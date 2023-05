Näin hentohiuksinen saa runsautta tukkaan – asiantuntijat kertovat 3 kikkaa

Ainahan se on mielessä, tuuheampi tukka.

Tuntuuko, että hiukset eivät millään pysy kuohkeina, vaikka niihin miten suihkuttaisi tekstuurisuihkeita? Todennäköistä on, että vika ei ole varsinaisesti käytössä olevissa tuotteissa vaan siinä, että ne eivät ole juuri ne omaan tukkaan parhaiten sopivat tuotteet, varsinkin jos omat hiukset ovat hennot tai ohuet.

Näillä ammattilaisten vinkeillä ja hyviksi todetuilla tuotteilla hiuksiin saa ihan uutta ja kestävää nostetta.

Shampoolla on väliä

Vaikka shampoo käväisee hiuksissa ja hiuspohjassa vain hetken verran, ei millä tahansa kannata pestä tukkaa. Jos shampoo on liian hoitava, voi se painaa hentoa ja ohutta hiusta länään. Myös shampoon jäämät voivat ajan saatossa kertyä tyveen, jolloin pesusta huolimatta tukka tuntuu lättänältä.

Who What Wearin haastattelema George Northwood suosittelee siksi valitsemaan shampooksi kampaamotasoisen tuotteen, josta on minimoitu ylimääräiset ainesosat. Northwoodin mukaan shampoon vaihtamisella voi olla yllättävän iso merkitys siihen, miltä hiukset näyttävät päivästä toiseen.

Promise Volume Shampoo on tarkoitettu nimenomaan hennoille ja ohuille hiuksille. Parhaat tehot shampoosta saa irti, kun hiukset föönaa pesun jälkeen kuiviksi. 14,90 € / 250 ml.

Four Reasons Volume Shampoo antaa hentoon tukkaan tuntuvasti ilmavuutta ja sisältää hiuksia hoitavia peptidejä. 12,90 € / 300 ml.

Käytä tuuheuttavia tuotteita harkiten

Kun hiuksiin haluaa näköä ja kokoa, hamuaa käsi automaattisesti tuotteita, jotka lupaavat tuuheutta ja volyymia. Who What Wearin jutussa hiustaiteilija James Johnson kuitenkin sanoo, että tällaiset tuotteet voivat helposti saada hiukset karheiksi ja jäykiksi. Vain volyymia antavien tuotteiden sijaan Johnson neuvoo ottamaan käyttöön purkit, jotka sisältävät myös hoitavia ainesosia. Näin hento hius pysyy pehmoisena ja silti ilmavana.

Kosteisiin hiuksiin levitettävä The Inkey List Peptide Volumizing Hair Treatment -hiusseerumissa on peptidejä, jotka kietoutuvat hiuksen ympärille ja tekevät siitä paksumman tuntuisen ja näköisen. 13,90 € / 100 ml.

Living Proof Full Thickening Cream -muotoiluvoide tuuheuttaa ja kosteuttaa hiuksia ja antaa tukalle kiiltoa. 37,50 € / 109 ml.

Föönaa hiukset kuiviksi

Varsinkin kesäkuukausina hiusten ilmakuivaaminen on helppoa, mutta ei paras tekniikka volyymin kannalta. Jos hiukset kuivuvat päätä myöten, niitä on vaikeaa enää nostattaa myöhemmin, olipa kyseessä kuinka hyvät tuotteet. Siksi paras pohja tuuheudelle luodaan föönauksen alle levitettävillä tuotteilla ja itse föönillä.

Byrdien jutussa hiusasiantuntija Alicia Leo selittää, että volyymituotteet kannattaa levittää hiuksiin, kun ne ovat pesun jälkeen noin 75-prosenttisesti kuivat. Jos hiuksissa on liikaa vettä, laimenee Leon mukaan tuotteiden teho.

Paul Mitchell Clean Beauty Volumizing Liquid -tuuhennusneste antaa hiuksille luonnollisen näköistä muhkeutta. Mukana on pellavansiemenöljyä ja ferulahappoa hoitamassa hiuksia. 35,90 € / 100 ml.

Schwarzkopf Professional Osis+ Hairbody -volyymispray antaa nimensä mukaisesti tukkaan hyvän rungon, kevyttä tukea ja kivasti tuuheutta. 15,90 € / 100 ml.

