Onko ihollasi punaisia näppyjä? Asiantuntija kertoo, mistä on kyse – ja mikä auttaa, jos syynä on sheivaus

Sisäänpäin kasvaneet karvat ovat jokakesäinen riesa. Näin niitä voi ammattilaisten mukaan välttää ja hoitaa.

Punaiset patit bikinialueella ovat melko suurella todennäköisyydellä sisäänpäin kasvaneita karvoja. Paras hoitokeino niihin on kuorinta.

Jokainen ihoaan sheivannut todennäköisesti tietää sen kokonaisvaltaisesti tyydyttävän tunteen, kun jostain kohtaa kehoa bongaa sisäänpäin kasvaneen karvan muodostaman patin, jota puristamalla sisältä paljastuu sisäänpäin kasvanut karva. Tiktokissa hashtagilla #ingrownhair merkityillä videoilla on yli 8,5 miljardia katselukertaa. Sisäänpäin kasvaneet karvat ja niiden puristelemisesta nauttiminen ovat siis erittäin yleisiä ilmiöitä!

Sisäänpäin kasvaneet karvat ovat paitsi visuaalisesti harmillisia, ne voivat usein myös kutittaa, olla kipeitä, ja itse karvan lisäksi patit voivat täyttyä finnin tavoin talilla. Sisäänpäin kasvaneiden karvojen taustalla on Glamourin haastatteleman ihotautilääkäri Anita Sturnhamin mukaan tyypillisesti joko tukkeutunut karvatuppi tai karvanpoisto: kun karva ajellaan pois iholta tai vaikkapa sokeroidaan pois, karva ei kasvaessaan enää pääsekään tunkeutumaan ihon uloimman kerroksen eli epidermiksen läpi.

Kuorinta ehkäisee ja hoitaa

Kuten finnienkin kohdalla, sormet olisi syytä pitää kurissa: pattien puristelu voi aiheuttaa iholle tulehduksen, jonka paranteluun menee huomattavasti enemmän aikaa kuin alun perin olisi tarvinnut.

Ilmeisin ja tehokkain keino estää karvojen sisäänpäin kasvua on lopettaa niiden poistaminen iholta. Jos tämä ei ole vaihtoehto, The Cutin jutussa ihotautilääkäri Geeta Yadav sanoo, että paras keino sekä estää karvojen kasvamista ihon sisään että hoitaa jo olemassa olevia patteja on säännöllinen kuorinta.

Yadav suosittelee kuorintaan kemiallista menetelmää eli happoja, sillä esimerkiksi bikinialueen ohuelle iholle nämä ovat kaikkein hellävaraisin vaihtoehto. Hapoista lääkäri nostaa esille erityisesti glykoli-, maito- ja salisyylihapon. Kropalla voi käyttää samoja tuotteita kuin kasvoillakin, retinolia lukuun ottamatta. Kemiallinen kuorinta pitää karvatupet puhtaina ja auttaa karvoja kasvamaan oikeaan suuntaan.

Myös kosteutus on Sturnhamin mukaan olennainen osa prosessia. Lääkäri suosittelee käyttämään sheivatulle iholle kosteusvoidetta, joka sisältää ihoa rauhoittavia ainesosia, esimerkiksi aloe veraa. Liian tuhti voide voi tukkia karvatupet, joten koostumukseksi kannattaa valita kevyt, iholle nopeasti imeytyvä vaihtoehto.

Kokeile vaihtoehtoisia karvanpoistotekniikoita

Jos karvat on aina tottunut poistamaan sheivaamalla, voi olla, että omalle iholle sopisi sittenkin paremmin epiloiminen, vahaus tai sokerointi. Nämä nappaavat karvan syvemmältä ihosta kuin sheivaaminen, minkä ansiosta karvat jäävät kasvaessaan epätodennäköisemmin loukkuun ihon alle. Silti niidenkin kanssa ihon kuoriminen ja kosteuttaminen on tärkeää.

