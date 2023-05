Vasemmalla olevassa kuvassa luomiväri on levitetty niin, että siveltimeen tarttunutta ylimääräistä väriä ei ole kopautettu ensin pois. Tällöin häivytys on vaikeampaa ja lopputulos voi olla hieman läikikäs. Jos liian värin kopauttaa siveltimestä ennen levitystä, tulos on häivytetympi (kuva oikealla).