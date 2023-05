Testissä 7 pidentävää ripsiväriä! Jopa kaksi sai täydet 5/5: ”Täydellinen ripsari on löytynyt”

Otimme kokeiluun joukon pidentäviä ripsareita.

Pidentää ja tuuheuttaa hillitysti

Madara Come Closer Infinite Lash, 27,90 €

Arvosana: 3½/5

Lupaus: Peptidejä sisältävä maskara tuuheuttaa, pidentää ja erottelee ripsiä luoden luonnollisen, ajattoman ja elegantin lookin. Peptidit rakentavat volyymia ja luonnolliset vahat takaavat tasaisen levityksen ja kestävyyden. Kerrostettava ripsiväri sisältää luomurisiiniöljyä, joka ravitsee, hoitaa ja vahvistaa ripsiä käytön myötä. Vegaaninen.

” Luonnollista lopputulosta etsivälle nappivalinta.

Kokemus: Nyt on harjalla tiheyttä ja ihan hyvin kokoakin. Jo ulkonäöstä voi päätellä, että tällä ei saa klimppejä aikaiseksi, vaikka kuinka yrittäisi. Ripsari lupaa luonnollista lopputulosta – ja myös antaa sitä. Silti pidentävää ja tuuheuttavaa efektiäkin on niin, ettei sutiminen sentään täysin turhaa ole. Tämä ripsari saattaa kuitenkin jakaa mielipiteet: luonnollista lopputulosta etsivälle se on nappivalinta, mutta muhkummasta tykkääville sen teho ei ehkä riitä. Pientä varisemista on myös päivän mittaan havaittavissa, mutta ripset ovat silti kunnossa vielä iltamyöhälläkin.

Perushyvä pidentäjä

Max Factor Masterpiece 2in1 Lash Wow Mascara, 17,90 €

Arvosana: 3/5

Lupaus: Ripsiväri, jossa on muunnettavissa oleva kierrettävä harja, jonka avulla voi saavuttaa pituutta, kaarevuutta ja volyymia lisäävän vaikutuksen. Korkkia kiertämällä voit joko erotella ripset ja tehdä niistä erittäin pitkät tai tuuheuttaa ja kohottaa niitä. Kollageenilla ja keratiinilla rikastettu koostumus hoitaa ripsiä. Sopii myös herkille silmille ja piilolinssien käyttäjille. Vegaaninen.

” Pidentää ihan mukavasti ja pysyy kohtuullisen hyvin.

Kokemus: Harjan päässä on osa, jota pyörittämällä ripsariharjan tiheyttä voi säätää. Harvempana se pidentää, tiheämpänä tuuhentaa. Mielipiteeni ominaisuudesta: turha ja vähän kehnosti toimiva. Mutta ei se itse ripsarista huonoa tee. Ripsarin levittäminen siististi vaatii pientä keskittymistä, mutta kun tarpeeksi kauan sutii, klimpitön lopputulos onnistuu. Pidentää ihan mukavasti ja pysyy kohtuullisen hyvin.

Ensimmäinen voittaja

Yves Rocher Intense Metamorphose Mascara, 24,90 €

Arvosana: 5/5

Lupaus: Antaa maksimaalista tuuheutta sekä kauniin kaarevat ja pitkät ripset 24 tunnin ajaksi. Pehmeä , tiimalasin muotoinen kuituharja tavoittaa kaikki ripset silmän sisänurkasta ulkonurkkaan ja antaa tuuheutta sekä syvän mustan tuloksen. Sisältää 85 prosenttia ainesosia, joiden alkuperä on luonnossa, kuten risiiniöljyä ja hellävaraista ruiskaunokkivettä. Sopii herkkäsilmäisille ja piilolinssien käyttäjille.

” Olen varma, että täydellinen ripsari on löytynyt.

Kokemus: Tuuheutta, pituutta ja erottelevuutta – kaikkia juuri sopivasti ja tasapainossa. Ensimmäisen käyttökerran jälkeen olen varma, että täydellinen ripsari on löytynyt. Ripsareissa on mielestäni kaksi olennaista asiaa: hyvä harja ja sopivan kostea koostumus. Tässä kumpikin on kunnossa. Harja on perusmallia, eikä ripsarimassa ole liian märkää, vaan juuri sopivaa, jolloin se antaa kivasti tuuheutta ja pituutta, muttei kuitenkaan sotke. Iloinen yllätys on myös ripsarin pysyvyys, sillä ripset ovat moitteettomat vielä pitkän päivänkin päätteeksi.

Pysyvää luonnonkosmetiikkaa

Lavera Endless Lashes Mascara, 21,90 €

Arvosana: 2½/5

Lupaus: Tuo tuuheutta ja näyttävää pituutta ripsiin. Sisältää ripsiä hoitavaa luomujojobaöljyä ja kasvipohjaista keratiinia, joka saa ripset tuntumaan vahvemmilta. Tiimalasin muotoisen harjan pidemmät harjakset ulottuvat vaivattomasti ulompiin ripsiin ja lyhyemmät harjakset tuovat tuuheutta tyvestä latvaan ilman paakkuuntumista. Vegaaninen.

” Luonnonkosmetiikaksi tätä ei arvaisi: maskara pysyy todella hyvin ja siistinä koko päivän.

Kokemus: Harvahko muoviharja annostelee värimassaa reilusti, ja siinä sivussa syntyy hieman sotkua. Nätit pitkät ripset tällä ripsarilla kuitenkin lopulta tulee. Omaan makuuni tuote saisi olla kuitenkin erottelevampi, nyt ripset uhkaavat hieman klimppiintyä. Luonnonkosmetiikaksi tätä ei arvaisi, sillä maskara pysyy todella hyvin ja siistinä koko päivän.

Monipuolinen ripsari

L’Oréal Paris Pro XXL Extension Mascara Black, 21,50 €

Arvosana: 4/5

Lupaus: Antaa ripsiä pidentävän vaikutuksen kahdella vaiheella. Vaihe 1 peittää ripset mustalla pohjakoostumuksella, joka vangitsee lyhyimmätkin ripset ja korostaa seuraavan vaiheen vaikutusta. Vaihe 2 korostaa ripsiä ja antaa pituutta vain yhdellä levityksellä. Koostumus sisältää kuituja ja se saa ripset näyttämään pidemmiltä hetkessä.

” Lopputulos on nätti ja klimpitön.

Kokemus: Kaksivaiheinen ripsari – ei se laiskan tai kiireisen valinta. Kakkosharjalla ripsiin levitetään ilmeisesti jonkinlaisia kuituja. Ensimmäinenkin vaihe hoitaa tosin jo hommansa sen verran hyvin, ettei kakkosvaihe ole täysin välttämätön. Kaiken kaikkiaan ripsistä tulee melko näyttävät. Pituus ei kuitenkaan korostu liikaa, vaan ripsari myös tuuheuttaa ja erottelee. Lopputulos on nätti ja klimpitön. Kuituripsarit yleensä tuppaavat hieman varisemaan ripsissäni, niin tämäkin, mutta muuten ripsari kesti jopa juoksulenkin tihkusateessa.

Näyttävät ripset

BeautyAct Daring Length Impact Mascara, 17,90 €

Arvosana: 3/5

Lupaus: Antaa maksimaalista pituutta ja samalla erottelee ripset tekemättä niitä raskaan tuntuisiksi. Väri on helppo levittää, sillä harja estää ripsivärin paakkuuntumisen ja tahraantumisen. Erittäin pigmentoitu koostumus antaa ripsille voimakkaan mustan värin, joka tekee ripsistä pidemmät, täyteläisemmät ja runsaammat ja saa ne myös kestämään pitkään. Sisältää hoitavia ainesosia, jotka ravitsevat ripsiä. Vegaaninen.

” Pysyy hyvin, mutta saisi peseytyä helpommin.

Kokemus: En ole ripsareissa muoviharjojen ystävä, sillä ne tuntuvat ikävän piikikkäiltä. Tämän ripsarin harja kuitenkin yllättää: se on ihmeen lötkö. Se ei siis myöskään töki ripsirajaa ikävästi, mutta on vähän hankala hallittava. Pientä klimppivaaraa on ilmoilla myös siksi, että muovipiikit ovat harvahkot. Aivan näyttävät pitkät ripset tällä silti tulee. Maskara pysyy suhteellisen hyvin, mutta saisi peseytyä vähän helpommin pois.

Toinen voittaja

Oriflame Giordani Gold Angel Caress Lenghtening, 26 €

Arvosana: 5/5

Lupaus: Ripsiväri yhdistää ripsen hoitavuuden, pituutta lisäävät kuidut ja harjan, joka erottelee ja kohottaa ripsiä. Tasainen ripsiväriharja sisältää pehmeitä kuituja ja on muodoltaan siipimäinen. Hoitava koostumus ja vitamiinit vahvistavat, suojaavat ja ravitsevat ripsiä heti ja ajan myötä. Ripset näyttävät pidemmiltä ja elinvoimaisemmilta.

” Tätä voi suositella nimenomaan pidentävää efektiä kaipaavalle.

Kokemus: Jännittävän muotoinen harja herättää aluksi epäilyksiä, mutta ne osoittautuvat turhiksi. Harja hoitaa hommansa siististi ja tehokkaasti. Ripsari pidentää ihan kunnolla – tätä voi suositella nimenomaan pidentävää efektiä kaipaavalle. Myös erinomaisesta pysyvyydestä plussaa!

Testaaja: Marjut Laukia, joka käytti ennen pandemiaa ripsaria joka päivä, mutta tätä nykyä silloin, kun ehtii ja muistaa.

Kuvat: Valmistajat

Lue lisää: Kevään kiinnostavimmat meikit ovat tässä! Täsmäohjeet kasvoille – ja 11 tuotetta, joita kannattaa kokeilla

Lue lisää: Tämä hetken halutuimmat hiusmallit ja värit ovat tässä! Poimimme myös kiinnostavimmat tuotteet – 9 kevään hiustrendiä