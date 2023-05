Testasimme hittiripsiväri, jota suomalaiset hehkuttavat Tiktokissa – yksi ominaisuus aivan täydellinen: ”Käsittämätöntä”

Korealaismerkin ripsiväri lupaa erotella ripset ja pysyä paikoillaan koko päivän.

Suomi-Tiktokissa on hehkutettu viime kuukausien aikana korealaismerkin ripsiväriä. Bbia-nimisen brändin maskaraa kehutaan suomalaiskäyttäjien tekemillä testivideoilla vuolaasti, ja Bbia Never Die Mascara -aiheisia videoita on katsottu palvelussa yhteensä 7,3 miljoonaa kertaa.

Bbian meikkejä tuo Suomeen kosmetiikkakauppa Yeppo&Soonsoon taustalla oleva Baestyle. Yrityksen perustaja Elisa Ahonpää-Kim vahvistaa yhtäkkisen Tiktok-suosion Me Naisille.

– Huomasimme räjähdysmäisen suosion, kun yhtenä iltana tuli yksittäisiä maskaratilauksia joka kolmaskymmenes sekunti uusilta asiakkailta. Myymälöihin tultiin kysymään, onko tämä ”se maskara”, Ahonpää-Kim kertoo.

Hänen mukaansa ripsiväriä myytiin maaliskuun aikana 2 000 kappaletta. Maskara on otettu alun perin myyntiin jo vuonna 2021.

– Aikaisemmin tämä on ollut niin sanottu tietäjät tietää -tuote.

Hitiksi noussut ripsiväri on vedenkestävä kuitumaskara, joka lupaa erotella jokaisen ripsen, pitää taivutuksen ja olla koko päivän tahraamatta ja varisematta. Kuitukoostumuksen luvataan pidentävän ripsiä. Hintaa maskaralla on 14,99 euroa.

Ripsarista on saatavilla musta ja ruskea versio. Otimme molemmat sävyt kokeiluun.

Testaaja 1

Toinen testaajista kokeili Never Die Mascara -ripsivärin mustan version.

”Tosi hyvä harja: pitää ripset eroteltuna, eikä laittaessa levitä väriä ympäri silmäluomia. Ripsiväri ei paakkuunnu, ja se tuntuu tosiaan hieman pidentävän ripsiä. Sopii hyvin myös alaripsiin.

” Pitää ripset eroteltuna. Ripsiväri ei paakkuunnu.

Ripsari pysyy hyvin läpi päivän, ei leviä tai varise yhtään. Se ei liikahda mihinkään, vaikka olisi kontaktissa lämpimänkin veden kanssa, vaan lähtee vasta tehokkaalla meikinpoistoaineella. Tosi hyvä tuote sellaiselle, jolla on yleensä ripsarien kanssa ongelmia pysyvyydessä.

Näyttävämpään lopputulokseen tarvitsisi pari kerrosta, itse laitoin vain yhden. Itselläni maskara ei pidä kovin hyvin taivutusta, vaan se painaa ripset nopeasti takaisin suoriksi. Siksi ripsari saattaa olla huono luonnostaan suorille ripsille.

Kestävyydestä annan pisteitä 5/5, pidentävyydestä 4/5, erottelusta 4/5 ja taivutuksen pitämisestä 2/5.”

Tältä testaajan ripset näyttävät mustan maskaran jäljiltä.

Testaaja 2: Ruskea ripsiväri

Toinen testaajista kokeili ripsivärin ruskean version.

”Allekirjoitan kollegan sanat täysin: saan pitkät, täysin paakuttomat ja kauniisti erotellut ripset. Olen testannut töiden puitteissa kymmeniä ripsivärejä, ja tämän erottelukyky ja paakuttomuus ovat parhaasta päästä.

” Ripsiväri kestää hyvin koko päivän, illan hikisen pyöräilytunnin, suihkun ja saunan. Käsittämätöntä.

Myös pysyvyys yllättää: aamulla sudittu ripsiväri kestää hyvin vielä läpi illan hikisen pyöräilytunnin. Kuntosalin suihkussa huomaan unohtaneeni meikinpoistoaineen kotiin, ja ajattelen huuhtovani ripsarin lämpimällä vedellä ja hellällä mutta huolellisella hankauksella pois. Käyn saunassa, huuhtelen kasvot ja katson peiliin: ripsiväri on paikoillaan, eikä ole levinnyt lainkaan iholle. Käsittämätöntä.

Toisaalta ripsarin suurin miinuspuoli liittyy juuri tiukkaan otteeseen: maskaraa saa poistaa puhdistusbalmilla pitkään, jotta se irtoaa. Teen myös saman huomion ripsien suoristumisesta kuin toinen testaaja: ripsari suoristaa luonnostaan kaartuvia ripsiäni. Itseäni se ei tosin haittaa.”

Ruskea versiokin on melko tumma.

Testaajat: Merike Welin ja Vivi Norokorpi

