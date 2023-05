Aurinkovoiteiden jättitesti! Kokeilimme 13 tuotetta – voittaja on aivan täysi kymppi

Otimme testiin kasvoille tarkoitetut korkean suojakertoimen aurinkovoiteet. Löysimme monta erinomaista tuotetta, ja uutuusvoiteista löytyy hyvä aurinkosuoja pienempäänkin budjettiin.

Täydellinen pohja meikille

Hello Sunday The One That’s Got It All Sun Primer SPF 50, 27,50 € / 50 ml

Arvosana: 5- / 5

Lupaus: Voide on meikinpohjustusaine, joka suojaa auringon UVA- ja UVB -säteiltä samalla, kun pitää meikin paikoillaan. Kaikille ihotyypeille sopiva hajusteeton meikinpohjustaja suojaa ihoa myös sinivalolta ja ulkoisilta stressitekijöiltä, kuten saasteilta, epäpuhtauksilta ja infrapunasäteiltä. Vähentää kiiltoa ja hylkii hikeä ja vettä.

” Meikki on nätti ja kiilloton koko päivän.

Kokemus: Voide muistuttaa tuubista puristuessaan hieman vaseliinia. Kellertävä, läpikuultava voide levittyy kasvoille värittömänä. Tuote on öljymäisen tahmainen ja jää iholle vahamaisena pintana, joka ei kuivu samettiseksi. Kenties siksi se on täydellisen tuntuinen pohja meikille: meikkivoide nappaa kiinni ihoon tiukasti ja pysyy siinä koko päivän. Meikin alle käytän tuotetta jatkossa mielelläni, sillä meikki on nätti ja kiilloton koko päivän. Pelkkään auringolta suojautumiseen valitsisin muun tuotteen, joka ei tunnu kasvoilla lainkaan.

Kelpo päivävoide

Cerave Facial Moisturising Lotion SPF50, 15,90 € / 52 ml

Arvosana: 4+ / 5

Lupaus: Kosteuttava päivävoide korkealla suojakertoimella UVA- ja UVB-säteitä vastaan. Pitkäkestoisesti ihoa hoitava voide sisältää kolmen iholle tärkeän keramidin yhdistelmän. Lisäksi voiteessa on kosteuttavaa hyaluronihappoa, rauhoittavaa niasiiniamidia ja antioksidanttista E-vitamiinia. Vahvistaa ihon omaa suojamuuria ja tukee ihon uusiutumista. Sopii erinomaisesti normaalille ja kuivalle iholle sekä herkälle iholle. Hajusteeton. Ei tuki ihohuokosia tai jätä valkoisia jälkiä.

” Ei testin kevyimmästä päästä.

Kokemus: Melko perinteisen aurinkovoiteen tuntuinen. Levittyy ihan kivasti ja jättää kasvoille pienen kiillon ja hieman tahmaista tuntua, ei ole testin kevyimmästä päästä. Pidän hajuttomuudesta, ja ekstrapisteet voide saa siitä, kuinka yllättävän loistavasti se toimii meikin alla. Meikistä tulee kuultavan hehkuva muttei silti kiiltävä, ja se pysyy hyvänä koko päivän. En valitsisi tätä ensimmäisenä pelkäksi aurinkosuojaksi, mutta päivävoiteeksi nimenomaan meikin alle kyllä.

Herkälle iholle marketista

Riemann P20 Sensitive Face SPF 50+, 13,90 € / 50 g

Arvosana: 4 / 5

Lupaus: Aurinkosuoja on kehitetty erityisesti herkälle iholle. Imeytyy nopeasti, kosteuttaa, sisältää C- ja E-vitamiineja eikä tuki ihohuokosia. Antaa suojan jopa 10 tunniksi, on hyvin vedenkestävä ja vastaa EU:n vaatimaa UVA-suojaustasoa kaksinkertaisesti. Ei sisällä lisättyjä hajusteita, vegaaninen.

” Levittyy helposti, kuivahtaa kelvollisesti eikä juuri tuoksu.

Kokemus: Niin perinteinen aurinkosuojavoide kuin voi olla. Voide levittyy kasvoille helposti, kuivahtaa iholle kelvollisesti eikä juuri tuoksu. Tuote ei herätä ihastusta tai vihastusta suuntaan tai toiseen. Toimii mukavasti sekä meikin alla että yksinään paljailla kasvoilla. Ei suuri suosikki, muttei missään nimessä kehnokaan tuote.

Mattapintaa akneiholle

Vichy Capital Soleil UV Clear SPF 50+, 26,90 € / 40 ml

Arvosana: 4- / 5

Lupaus: Erittäin kevyt aurinkosuojavoide rasvoittuvalle ja akneen taipuvaiselle iholle. Hillitsee talin tuotantoa ja vähentää ihon kiiltelyä päivän aikana. Ohut koostumus ei jätä valkoisia jälkiä eikä tunnu tahmaiselta. Antaa tehokkaan suojan UVA- ja UVB-säteitä sekä pitkiä UVA-säteitä vastaan. Hien- ja vedenkestävä. Sisältää antioksidanttista E-vitamiinia, ihon suojamuuria vahvistavia probioottisia fraktioita, hoitavaa ja ihoa tasoittavaa niasiiniamidia sekä epäpuhtauksia vähentävää salisyylihappoa ja sarkosiinia.

” Tuote levittyy kasvoille mattaiseksi ja huomaamattomaksi kerrokseksi.

Kokemus: Hyvin nestemäinen, juokseva voide. Tuote levittyy kasvoille mattaiseksi ja huomaamattomaksi kerrokseksi. Jos kaipaa kunnon mattapintaa iholle, tämä voi olla hyvä valinta. Pienehkön pumppupullon sisältö ei tunnu erityisen riittoisalta. Meikin kanssa omalla kohdallani mattaisuus tuntuu turhan kuivalta, enkä valitsisi tätä meikkivoiteen pohjalle, jos haaveissa on hehkuva kesäiho.

Blurratut ihohuokoset

SVR Sun Secure Blur SPF50+, 22 € / 50 ml

Arvosana: 5- / 5

Lupaus: Erittäin korkea aurinkosuoja UVB- ja UVA-säteiltä, näkyvältä valolta ja infrapunalta moussemaisessa koostumuksessa. Aprikoosintuoksuinen mousse sulaa iholle ja muuttuu näkymättömäksi. Ihovirheet ja ihonsävy tasoittuvat. Sopii herkällekin iholle. Veden-, hikoilun- ja hankauksenkestävä. Biohajoava.

” Ihana aurinkosuoja rantalomamatkoille ja päiviin, kun ei käytä meikkiä!

Kokemus: Oi että, miten ihana aurinkosuoja rantalomamatkoille ja päiviin, kun ei käytä meikkiä! Tuote lupaa blurrata kasvoja, ja sen se todella tekee. Persikkaisen värinen voide levittyy iholle samettiseksi, täysin kiillottomaksi pinnaksi ja häivyttää ihohuokoset tasaiseksi. Meikin alla tuote tekee ihosta aivan liian kuivan, mutta meikittöminä päivinä valitsen ehdottomasti tämän. Nätti, tasainen iho, eikä tuote tunnu miltään. Hyvä tuoksu.

Näppärä neste

L'Oréal Paris Revitalift Clinical Daily Moisturizing Fluid SPF 50, 23,90 € / 50ml

Arvosana: 4+ / 5

Lupaus: Kosteuttava päivävoide sisältää UV-suojan ja antioksidanttista C-vitamiinia. Kevyt, tahmaamaton koostumus päivittäiseen käyttöön.

” Kuivuu nopeasti täysin tahmattomaksi.

Kokemus: Todella hyvä nestemäinen suojavoide. Levittyy kasvoille helposti ohuena kerroksena ja kuivuu nopeasti täysin tahmattomaksi. Jättää iholle nätin pinnan, joka ei kiillä lainkaan. Tuntuu iholla hyvältä. Odotukset meikin alle ovat kovat, mutta tämä ei toimi meikin kanssa erityisen hyvin: meikkipohja hieman liikkuu päivän aikana. Valitsisin meikin alle muuta, mutta yksinään aurinkosuojaksi tämä on hyvä.

Kaukana rasvasta

Garnier Ambre Solaire Invisible Serum Super UV SPF 50+, 11,90 € / 30 ml

Arvosana: 4½ / 5

Lupaus: Aurinkosuojaseerumin kevyt koostumus on nestemäisempää kuin tavanomainen aurinkosuojavoide kasvoille, joten se ei jätä rasvaista tunnetta iholle. Sisältää keramidia, ihon luonnollista rakennusosaa, joka vahvistaa ihon suojamuuria. Hajusteeton, sopii herkällekin iholle ja vegaaninen.

” Nimensä mukaan näkymätön ja huomaamaton iholla.

Kokemus: Ihana suojaseerumi! Notkea ja pehmeä seerumimainen voide levittyy kasvoille ihanan kosteuttavan tuntuisena kerroksena ja katoaa ihoon kiitettävästi. Tämäkään ei toimi meikin alla erityisen hyvin, sillä meikki ei pysy yhtä hyvin paikoillaan tämän kanssa. Muussa käytössä ihana ja helppo tuote etenkin sellaiselle, joka inhoaa aurinkorasvan tuntua kasvoilla. Nimensä mukaan näkymätön ja huomaamaton iholla.

Fysikaalinen suoja

Bondi Sands Sunny Daze SPF50 Moisturiser, 20,90 € / 50 ml

Arvosana: 3 / 5

Lupaus: Antaa suojan UVA- ja UVB-säteiltä. E-vitamiini, sinkkioksidi ja teehibiskuksen hedelmäuute suojaavat ihoa, kosteuttavat jopa 72 tuntia ja antavat iholle täyteläisyyttä. Miellyttävä ja helposti levittyvä koostumus ei jätä iholle valkoista kalvoa. Vegaaninen. Pakkaus valmistettu kierrätetystä muovista.

” Sulautuu kasvoihin saumattomasti.

Kokemus: Mineraalisuoja on ”tavallisen” kemiallisen filtterin sijaan fysikaalinen. Voide on beigeä – varmaankin siksi, että sillä peitetään valkoisuutta, jonka fysikaaliset suojat usein antavat iholle. Voide ei silti jätä jälkeensä beigeä sävyä tai peitä ihoa. Se sulautuu kasvoihin saumattomasti ja kuivuu todella nopeasti levittäessä. Tämä on samaan aikaan hyvä ominaisuus, mutta myös hankaloittaa hommaa: voidetta joutuu lisäämään tuubista pariinkin otteeseen, jotta saan koko kasvot suojattua. Ei siis paras riittoisuus. Iho näyttää ja tuntuu samettiselta, mutta meikin alla tuote voisi toimia paremmin. Yksin käytettynä voide jättää ihon hieman pintakuivan näköiseksi.

Valkoinen häivähdys

Clinique SPF50 Mineral Sunscreen Fluid for Face, 33 € / 30 ml

Arvosana: 2- / 5

Lupaus: Erittäin kevyt, miltei näkymätön, täysin mineraalipohjainen aurinkosuoja. Sopii herkällekin iholle. Hellävarainen tuote soveltuu käytettäväksi myös silmänympärysiholla. Tuote muodostaa iholle huomaamattoman suojaavan kalvon. Läpikuultava ihonväristä riippumatta. Öljytön.

” Fysikaalinen suoja levittyy iholle hyvin, mutta jättää kasvot valkoisiksi.

Kokemus: Tämä fysikaalinen suoja kyllä levittyy iholle hyvin ja pehmeämmin kuin edellinen, mutta jättää kasvot valkoisiksi. Muuten ihan kiva perusvoide, mutten halua jo valmiiksi kalpealle iholleni valkoista vivahdetta. Ei toimi myöskään niin hyvin meikin alla kuin testin parhaimmat tuotteet: meikkivoide ei pysy tämän päällä kovin hyvin ja iho näyttää helposti pintakuivalta.

Epäpuhtaalle iholle apteekista

Ducray Keracnyl UV50+ Anti-Blemish Fluid, 19 € / 50 ml

Arvosana: 3½ / 5

Lupaus: Erityisesti rasvoittuvalle ja epäpuhtaalle iholle soveltuva hoitovoide, jossa on laajakirjoinen UVA- ja UVB-suoja. Tehokas akneihon hoitovoide sisältää Myrtacine-aktiiviainetta, joka heikentää aknea aiheuttavia bakteereja. Lisäksi hoitovoide sisältää niasiiniamidia ja Celastrolia, jotka estävät tulehdusta ja rauhoittavat ihoa. Monolauriini säätelee ihon talintuotantoa. Mattainen ja tahraamaton koostumus, mieto tuoksu. Kestää vettä ja hikeä, eikä tuki ihohuokosia.

” Koostumus tuntuu riittoisalta eikä tahmaa lainkaan.

Kokemus: En ole paras testaaja epäpuhtaan ihon tuotteille, mutta kokeillaan! Voide on pehmeää, ja se liukuu kasvoille hyvin. Koostumus tuntuu riittoisalta eikä tahmaa lainkaan, pikemminkin kuivuu samettiseksi mattapinnaksi iholle – kuten rasvaiselle iholle suunnatulta tuotteelta odottaakin. Yksinään tämä on varmasti oiva voide, mutta meikin alla ominaisuudet eivät ole kummoiset: meikistä tulee kyllä nätti, ja iho näyttää aamulla kauniin kuulaalta, mutta iltaa kohden kasvot alkavat kiillellä. Meikkipaperilla taputellessa iholta lähtee yllättävän paljonkin rasvaa, vaikka oma ihoni on melko kuiva.

Loistosuihke

La Roche-Posay Anthelios Anti-Shine Mist SPF50, 22,90 € / 75 ml

Arvosana: 4½ / 5

Lupaus: Erittäin kevyt aurinkosuojasuihke. Jättää iholle pitkäaikaisen mattapinnan ja vähentää ihon kiiltelyä. Vedenkestävä. Suojaa tehokkaasti ja valostabiilisti UVB- ja UVA-säteiltä vastaan. Spraysuihke tuntuu kasvoilla ilmavan kevyeltä, eikä suihkeesta jää rasvaista tai kosteaa tunnetta kasvoille. Suihketta voi lisätä myös meikin päälle. Sopii kaikille ihotyypeille, erityisesti epäpuhtauksiin tai rasvoittumiseen ja kiiltelyyn taipuvaiselle iholle.

” Täsmäsuoja käsilaukun pohjalle, jonka levittää parissa sekunnissa ilman käsien tahraamista.

Kokemus: Aerosolipullossa tulevat sumutesuojat ovat after workien ja kesäterassien pelastus. Rantapäivänä en tähän pulloon tarttuisi, mutta silloin, kun kasvoille tarvitsee nopeasti kerroksen suojaa, tuote toimii loistavasti. Suihke on hyvin samankaltainen aiemmin käyttämieni Garnierin ja Vichyn vastaavien kanssa: se tulee pullosta todella hienona sumuna, tekee kasvoista yllättävän mattapintaiset eikä pilaa meikkiä lainkaan. Täsmäsuoja käsilaukun pohjalle, jonka levittää parissa sekunnissa ilman käsien tahraamista!

Pirteä tuttavuus

Skin Proud Serious Shade SPF50, 22,90 € / 40 ml

Arvosana: 5- / 5

Lupaus: Rauhoittava ja kosteuttava, laajan suojan voide auringon UVA- ja UVB-säteitä vastaan. Sisältää runsaasti antioksidantteja, kuten acerola-kirsikan uutetta, spirulinaa ja e-vitamiinia, sekä ihon läpäisyestettä vahvistavia keramideja. Ihon kiiltelyä ehkäisevää tapiokatärkkelystä sisältävä voide sopii erinomaisesti myös meikin alle.

” Ihana voide! Kuuluu ehdottomiin testin lemppareihin.

Kokemus: Onpa ihana voide! Tämä kuuluu ehdottomiin testin lemppareihin. Juoksevassa seerumimaisessa aurinkorasvassa on ihana tuoksu ja hauska lituskainen pakkaus, joka mahtuu näppärästi laukuntaskuun. Voide levittyy kasvoille ohuena kerroksena. Ei tunnu levittäessä aivan tahmaamattomalta, mutta kuivuu yllättävän nopeasti sileäksi ja kuivaksi pinnaksi kasvoille. Toimii myös meikin alla tosi kivasti, iho näyttää kauniin hohtavalta, muttei kuitenkaan kiillä.

Täydet pisteet – testin voittaja

Round Lab Birch Juice Moisturizing Sunscreen SPF 50+, 23,99 € / 50 ml

Arvosana: 5 / 5

Lupaus: Korealaisbrändin suosittu ja palkittu aurinkovoide kosteuttaa ihoa kevyen kosteusvoiteen tavoin. Juokseva koostumus levittyy iholle vaivatta ja jättämättä valkoisuutta tai epämiellyttävää tunnetta. Suojaa tehokkaasti ja pitkäkestoisesti ihoa auringon polttavilta ja ikäännyttäviltä säteiltä. Sopii kaikille ihotyypeille ja meikin alle, herkällekin iholle, jopa herkkäsilmäisille.

” Korealaiset osaavat hommansa, kun puhutaan auringolta suojautumisesta.

Kokemus: Ei siitä vain pääse mihinkään: korealaiset osaavat hommansa, kun puhutaan auringolta suojautumisesta. Viime vuonna kaksi korealaista kosmetiikkabrändiä nousivat aurinkosuojatestissä kärkeen, ja samoin käy nytkin. Voide on ihanan kevyttä ja kosteaa, se liukuu kasvoille helposti, kuivuu nopeasti eikä tunnu oikeastaan yhtään miltään. Meikki asettuu voiteen päälle kauniisti ja pysyy kauniina ja kiillottomana koko päivän. Ei minkäänlaista moitittavaa – täysien pisteiden aurinkovoide.

Testaaja: Vivi Norokorpi, joka haluaa iholleen mahdollisimman helppoa ja mukavaa mutta kunnon suojaa.

