Kokeilimme Tiktokissa villitsevän niksin, jolla kasvot muotoillaan tietyllä tuotteella – kuvat näyttävät eron

Itseruskettavaa voi käyttää kasvoilla strategisesti varjostusvärin tavoin. Me Naiset testasi, toimiiko kikka oikeasti ja miltä se näyttää kasvoilla.

Kesän lähestyessä moni kaipaa kasvoilleen päivetystä. Samalla meikki halutaan usein jättää vähemmälle.

Auringon tai solariumin palvomisen sijaan kannattaa satsata hyvään aurinkosuojaan ja purkkirusketukseen. Itseruskettavalla saa halutessaan kauniin rusketuksen niin vartalolle kuin kasvoillekin.

Harva ehkä kuitenkaan tietää, että itseruskettavaa voidetta tai vaahtoa voi käyttää myös meikin tavoin – ja sen avulla voi jopa muotoilla kasvojen piirteitä.

Tantouring, eli tan contouring, vaikuttaa Tiktokin perusteella olevan osa yhä useampien kauneusvaikuttajien arkirutiinia. Siinä itseruskettavaa suditaan kasvoille varjostusvärin tai aurinkopuuterin tavoin. Tarkoituksena on levittää ruskettavaa ainetta niin, että se sekä päivettää että korostaa ja muotoilee omia kasvonpiirteitä kauniisti.

Itseruskettavalla varjostaminen kuulostaa houkuttelevalta vaihtoehdolta ihmiselle, joka kaipaa jokapäiväiseen meikkirutiiniinsa pientä helpotusta ja nopeutusta. Tätä täytyy testata!

Varjostus pohjustetaan

Etsin ohjenuoraksi yksittäisen Tiktok-videon. Videon tekijä hieroo ensin kasvoilleen tasaisesti kasvovoidetta, jonka sekaan on laitettu muutama tippa asteittain ruskettavaa seerumia.

Sen jälkeen hän levittää suurella siveltimellä vaahtomaista itseruskettavaa tuotetta poskipäilleen, otsalleen ja leuan alle. Pienemmällä siveltimellä rusketusainetta häivytetään silmien ulkonurkkiin, nenälle ja huulten ympärille. Itseruskettavalla käydään siis läpi ne kohdat, joihin perinteisesti laitetaan varjostusmeikkiä tai aurinkopuuteria.

Teen saman perässä.

Huomaan heti, että oman rusketusvaahtoni ohjevärin sävy on erilainen kuin videolla: se on ruskean sijaan persikkainen. Ohjeväri tarkoittaa monissa itseruskettavissa mukana olevaa ylimääräistä, helposti nähtävää väriä, joka auttaa erottamaan, mihin kohtiin tuotetta on jo levittänyt. Kyseinen väri lähtee pois pesemällä, ja alta paljastuu varsinainen rusketuksen sävy. Ohjeväri on yleensä ruskea, hieman vihertävä, oranssi tai persikkainen.

Levitys sujuu suurimmaksi osaksi ongelmitta. Nenälle itseruskettava levittyy kuitenkin epätasaisesti, ja sitä on hankala häivyttää.

Kuvasta näet, mihin kohtiin itseruskettavaa levitettiin:

Vasemmanpuoleisessa kuvassa testaajan meikittömillä kasvoilla on kasvovoidetta, jonka seassa on muutama tippa itseruskettavaa seerumia. Oikeanpuoleinen kuva on otettu heti ruskettavan vaahdon levittämisen jälkeen. Itseruskettava näkyy selkeinä rajoina kasvoilla.

Näky levittämisen jälkeen on aika hurja, mutta yleensä väri haalistuu sopivasti seuraavana aamuna pestessä, joten en ole huolissani. Itseruskettava saa vaikuttaa kasvoillani yön ajan.

Pehmeä lopputulos

Aamulla pesen kasvoni. Lopputulos on todella huomattavasti pehmeämpi kuin miltä illalla vaikutti.

Varjostus ei ole lainkaan jyrkkä tai näyttävä, vaan kasvot näyttävät lähinnä päivettyneiltä. Eniten itseruskettava näkyy otsalla. Nenälle levitetty väri on onneksi tasaantunut.

Kaiken kaikkiaan lopputulos on hyvin kevyt. Omaan silmääni itseruskettava seerumi sekä vaahto päivettivät kasvojani ja tasasivat hieman niiden sävyjä, mutta eivät varsinaisesti korostaneet mitään tiettyjä piirteitäni.

Vasemmanpuoleinen kuva on otettu ennen itseruskettavan levittämistä. Oikeanpuoleinen kuva taas aamulla heti sen jälkeen, kun yön ajan vaikuttanut itseruskettava on pesty pois kasvoilta.

Jos varjostuksen ottaisi säännölliseksi osaksi kauneusrutiinia, olisi lopputulos todennäköisesti näyttävämpi.

Uskon käyttäväni jatkossa asteittain ruskettavia tippoja kasvoillani kuten tähänkin asti. Monet vartalolle tarkoitetut itseruskettavat voivat olla kasvoille liian voimakkaita ja siten aiheuttaa epäpuhtauksia. Kannattaa siis suosia ruskettavia tuotteita, jotka ovat suunniteltu käytettäväksi kasvoille.

