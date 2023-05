Suojakerroin 15 vai 50? Suihkutettava vai voidemainen? Fysikaalinen vai kemiallinen suoja?

Aurinkovoiteita on monenlaisia, ja kosmetiikkahyllyllä voi iskeä sen vuoksi valinnan vaikeus. Kysyimme ihonhoidon asiantuntijoilta, mitä tuotteita he itse arjessa suosivat ja miksi.

Ammattilaisten suosikkivoiteet

Kauneudenhoitoalan yliopettaja Marjo Poutanen kertoo pitävänsä fysikaalisten ja kemiallisten UV-suodattimien yhdistelmistä.

– Tällä hetkellä käytän Oriflamen aurinkovoidetta, jossa on myös ihonhoidon ainesosia.

Yleislääkäri Emilia Lagus suosii apteekkikosmetiikkaa.

– Suosin La Roche-Posayn aurinkorasvaa. Pidän myös japanilaisesta Anessasta. Molemmat sopivat hyvin meikin alle. Käytän aurinkovoidetta vuoden jokaisena päivänä.

Ihotautien ja allergologian erikoislääkäri Laura Huilaja kertoo, että merkillä ei ole hänelle väliä:

– Käytän mitä tahansa iholla mukavan tuntuista, korkean suojakertoimen voidetta. Kesähelteillä käytän myös ihoa suojaavia vaatteita ja lierihattuja.

Ovatko fysikaaliset suodattimet kemiallisia parempia?

Aurinkovoiteissa voi olla kemiallinen tai fysikaalinen suoja tai molemmat. Kemialliset aurinkosuojat muuntavat UV-säteilyn vaarattomaksi lämmöksi, kun taas fysikaaliset heijastavat säteilyn pois iholta suojakerroksen tavoin.

Sekä Poutanen, Lagus että Huilaja suosivat omassa arjessaan kemiallisia aurinkovoiteita niiden helpon levittyvyyden takia. Fysikaaliset aurinkorasvat sisältävät mineraaleja, jotka voivat joskus jättää iholle valkoisen kalvon.

Fysikaalisia aurinkosuojia suositellaan esimerkiksi lapsille. Kemiallisissa voiteissa ei kuitenkaan ole mitään erityistä vaaraa:

– EU:n sisällä kosmetiikkaa reguloidaan todella tarkasti, joten ei ole syytä vältellä mitään suojia, Marjo Poutanen muistuttaa.

” Mikä tahansa aurinkovoide tyhjää parempi.

Asiantuntijat suosittelevat kuuntelemaan omaa ihoa ja valitsemaan sellaisen voiteen, mitä todella tulee käytettyä päivittäin.

– Jos vaihtoehto on jättää aurinkorasva käyttämättä, on mikä tahansa aurinkovoide tyhjää parempi, Emilia Lagus kertoo.

Mikäli aurinkovoide jää käyttämättä sen epämukavuuden tai huonon imeytyvyyden vuoksi, on syytä vaihtaa tuotetta.

Onko suojakertoimella väliä?

Monet laittavat aurinkorasvaa liian vähän. Tällöin purkin kyljessä luvattua suojaa ei saavuteta, ja voiteen todellinen tehokkuus voi olla jopa puolet ilmoitettua heikompi.

Marjo Poutasen mukaan erilaiset BB-voiteet ja ihonhoidon tuotteet, joissa on lisänä matala aurinkosuoja, eivät yksinään riitä. Meikkivoidetta levitetään kasvoille yleensä vähemmän kuin aurinkovoidetta, joten sen suoja on myös vähäisempi.

Kaikki kolme asiantuntijaa käyttivät itse suojakertoimen 50 aurinkorasvoja. He eivät kuitenkaan pidä korkeaa suorakerrointa välttämättömänä Suomessa.

– Mikäli suojakerroin 30 miellyttää enemmän, on se silloin itselle parempi. Ero korkean ja matalan suojakertoimen välillä on lopulta vain suojaava aika. Matalampaa suojakerrointa on lisättävä iholle useammin, Poutanen kertoo.

Laura Huilajan mukaan suojakerroin 30 riittää Suomen kesään, mutta hän itse suosii aina korkeampaa suojakerrointa. Tärkeintä on kuitenkin voiteen käyttömukavuus.

– Kannattaa etsiä voide, joka tuntuu omalla iholla miellyttävältä niin, että sitä voi käyttää riittävän määrän kerrallaan. Sipaisu ei riitä.

Oli aurinkovoide sitten kemiallinen tai fysikaalinen ja suojakerroin 30 tai 50, ovat kaikki asiantuntijat sitä mieltä, että paras aurinkorasva on käytetty aurinkorasva.

– Huono aurinkovoide on sellainen, joka unohtuu treenikassiin tai käsilaukkuun, Poutanen tiivistää.

” Hajusteista ei ole aurinkorasvassa mitään hyötyä, mutta niistä voi olla haittaa.

Hajusteet mahdollinen ihon ärsyttäjä

Jos aurinkovoide ärsyttää ihoa, ovat syynä todennäköisesti sen sisältämät hajusteet ja alkoholi.

– Varsinkin herkkä iho voi reagoida vahvasti tuotteiden hajusteisiin, Marjo Poutanen kertoo.

Laura Huilaja on samaa mieltä.

– Hajusteet ovat yksi yleisimpiä kosketusallergian aiheuttajia.

Täydellinen allergisoivien aineiden välttely on Huilajan mukaan kuitenkin todella vaikeaa. Yhdessä hajusteessa voi olla satoja eri hajusteyhdisteitä, joten yksittäisen ärsyttävän aineen erottaminen voi olla mahdotonta.

Emilia Lagus ei suosittele hajustettuja tuotteita.

– Hajusteista ei ole aurinkorasvassa mitään hyötyä, mutta niistä voi olla haittaa. Monet herkistyvät niille ajan saatossa.

