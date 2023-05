Tämä hetken halutuimmat hiusmallit ja värit ovat tässä! Poimimme myös kiinnostavimmat tuotteet – 9 kevään hiustrendiä

Kokosimme parhaat tärpit tämän hetken hiusmuotiin ja hiusten hoitamiseen.

1. Runsaasti lyhennetty tai reilusti kerroksia

Siirtymä pitkästä kotoiluvaiheesta normaaliin arkeen näkyy hiusmuodissa: hyvin luonnollisista lookeista vaihdetaan pikkuhiljaa viimeisteltyihin tyyleihin.

Pitkä tukka menee tuskin koskaan muodista, mutta kesää kohden mallien ennakoidaan lyhenevän. Yksi kiinnostava lyhyt malli on 1990-luvulta tuttu pixien ja polkan hybridi bixie.

Ei ihan pixie muttei pitkäkään tukka: bixien voi stailata sliipatummaksi tai rennon pörrötetyksi versioksi.

Takatukka pitää sekin pintansa erilaisissa yhdistelmissä, samoin monen mittaiset otsatukat. Myös hiusten kerrostaminen ja eri pituiset shag-tukat ovat trendikkäitä.

Kerrostettuja malleja, shag-henkeä ja erilaisia otsahiuksia nähdään hiuksissa nyt paljon.

Psst! Kampauksissa näkyvät niin 1970- kuin -90-lukujen vaikutteet. Poninhäntä ja nuttura kiipeävät reilusti ylöspäin.

2. Lämpimiä aaltoja

Hiusväreissä vyöryy lämpöaalto. Kullan, pronssin, meripihkan, kastanjan ja etenkin kuparin sävyt trendaavat niin vaaleissa kuin tummissa hiuksissa.

Lämpöä tukkaan!

Viileän vaaleille maltillisempia vaihtoehtoja ovat hiekka ja kauramaito. Tummiin hiuksiin haetaan ”rikkaan tytön ruskeaa” eli runsaita vivahteita sekä upeaa kiiltoa.

3. Taipuu moneen

Monikäyttöisyyden trendi ulottuu hiuslaitteisiin. Leveä muotoilurauta paitsi suoristaa tai kihartaa, myös kuivaa hiukset hellävaraisesti ja nopeasti. Kihartimeen taas voi vaihtaa eri mallisen muotoilukärjen sen mukaan, kaipaako kiharaa, lainetta vai surffitukkaa.

Se näyttää perinteiseltä muotoiluraudalta, mutta myös kuivaa hiukset samalla erityisen tekniikan ansiosta. GHD Duet Style, 415 €.

Kolme keraamisesti pinnoitettua vaihtokärkeä tekevät kihartimesta monikäyttöisen. Babyliss Curl & Wave Trio -kiharrin, 89,90 €.

4. Valitse puolesi

Sivujakausta pidettiin pitkään epämuodikkaana, mutta nyt se tekee näyttävän paluun. Sellainen on nähty jo muun muassa Kim Kardashianin, Zendayan ja Megan Foxin päässä.

Jakaus saa olla kunnolla sivussa, ja se kannattaa tehdä sille puolelle, jolle se luontaisesti istuu parhaiten. Sivujakauksen voi yhdistää niin sileisiin kuin kiharoihin kampauksiin.

Sivujakaukselle annetaan taas mahdollisuus.

Sivujakauskin näyttää parhaalta hyväkuntoisissa hiuksissa. Jätettävä hoitoaine selvittää ja vahvistaa. L’Oréal Paris Elvital Bond Repair Leave-in Serum, 12,90 €.

Tiesitkö? Jakauksen paikan vaihdolla on myös tervetullut sivuvaikutus: se kohottaa tyveä!

5. Kiinni veti

Hiusasusteiden suosio ei odota laantumisen merkkejä, päinvastoin. Etenkin preppy-tyylisille ruseteille, pannoille, soljille ja pinneille on nyt kysyntää. Ne voi yhdistää esimerkiksi korkeaan poninhäntään, pehmeään päälaelle sidottavaan ballerinanutturaan tai siloteltuun polkkatukkaan.

Hiuskoristeissa enemmän on nyt enemmän.

Letitetty hiuspanta on kaiken pituisten hiusten luottoasuste. Gauhar Helsinki Atelier Headband, 39 €.

Hiuspinnit pitävät muodikkaan sivujakauksen aisoissa. 8,99 €/6 kpl, Glitter.

Raidallinen hiusdonitsi on kesäklassikko poninhännän tyveen. 5,99 €, Lindex.

Suuri rusetti kruunaa nutturan tai ponnarin. Iso mattapintainen hiussolki, 15 €, Ninja.

6. Hus, metallit!

Metallinpoisto kasvattaa suosiotaan niin kampaamoissa kuin kotona. Idea on kirkastaa hiusväriä ja tehdä hiuksista pehmeät ja kimmoisat poistamalla niihin kertynyt kupari, rauta, magnesium ja kalsium, joita on vesijohtovedessä Suomessakin. Menetelmästä on apua myös ahkeran uimarin kloorin rasittamalle tukalle.

Syväpuhdistava shampoo puhdistaa hiukset ja hiuspohjan. Se vie mennessään muotoilutuotteiden jäämät ja metallit. K18 Peptide Prep Detox Shampoo, 43,90 €.

7. Huuhdo hiukset

Hiusten omat huuhteluaineet tekevät taikojaan latistamatta. Saatavilla on niin nestemäisiä, hiusten rakennetta korjaavia tehohoitoja kuin omenaviinietikkapohjaisia huuhteita, jotka vahvistavat hiuksia ja lisäävät kiiltoa.

Nestemäinen tehohoito lupaa hiuksille kiiltoa ja silotusta vain 10 sekunnissa. Garnier Fructis Papaya Hair Drink, 6,95 €.

8. Päivitä hiusharja

Öljyävä hiusharja voi kuulostaa painajaismaiselta hiusten rasvoittajalta, mutta ei huolta, vaikutus on vähäinen. Hoitava harja sitoo hiuksiin kosteutta, silottaa pörröisyyttä ja antaa kiiltoa.

Hiusharjan tyynyosasta vapautuu hiuksiin harjatessa kevyttä öljyä, joka hoitaa kuivaa tukkaa. Varsi on biohajoavaa kasvitärkkelystä. Wet Brush Go Green Watermelon Seed Oil Infused Treatment & Shine Brush, 20,80 €.

9. Eläimellistä menoa

Tunnetko jo wolf, butterfly, octopus ja jellyfish cutin?

Puolipitkässä tai polkkamittaisessa susitukassa on paljon kerrostettuja, irrallisen näköisiä laineikkaita osioita sekä otsatukka ja mulletmainen takaosa. Perhostukalla taas tarkoitetaan erittäin kerrostettua ja laineikasta pitkää tukkaa. Mustekalahiuksissa on muhkea päälaki, mutta litteät sivut ja takatukka. Meduusahiukset saavat toden totta näyttämään aivan meduusalta: kypärämäiseen polkkaan yhdistyy hiirenhäntämäinen takaosa.

Meduusaleikkaus muistuttaa kirjaimellisesti meduusan muotoa.

