Suomalaiset kulmakarvagurut paljastavat luottotuotteensa – edullisin maksaa 4 euroa

Meikkaa upeat kulmakarvat näiden supertuotteiden avulla.

Vaikka ohuenohueksi nypityt ysärikulmat ovat nyt supertrendikkäät, kovin moni ei välttämättä tartu pinsetteihin tiukoin ottein. Sen sijaan luonnollisesti laitetut, tuuheat sekä siististi suitut kulmat ihastuttavat aina vaan.

Kysyimme kolmelta upeasti mutta eri tavoin kulmakarvansa meikkaavalta naiselta, mitkä ovat heidän luottotuotteensa. Tässä vinkit tuuheisiin, luonnollisesti meikattuihin kulmiin, joiden asento ei hellitä hikisimpänäkään päivänä.

Riia Koivisto, meikkaaja-kampaaja

”Kulmani ovat luonnostaan vaaleat enkä värjää niitä. Haluan, että saan kulmatuotteillani näyttävän mutta kohtuullisen luonnollisen lookin.”

Riian suosikkituotteet:

– Ensimmäinen tuote, jota käytän kulmiini. Harjaan tällä kulmat ojennukseen eli siihen asentoon, johon haluan niiden asettuvan. Geeli pitää tosi hyvin kulmat paikoillaan. Tällä voi tehdä myös laminoidun efektin painamalla harjaa ihoa vasten ja antamalla geelin kuivua aloilleen.

Gosh Brow Lift Lamination -kulmageeli, läpikuultava Transparent-sävy tai ruskea Coloured-sävy, hinta ostopaikasta riippuen 13–18 €.

– Ehdoton ykkössuosikkini, jolla on helppo piirtää lisäkarvoja aukkojen kohdille. Käytän myös Nyxin kulmatussia, joka on edullisempi.

Haus Labs By Lady Gaga The Edge Precision Eyebrow Pencil -kulmakynä, noin 20 €.

Laura Loukola, valokuvaaja, kuvittaja ja kauneusvaikuttaja

”Minulla on luonnostaan aika paksut, vahvat ja pitkät kulmakarvat. Tykkään jättää kulmani melko luonnollisiksi ja suoriksi, höyhenmäisiksi ja luonnollisen erotelluiksi. Tämä vaikute tulee Japanista, jossa kulmat jätetään aika suoraksi, lempeän tyttömäisen lookin saavuttamiseksi.”

Lauran suosikkituotteet:

– Pidän luonnollisista, pehmeistä kulmista, ja siksi suosin puuterimaisia kulmavärejä, jotka tuovat luonnollisen lopputuloksen. Puuterituotteella on tosi helppoa tehdä kulmameikki, eikä siitä tule liian skarpisti piirretty tai meikatun näköinen. Tämä tuote on kallis ja pitää tilata Suomeen ulkomailta, mutta tiedän, että tämä on monen meikkitaiteilijankin suosikki.

Suqqu 3D Control Eyebrow -kulmapuuteri, useita sävyjä, noin 44 €.

– Tykkään tarkasta tussikynästä, jolla voi piirtää luonnollisia karvoja kohtiin, joissa niitä ei ole. Tussinjälki on mielestäni kynää parempi, koska se jättää pienen, luonnollisen kiillon iholle. Kiilto on tärkeä, koska kun valo osuu kulmakarvaan, voi huomata, että karvoissa on pientä kiiltoa.

Nyx Professional Makeup Lift N Snatch Brow Tint Pen, hinta ostopaikasta riippuen 11–16,95 €.

– Kulmakynän hybridituote, jota on helppo käyttää kiireessä. Toinen pää on tussi ja toinen vahamainen kynä.

Kicks BeautyAct Pro Tip Brow Eyebrow Pencil, useita sävyjä, 17,90 €.

– Tykkään laminoidusta kulmalookista, jossa kulmakarvat erottuvat selkeästi ja pysyvät pystyssä siisteinä ja tuuheina. Benefitin kulmageelissä on paras pito, ja olen testannut tosi paljon geelejä. Minulla on paksut ja pitkät kulmakarvat, jotka tarvitsevat jämäkämpää pitoa – tämä tuo sitä. Harjaan geeliä ensin myötä- ja sitten vastakarvaan. Jos haluaa tosi laminoidun efektin, tuotetta voi painaa vielä ihoa vasten.

Benefit 24 Hour Brow Setter Eyebrow Gel -kulmageeli, sävy Clear, noin 30 €.

– Tämä ei ole paras tuote omille vahvoille kulmilleni. Mutta jos on ohuemmat, suomalaiselle tyypilliset vaaleat kulmat, Marseille-saippua toimii hyvänä kulmageelinä. Hiero kostella kulma- tai ripsiharjalla saippuaa ja sui kulmat paikoilleen.

Marseille saippua, Le Chat Savon de Marseille, 2,70 €.

Jonna Ojala, Meikkimuija-kauneusvaikuttaja

”Käyn brow liftissä eli kulmien laminoinnissa noin 6–8 viikon välein. Se helpottaa paljon kulmakarvojen muotoilua ja meikkaamista. Laminointi poistaa karvoista pintajännitteen eli karva on helpommin hallittavissa ja muotoiltavissa. Samalla kulmani aina muotoillaan ja kestovärjätään. Lisäksi kestovärjään kulmia myös kotona muutaman viikon välein.

Rakastan tuuheita kulmia. En ole yhtään valmis trendaaviin 90-luvun ohuisiin kulmakarvoihin. Kulmakarvojen muotoilu ja meikkaaminen tekevät ilmeeseen tosi ison muutoksen. Kulmat kehystävät katseen ja koko lookin!”

Jonnan suosikkituotteet:

– Tällä vahalla saa helposti laminoidun efektin myös laminoimattomiin kulmiin, koska tuote liimaa karvat ihoon tarvittaessa kiinni. Kulmageeleistä Benefitin 24 Hour -kulmageeli on minunkin mielestäni paras väritön kulmageeli. Se pitää kulmat hyvin paikoillaan ja kivassa muodossa.

Depend Brow Lift styling wax -kulmavaha, 9,70 €.

– Suosikkini perinteisistä kulmakynistä! Sävy Brown sopii monelle ja sävyä pystyy säätämään hyvin sillä, miten paljon tätä painaa. Edullista luonnonkosmetiikkaa!

Benecos kulmakynä, noin 4 €.

– Värillinen kuitugeeli, joka antaa sävyä, pitoa ja tuuheutta. Tosi kätevä tuote.

Nyx Professional Makeup Thick it. Stick it! -kulmamaskara, hinta ostopaikasta riippuen 10–15,90 €.

Kuvat: Valmistajat

