Kevään kiinnostavimmat meikit ovat tässä! Täsmäohjeet kasvoille – ja 11 tuotetta, joita kannattaa kokeilla

Kokosimme kauden kuumimmat meikkitrendit yhteen.

Trendikkäin meikki on jälleen kerran luonnollisen heleä ja huolellisesti kosteutettua iho korostava. Kiiltoa ja hehkua voi lisätä iholle myös meikinpohjustajalla tai meikinkiinnityssuihkeella aina oikeasti paikoittain märän näköiseen ihoon eli wet look -meikkiin asti.

Trendiin istuvat täydellisesti suosiotaan kasvattavat voidemaiset ja nestemäiset poskipunat, aurinkopuuterit ja korostusvärit. Poskipunalla on nyt erityisen iso rooli. Huulilla taas ovat muodissa ruskean sävyt.

Ripsiväreissä jyräävät värikkäät versiot hillitystä ruskeasta kirkkaankeltaiseen. Nouseva koostumus on ripset ”värituubiin” kietova maskara. Se on helppo puhdistaa lämpimällä vedellä, sillä väri ei leviä vaan irtoaa lastuina. Näillä 38-tyyppisillä ripsiväreillä saa nykyisin näyttävät ripset, sillä koostumukset ovat kehittyneet paremmiksi.

Koostimme yhteen kevään tärkeimmät meikkitrendit, jotka ovat kokeilemisen arvoisia.

1. Meikkipohja märkänä

Wet look -meikissä on kunnon kiiltoa varsinkin poskilla. Kiilto on öljymäisen peilaavaa ja kostean näköistä. Catwalk-trendin efektin saa arjessa ja juhlassa esimerkiksi taputtelemalla kasvoöljyä kevyesti kasvoille tai jopa meikin päälle tai käyttämällä reilusti hehkua antavaa kasvosuihketta.

2. Punaista päälle

Kevään iso trendi on hyperblush: poskipunan määrässä ja sijainnissa kasvoilla ei himmailla. Punan voi levittää joko poskipäille, häivyttää viirumaisesti kohti ohimoita tai yhdistää nämä tyylit. Häivytyksen kanssa ei tarvitse olla turhan tarkkana, sillä muodikkain puna todellakin erottuu, ja sävy on sähäkkä.

Voidemainen poskipuna on helppo sipaista kasvoille tuubista ja tasoittaa rajat sormin. Catrice Cheek Flirt Face Stick 020 Techno Pink, 7,29 €.

Luonnonkosmetiikan puuterimainen poskipuna häivyttyy iholle kauniisti. Lavera Velvet Blush Powder 01 Rosy Peach, 14,99 €.

Psst! Hoitava koostumus on jo meikeissä enemmän sääntö kuin poikkeus, ja kotimaiset sarjat ovat alan pioneereja. Meikkeihin lisätään etenkin kosteuttavaa hyaluronihappoa ja suojaavia antioksidantteja.

3. Rajatut vaihtoehdot

Voiko meikkitrendeistä edes puhua ilman silmänrajauksia? Ei! Uusin tulokas on ”näkymätön” rajaus, joka tehdään joko pelkällä peitevoiteella tai tumman rajauksen kaveriksi. Jos taas kestohitin eli kissamaisten rajausten piirtäminen identtisiksi rajaustussilla tai -värillä tuntuu hankalalta, rajausleimasin voi auttaa.

Peitevoiderajaus syntyy peitevoiteen siveltimellä tai rajaussiveltimellä. Essence Angled Eyeliner Brush, 2,20 €.

Max Factor Pure Concealer -peitevoide, 11,50 €.

Kaksipäisen rajaustussin toisella päällä saa painettua siipimäisen rajauksen silmäkulmiin. Toisessa päässä on terävä tussi silmänrajausta varten. Lottie London Stamp Liner Wing Edition, 6,95 €.

4. Vaihda hybridiin

Koska yhä useampi haluaa meikeiltään kaiken ja heti, myyntiin tulee yhä enemmän arkea nopeuttavia yhdistelmätuotteita. Esimerkiksi meikkivoiteen ja peiteaineen yhdistävä tuote meikkaa koko kasvot napin painalluksella.

Puolikas painallus kynästä annostelee ainetta sopivasti peitevoiteeksi, koko painallus peittäväksi meikkivoiteeksi. Mac Cosmetics Studio Fix Every-Wear All-Over Face Pen, 35 €.

5. Pohjamaali vai marinadi?

Tiktokista tutut underpainting ja marinating saattavat sopia sinullekin – eikä kyse ole seinämaalista tai kokkailusta.

Meikin ”pohjamaalauksessa” varjostukset ja korostukset tehdään ensin, ja meikkivoide levitetään niiden päälle. Näin tulos on kauniin häivytetty. Meikin marinoinnissa peitevoiteen annetaan vaikuttaa iholla tovi ennen häivytystä, jotta peitto on paras mahdollinen.

Voidemainen korostusväri levittyy sormin, sienellä tai siveltimellä. 2 sävyä. Gosh Shape Up -korostusväri, 19,50 €.

Peitevoide kätkee näpyt, tummat silmänaluset ja pigmenttimuutokset. 6 sävyä. Lily Lolo Cream Concealer, 17,90 €.

6. Viuhkalle töitä

Tekoripsistä ennakoidaan tämän vuoden isoa hittiä. Niistä on nyt erityisen paljon tarjontaa luonnollisesta aivan övereihin. Silmiinsä voi valita vaikkapa osittain pinkit ripset, jotka hohtavat UV-valossa. Sopivasta kohdin eri pituisilla tekoripsillä taas voi huijata silmän muotoa mantelimaisemmaksi.

Ripsiväri saa vapaapäivän, kun silmäluomiin liimaa nämä. Eylure Good to Glow Pride UV -tekoripset, 11,90 €.

7. Puoli kiloa kasviksia – kynsille

Kestävän kynsilakan valmistaminen luonnollisista raaka-aineista on vaikea rasti, mutta vihreämpään suuntaan ollaan menossa. Uutuuslakoissa on runsaasti kasviperäisiä ainesosia, jotka on saatu puuvillasta, maissista, vehnästä, perunasta, maniokista ja sokeriruo’sta. Kiilto ja kesto on hyvä, ja väri kestää siinä missä perinteisetkin lakat.

80-prosenttisesti kasviperäinen ja täysin vegaaninen kynsilakka on saatavilla 20 sävyssä. Essie Love by Essie 70 Spinning in Joy -kynsilakka, 15,90 €.

75-prosenttisesti luonnollisista raaka-aineista koostuvasta kynsilakasta on 30 värivaihtoehtoa. OPI Nature Strong Natural Mauvement, 17,90 €.

Kuvat: Valmistajat

