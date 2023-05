”On meidän jokaisen vastuulla arvioida, kuinka monet lenkkarit sitä itse tarvitsee”, Lidlin vastuullisuuspäällikkö Laura Kvissberg sanoo.

Jalkaterapeutti Reeta Eskelinen vääntelee käsissään kirkkaan sinisiä kenkiä.

– Kivan retrot! kuuluu Eskelisen ensireaktio.

Lidlin ikonisiksi muodostuneet kengät tulivat ensimmäisen kerran myyntiin vuonna 2020. Ne saivat rutkasti näkyvyyttä muun muassa julkisuudesta tuttujen ihmisten somekanavissa, ja kengät saavuttivat suuren suosion. Tänä keväänä lenkkarit palasivat kauppoihin, kun niitä sai hetken aikaa taas Lidlin myymälöistä.

Vuoden 2023 malli on kuitenkin hieman erilainen kuin edeltäjänsä: uusissa kengissä on paksumpi pohja kuin pari vuotta sitten myynnissä olleessa mallissa.

Vuonna 2020 lenkkarit myytiin hetkessä loppuun sekä netissä että myymälöissä. 400:sta myydystä kappaleesta osa päätyi myyntiin eri alustoille korkeilla hinnoilla.

” Voisin lähteä kävelemään näillä.

Vielä kolmen vuoden jälkeenkin Tori.fi:stä lenkkareista löytyy sadan euron myynti-ilmoituksia. Suurin osa pyytää kengistä kuitenkin enää kahvipaketin hinnan verran.

Eskelinen ei täysin tyrmää viraaleiksi muodostuneiden kenkien toimivuutta. Hän sanoo, että kengissä on sopivan leveä lesti, joten kengät tuntuvat mukavilta jalassa.

– Kyllä voisin lähteä näillä kävelemään.

Laatu mietityttää

Kun Eskelinen taittaa kenkää, hän huomaa, ettei kenkien laatu ole kummoinen.

– Nämä saattavat jäädä yhden kesän kengiksi, Eskelinen arvioi.

Pohja taipuu jalkaterapeutin mukaan väärästä kohdasta. Kengän tulisi antaa joustoa päkiälle, mutta Lidlin lenkkarit taipuvat keskeltä jalkapöytää.

Valkoiseen pohjaan jää heti jälki taittokohdasta. Eskelinen ei myöskään pidä lenkkareiden pohjan paksuudesta, sillä se estää tuntuman kävelypinnasta.

” Nämä ovat aika halpaa materiaalia.

Toisaalta kuinka paljon kuluttaja voi olettaa kengiltä, joiden hinta on vain 15 euroa?

Eskelinen kehuu lenkkareiden istuvuutta – ja hänestä ne soveltuvat lyhyen matkan kävelyyn. Kengät voivat siis olla hyvä vaihtoehto sellaisille, jotka eivät halua pulittaa vapaa-ajan kengistä kymppejä enempää.

Pohjan lisäksi Eskelinen kiinnittää huomiota kenkien painoon: ne tuntuvat kädessä hyvin kevyiltä.

– Näissä hommissa kehittyy tietynlainen tuntuma. Nämä ovat aika halpaa materiaalia.

Kenkien ongelma on myös lyhyt käyttöikä. Eskelinen arvioi, ettei se ole kovin pitkä.

— Sillä on eroa, haluaako kengät vain tulevalle kesälle vai monelle vuodelle.

Miten voi maksaa vain 15 euroa?

Miten kengät voivat maksaa vain 15 euroa? Tätä on ihmetelty mediassa aiemminkin. Sekä eettisen kaupan yhdistys Eetti ry että Finnwatch tiedustelivat jo vuonna 2020 Lidlin kenkien alkuperää.

Lidlin kengät on vuonna 2020 tuotettu Kiinassa Quanzhou Kingdom Footwear Co. ltd nimisellä tehtaalla, jonka luokitus on C. Käytännössä C-luokitus tarkoittaa sitä, että tuotannon vastuullisuudessa on kehittämisen varaa. Lidl on osa myös amfori BSCI -nimistä laaduntarkkailujärjestelmää.

” Saamme säästöä sillä, että kuljetamme isoja eriä tuotteita kerralla ja markkinoimme itse.

Kysyimme Lidliltä, miten kengät voivat olla niin halvat.

1. Kuinka lenkkareiden hinta on saatu painettua näin alas?

Lidlin valikoiman vastuullisuuspäällikkö Laura Kvissberg perustelee halpoja hintoja suurella ostovoimalla. Yhtiöllä on 12 000 kauppaa yli 30 maassa.

– Omiin kuluihimme saamme säästöä sillä, että kuljetamme isoja eriä tuotteita kerralla ja markkinoimme itse.

Kvissberg kiistää, että tuotteen hinta korreloisi sen laadun kanssa.

2. Käyttääkö Lidl yhä samaa tehdasta kuin vuonna 2020?

Tänä keväänä myynnissä olleet kengät on Kvissbergin mukaan tuotettu samassa tehtaassa kuin aiemmat mallit.

Kvissberg kertoo kuitenkin, että Lidl on lopettanut kyseisen tehtaan kanssa yhteistyön vuonna 2021. Kenkäparin alkuperän jäljittämistä vaikeuttaa se, että tuotteita valmistetaan monissa tehtaissa.

– Käyttötavaroidemme tavarantoimittajiamme auditoidaan säännöllisesti joko amfori BSCI:n tai SA8000:n kriteerien mukaisesti.

Amfori BSCI on voittoa tavoittelematon järjestö, jonka tavoite on parantaa toimitusketjujen sosiaalista vastuullisuutta. Auditoinneilla tarkoitetaan sitä, että kolmas osapuoli varmistaa tehtaan työolosuhteiden kelpoisuuden. Lidlin käyttämät tehtaat läpäisevät näiden organisaatioiden kriteerit.

Eetti ry on aiemmin kritisoinut BSCI-systeemin kattavuutta muun muassa siitä, ettei työntekijöiden palkka riitä elämiseen.

” Edellytämme alihankkijoiltamme ja tavarantoimittajiltamme sitoutumista eettisiin toimintaohjeisiimme.

3. Mitä toimia vastuullisuuden eteen on tehty?

Kvissberg ei erittele tarkalleen, mitä yksittäisiä toimia vastuullisuuden edistämiseksi on tehty. Lidlin pidemmän aikavälin vastuullisuustoimia on lueteltu huolellisuusperiaatteessa, jota on päivitetty viimeksi vuonna 2020.

Vuoden 2020 jälkeen on Kvissbergin mukaan panostettu valitusmekanismien toimeenpanemiseen ja monitorointiin.

– Ylläpidämme pitkäaikaisia tavarantoimittajasuhteita ja edellytämme kaikilta alihankkijoiltamme ja tavarantoimittajiltamme sitoutumista eettisiin toimintaohjeisiimme.

Lidlin huolellisuusperiaatteessa tunnistetaan tuotantoketjujen riskit. Lidl tuo nettisivuillaan esille esimerkiksi ilmastoon ja ihmisoikeuksiin liittyvät ongelmat.

” On meidän jokaisen vastuulla arvioida, kuinka monet lenkkarit itse tarvitsee.

4. Minkälaista palautetta olette saaneet tuotteista?

Kvissbergin mukaan Lidl-brändätyt tuotteet ovat asiakkaiden keskuudessa hyvin suosittuja.

– Uskomme, että ne kestävät käytössä ja säilyvät vaatekaapeissa sesongista toiseen. Useita vuosia sitten myytyjä tuotteita näkyykin katukuvassa edelleen.

5. Näettekö, että näin halvat kengät kannustavat pikamuotiin ja ostamaan jatkuvasti uutta ?

Kvissberg sanoo, että Lidl pyrkii tarjoamaan laadukkaita tuotteita, mutta lopulta osa vastuusta on kuluttajalla.

– On meidän jokaisen vastuulla arvioida, että kuinka monta t-paitaa tai kuinka monet lenkkarit sitä itse tarvitsee.

