Piilota likainen tyvi! 5 täydellisen nopeaa ideaa tukkaan, kun sitä ei vain jaksa pestä

Kaipaako tukka pesua, mutta aikataulu ei anna myöten? Näillä kampauksilla saa likaisen tyven helposti piiloon.

Tiedät ehkä tuskan: hiukset pitäisi pestä, mutta puuhaan ei ole aikaa tai energiaa. Kuivashampoo on toki keksitty, mutta aina sekään ei riitä pelastamaan tunkkaisen tuntuista ja näköistä tukkaa.

Vaan ei hätää! Kun tukkatilanne vaatii hätätoimenpiteitä, nämä viisi helppoa ja nopeaa kampausta piilottavat hiusten todellisen tilan.

Baby braids

Kasvoja kehystävät, ysärihenkiset ohuet letit ovat paitsi supertrendikkäät, myös söpö keino skipata hiustenpesu aamulla. Aavistuksen rasvainen tyvi itse asiassa auttaa lettejä pysymään siisteinä koko päivän.

Napakka nuttura

Takaraivolle tai niskaan sidottu nopea nuttura on erittäin chic tapa kätkeä aavistuksen tunkkainen tukka. Tässäkin kampauksessa pieni likaisuus on jopa suotavaa: päivä tai pari sitten pesty tukka pysyy nutturalla paremmin ja näyttää kiiltävämmältä.

Wet look

Jos jotain ei voi piilottaa, sitä kannattaa korostaa, on joku fiksu joskus lausunut. Vanha viisaus pitää erityisen hyvin paikkansa wet look -kampauksen kohdalla. Kun hiukset sutii taaksepäin geelillä, ei kukaan osaa enää arvata, että pohjalla on pesua kaipaava tukka.

Värikkäät pinnit

Hiusten etuosan piilottaminen värikkäiden pinnien alle on paitsi lähes luvattoman helppoa, myös erinomainen keino piristää arkisen tuntuista asua. Pinnien värin voi sovittaa yhteen paidan tai vaikkapa laukun kanssa. Lisää niin paljon pinnejä kuin haluat!

Puoliksi kiinni

Pari suihkausta kuivashampoota ja puoliksi kiinni sidotut hiukset freesaavat tukan parissa minuutissa. Jos latvoihin jaksaa tehdä vielä löysät laineet, voi tällä kampauksella jatkaa huoletta töistä terassille.

