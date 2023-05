15 kuvaa osoittaa: tässä on kesän ykkösmekko – paljastaa juuri sopivasti

Virkatut crochet-mekot villitsevät ja viilentävät.

Lomakauden kynnyksellä on aika katsastaa kesävaatteet läpi. Missä mutkattomassa vaatteessa sitä voisi liihotella läpi kesän?

Yksi tämän kesän ehdottomista ykkösvaatteista on virkattu mekko, kertoo Who What Wear. Virkatut eli crochet-mekot ovat täydellisiä kesävaatteita, kun asulta kaipaa jotain erityistä. Uima-asu tai nätit alusvaatteet saavat pilkottaa kivasti neuloksen läpi – kuin lupauksena spontaaneista pulahduksista tai yllättävistä yöuinneista.

Jos mekon paljastavuus epäilyttää, kannattaa valita pitkähelmainen ja mahdollisesti myös pitkähihainen malli, jolloin olo ei ole lainkaan niin paljas kuin voisi kuvitella.

Poimimme alle joukon asuideoita ja 11 virkattua mekkoa, joissa kelpaa viettää kesäpäiviä. Muista aurinkovoide!

Tässä asussa kelpaisi astella Amalfin-rannikolla, miksei Kalajoen hiekoillakin.

Ihana on, mutta vältä pyöräreissuja – tässä mekossa on superpitkä helma. Heatwave-mekko, Bikbok, 59,99 €.

Kaipaatko hieman lisäpeittävyyttä? Tässä mekossa on alushame. Zigui-neulemekko, Mango/Zalando, 49,99 €.

Raidallinen mekko henkii seilorityyliä. Mekossa on myös vuori, Zara, 39,95 €.

Valkoinen on virkattujen mekkojen tyypillisin väri, mutta ne näyttävät ihanilta myös värikylläisinä.

Mikä herkullinen väriläiskä! Gina Tricot, 39,95 €.

Appelsiiniunelmassa on avonainen selkä, H&M, 34,99 €.

Mekko täyttä puuvillaa, LolaLiza/Zalando, 55,99 €.

Bikinit sujahtavat tuosta vain rantamekon jatkeeksi.

&Other Storiesin virkattu viskoosimekko tekee minimalistisestakin lookista juhlavan, 99 €.

Tässäpä täydellinen rantatyyli. Mekko on 50% viskoosia, 50% polyesteriä, H&M, 29,99 €.

Cowboy-buutsit ovat mitä osuvin pari virkatulle mekolle. Olisiko tässä kesän festariasusi?

Puuvilla-polyesteri -sekoitteisessa mekossa on alusmekko, Springfield/Zalando, 59,99 €.

Tämä todella läpikuultava mekko odottelee superhelteitä tai etelänmatkaa, Oysho/Zalando, 49,99 €.

Pitkät sopivat tekevät neulemekosta sopivan kesäiltoihin, 59,99 e, Lindex.

Lue lisää: Testissä 7 pidentävää ripsiväriä! Jopa kaksi sai täydet 5/5: ”Täydellinen ripsari on löytynyt”

Lue lisää: Kevään kiinnostavimmat meikit ovat tässä! Täsmäohjeet kasvoille – ja 11 tuotetta, joita kannattaa kokeilla