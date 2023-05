Nämä leikkaukset saavat tukan näyttämään selvästi tuuheammalta – 4 puolipitkää mallia, joita ammattilaiset suosittelevat

Harkitut kerrokset, vahvat leikkaukset ja jakauksen paikan vaihtaminen voivat tehdä ohuelle tukalle ihmeitä.

Leikkauksella (ja asettelulla) totta tosiaan on väliä.

Parhaistakaan tuuhennustuotteista ei ole hyötyä, jos hennossa hiuksessa ei ole pohjalla volyymia ja kuohkeutta luova leikkaus.

Nämä ammattilaisten suosittelemat puolipitkät tukkatyylit tuovat ohueen hiukseen kaivattua volyymia ja kestävää kuohkeutta.

1. Tasamitta keskijakauksella

Tasapituinen lob-tukka (long bob eli pitkä polkka) toimii vuodesta toiseen. Yhtenäinen mitta tekee latvoista paksumman näköiset ja perinteistä pidempi polkka antaa hentoihin hiuksiin pitkän tukan vaikutelman.

Who What Wearin haastattelema hiustaiteilija Jon Reymanin mukaan hennossa hiuksessa parhaalta näyttävät vahvat, juurikin tasamittaisen lobin kaltaiset leikkaukset.

Kun hiukset vielä kihartaa löysille, erotelluille laineille, saa tukka tuntuvasti lisämuhkeutta. Keskijakaukselle vedettynä laineet kehystävät kivasti kasvoja.

2. Syvä sivujakaus

Reippaasti toiselle puolelle tehty jakaus on superhelppo tapa luoda hiuksiin nopeasti kuohkeutta.

Volyymin lisäksi jakauksen uudelleen vetämisessä on muitakin hyötyjä. Espanjan Voguen haastatteleman hiuspohja-asiantuntijan Miriam Quevedon mukaan jakauksen paikkaa kannattaisi vaihtaa kerran viikossa. Näin auringon UV-säteet eivät porota aina samaan kohtaan ja hiuspohja pysyy paremmassa kunnossa.

3. Pitkät kerrokset

Kerrostettu malli antaa hiukseen luonnollista liikkuvuutta ja ilmavuutta. Hennossa hiuksessa olennaista kuitenkin on, että kerrokset ovat pitkiä – muuten tuuheusefekti katoaa nopeasti.

Kerroksia saa nostettua esille hiuksista puristelemalla niihin tekstuurisuihketta, vinkkaa hiustaiteilija Bailey Watts Who What Wearin jutussa.

4. Aina tyylikäs moppitukka

Vaikka juuri totesimme, että kerrokset saavat ohuessa tukassa olla mieluusti pitkiä, on sääntöön myös poikkeus. Runsaasti kerrostettu shag-leikkaus on kerrosten selkeistä pituuseroista huolimatta erinomainen malli hentohiuksiselle, Watts sanoo.

Shag-mallissa lyhyimmät kerrokset saavat mielellään ulottua korvan korkeudelle, jotta päälaelle muodostuu volyymia. Eri pituisten kerrosten ansiosta hiuksiin on helppo saada kuohkeutta volyymi- ja rakennetuotteilla.

