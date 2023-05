Hyvästi kellastuneet kainalot! ”Dödöpyöräily” voi olla vastaus toimivampaan dödön käyttöön – näin se toimii

Joko olet kuullut deo cyclingistä eli dödöpyöräilystä?

Moni käyttää jonkinlaista dödöä joka päivä, mutta kainaloita sutiessa tulee harvemmin mietittyä, miten hyvin tuote vastaa erilaisiin tarpeisiin, joita päivän aikana tulee.

Ensimmäiseksi on hyvä kerrata deodorantin ja antiperspirantin ero: vaikka molemmista käytetään usein dödö-nimitystä, on deodorantin tarkoitus peittää hien haju, kun taas antiperspirantti sisältää yleensä alumiinisuoloja, jotka estävät varsinaista hikoilua.

Antiperspirantit ovat tutkimusten turvallisia käyttää, mutta moni haluaa silti vähentää ihon kemikaalikuormitusta. Antiperspirantit ovat myös useimmiten syypää paitojen kellastuneisiin kainaloihin, sillä alumiinisuolat voivat yhdessä hien kanssa värjätä valkoisen kankaan.

Dödö tilanteen mukaan

Näihin ratkaisua tarjoaa niin sanottu dödöpyöräily. Nimi tulee englanninkielisestä termistä deo cycling. Tekniikassa käytetään paria eri tuotetta, joko säännönmukaisesti vaihdeltuna tai tilanteen mukaan mietittynä.

In to the Glossin jutussa suositellaan deodorantin käyttöä rauhallisempiin hetkiin. Esimerkiksi toimistotyössä, ystävien kanssa after work -drinkeillä ja kauppareissulla kevyempi tuote riittää mainiosti. Jos taas kalenterissa on treenit tai esitelmän pito firman toimitusjohtajalle, kainaloihin kannattaa pyöräyttää antiperspiranttia.

Well and Goodin haastattelema ihotautilääkäri Purvisha Patel suosittelee dödöpyöräilyä ja kertoo olevansa itsekin tekniikan käyttäjä.

Patelin mukaan dödöpyöräilyssä voi käyttää tilanteen mukaan vaihtamisen lisäksi myös säännönmukaista tekniikkaa: kaksi päivää deodoranttia, yksi päivä antiperspiranttia, ja taas sama uudestaan.

Moni antiperspirantti vaikuttaa kainaloissa 48 tunnin ajan, joten sen hikoilua estävä teho säilyy vielä ensimmäisen deodoranttipäivän jälkeenkin.

Lähteenä käytetty myös: Kosmetiikka- ja hygieniateollisuus ry