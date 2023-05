Silmien lähelle ilmestyvät näpyt on mahdollista karkottaa oikealla kotihoidolla.

Onko silmänympärysihollasi valkeita, napakoita näppylöitä? Ei, ne eivät ole finnejä. Kyseessä on milium, tuttavallisemmin luufinni.

Kovalta tuntuva näppylä sisältää ihon sarveismassaa, keratiinia, joka on jäänyt jumiin ihon alle, kun iho ei ole päässyt hilseilemään normaalisti.

Ensimmäinen hyvä uutinen on, etteivät luufinnit ole varsinaisesti haitallisia, eikä niistä ole pakko päästä eroon. Ne ovat kuitenkin merkkejä siitä, että ihon kosteutus on puutteellista tai siitä, että sitä hoidetaan liian voimakkailla tuotteilla.

Toinen hyvä uutinen on, ettei luufinnien hoito välttämättä vaadi kosmetologia.

Tee nämä ihonhoidon rutiinit kotona ja toista niitä parin–kolmen kuukauden ajan, ja näpyt alkavat todennäköisesti kaikota.

1. Vaihda miedompaan puhdistustuotteeseen

Liian kuivalla iholla luufinnit pääsevät syntymään helpommin – ja ensimmäinen ihonhoidon harha-askel voi olla, että ihoa saatetaan pestä liian voimakkaalla tuotteella. Ihon ei kuulu jäädä pesun jäljiltä natisevan puhtaaksi, koska silloin iholta peseytyy liiaksi pois sille tärkeää talia, joka on hyväksi iholle.

Vaihda puhdistusvaahto, -geeli tai palasaippua puhdistusmaitoon tai -öljyyn, jotka eivät horjuta ihon luontaista tasapainoa ja aiheuta iholle miliumeja. Puhdista iho puhdistustuotteella iltaisin, aamulla iholle riittää kevyt huuhtelu vedellä.

2. Kosteuta kasvovedellä aamuin illoin

Luufinnit ilmestyvät useimmiten silmänympärysiholle, koska se on muita kasvojen ihoa ohuempaa ja siltä kosteus pääsee haihtumaan helposti, jos ihonhoitorutiinit ovat pielessä.

Kosteutus on luufinnien hoidon tärkeimpiä askelia, joten valitse kasvovesi huolella. Tehokas raaka-aine on esimerkiksi suomalainen koivunmahla, joka on paitsi tehokosteuttaja mutta sisältää myös mineraaleja, jotka auttavat parantamaan kokonaiskosteustasapainoa. Myös ruusuvesi on hoitava valinta.

Luufinnien kosteutukseen voi valita etenkin paksumman kasvoveden, jota voi annostella helposti käden kautta ja taputella kasvoille kerroksittain. Riittävän kerrostamisen määrän löytää, kun tarkkailee, miten kasvot imaisevat kosteutta. Jos kasvovesi humahtaa iholle nopeasti, kerrosta lisää.

3. Suosi balmia yöksi

Vaihda yövoide tuhdimpaan balsamiin tai balmiin, joka on tehokas kotikonsti miliumien hoitoon yhdessä laadukkaan kasvoveden kanssa. Balsami paikkaa silmänympärysihon talirauhasten puutetta ja ohutta rakennetta auttaen vähentämään miliumeja sekä ehkäisemään uusien syntymistä.

Kosmetiikkaosastolla tunnistat balsamin siitä, että se on vedetöntä ja koostuu kasviöljyistä, vahoista ja uutteista – näitä löytyy siis luonnonkosmetiikan puolelta. Lisää balmi kasvoveden jälkeen, jolloin kosteus lukkiutuu iholle yöksi eikä pääse haihtumaan. Kun käyttää balsamia iholle, ei tarvitse käyttää erikseen voidetta tai öljyä.

4. Vältä kuorintaa, suosi naamiota

Koska luufinnien taustalla on kosteusköyhyys, on tärkeää, ettei liiallisella kuorinnalla altista ihoa ärsytykselle. Moni ajattelee, että kuollut ihosolukko on tärkeä kuoria iholta usein, mutta tämä ei pidä paikkaansa: kuolleella ihosolukolla on tärkeä rooli ihon tasapainossa. Kuori siis ihoa lempeästi korkeintaan kerran viikossa.

Jos olet ihastunut kuorintatuotteisiin ja niiden tuomaan spa-hetkeen, vaihda kuorinta syväkosteuttavaan kasvonaamioon, joka hoitaa ihoa oikein, mutta saat silti jotain läträttävää.

5. Älä purista itse

Toistamme: älä purista näppyjä itse. Näppy ei lähde sillä tavalla, ja iholle voi jäädä vain arpi.

6. Kosteuta sisäisesti

Sisältä kumpuava kuivuus voi näkyä myös iholla ja esimerkiksi luufinnien lisääntymisenä. Juo 1–2 litraa vettä päivässä, urheilumäärästä ja kahvinjuonnista riippuen. Jos tuntuu, että jano vaivaa tämän tästä, eikä neste tunnu imeytyvän kehoon, lisää veteen pari raetta Himalajan suolaa tai elektrolyyttijauhetta. Jos taas iho tuntuu myös karheankuivalta, kokeile omegarasvahappoja.

Eikö kotihoito auta?

Luufinnit ovat yleensä sitkaita ja lähtevät katoamaan usein vasta parin-kolmen kuukauden tehokkaan kotihoitorutiinin jälkeen. Jos näpyt kuitenkin istuvat tiukassa, varaa aika kosmetologille.

Luufinni poistetaan kosmetologilla yleensä kasvohoidon yhteydessä, hyvän kosteutuksen jälkeen. Finnin poistoon käytetään neulaa, joka leikkaa finnin auki, minkä jälkeen sarveishelmi poistetaan.

Neulakammoisille tiedoksi: tällaista pientä neulaa käytetään miliumien poistoon.

Asiantuntijana ihonhoidon asiantuntija Kati Partanen Twistbeltä.

