian, jonka ansiosta iho ei jää valkoiseksi tai tahmaiseksi. Miellyttävä, kevyt koostumus imeytyy nopeasti ja on iholla lähes näkymätön. Tuote sopii kaikille ihotyypeille, myös herkälle iholle.

” Hoitaa hommansa oikein kelvollisesti.

Kokemus: Tästä on vaikea sanoa mitään erikoista. Hyvin tavallinen rasva – hieman tahmainen, mutta leviää iholle kivasti ja hoitaa hommansa oikein kelvollisesti. Kuivuu iholle melko hyvin, joten uskaltaisin käyttää jopa vaatteiden kanssa. Silti tässä ei ole ei mitään erityistä ominaisuutta, josta tuote jäisi sen kummemmin mieleen. Plussaa hajusteettomuudesta, jos se kuuluu omaan toivelistaan. Ihan mukava fysikaaliseksi suojavoiteeksi, mutta olen kokeillut hyviä edullisempiakin.

Kuivin rasva

Riemann P20 Sensitive skin SPF50+, 14,90 € / 100 ml

Arvosana: 4 / 5

Lupaus: Nopeasti imeytyvä aurinkosuoja, joka on dermatologisesti testattu herkälle iholle. Ei sisällä lisättyjä hajusteita, allergiasertifioitu ja vegaaninen. Hyvin vedenkestävä ja vastaa EU:n vaatimaa UVA-suojaustasoa kaksinkertaisesti. EcoSun Pass -hyväksytysti vähän ympäristöä kuormittava.

” Kuivahtaa täysin rasvattomaksi ja tahmattomaksi.

Kokemus: Tämän testin perinteisesistä suojavoiteista tämä kuivuu parhaiten. Voide levittyy iholle mukavasti, vaikkakin Niveaa ja Garnieria kehnommin, ja kuivahtaa täysin rasvattomaksi ja tahmattomaksi. Voide on muuten kelpo, mutta sen riittoisuus voisi olla parempi. Nyt rasvaa saa kulumaan runsaasti, jos sitä levittää huolella. Purkkikoko on muita pienempi: desin vetoisuus, mutta muiden testituotteiden kanssa lähes saman kokoinen pakkaus on selkeä miinus.

Paras purkki

SVR Sun Secure Brume SPF 50, 25,90 € / 200 ml

Arvosana: 5 / 5

Lupaus: Ranskalaisen dermokosmetiikkasarjan aurinkosuojasuihke antaa fyysisen suojan kasvoille ja vartalolle. Jättää täysin näkymättömän lopputuloksen ja tuntuu huomaamattomalta. Sisältää antioksidanttiyhdistelmän sekä niasiiniamidia, jotka auttavat suojaamaan soluja. Suojaa UVA- ja UVB-säteiltä, infrapunalta, näkyvältä valolta ja sinivalolta. Vesistöystävällinen, biohajoava. Veden-, hikoilun- ja hankauksenkestävä. Sopii herkimmällekin iholle. Apteekeista.

” Plussaa ihanasta tuoksusta!

Kokemus: Ei epäilystäkään: tämä nousee testituotteiden voittajaksi. Sumusuihke leviää pullosta iholle tasaisena ja kuivuu lupauksen mukaan iholle täysin kuivaksi ja huomaamattomaksi, kevyeksi kerrokseksi, joka ei tunnu miltään. Plussaa ihanasta tuoksusta! Ja siitä, että pullosta saa suihkutettua tuotetta yksinkin helposti jopa selkään. Vastaavia suihkeita löytyy kyllä edullisempaankin hintaan, mutta annan silti tälle purkille täydet pisteet.

Testaaja: Vivi Norokorpi, joka haluaa aurinkosuojalta kevyttä ja kuivaa tuntua mutta kunnon suojaa.

Kuvat: Valmistajat