Tuoksut testissä! Haistelimme 9 uutta hajuvettä – näihin raati ihastui: ”Jos kaveri tuoksuisi tältä, kehuisin”

Kahdeksanhenkinen raati nuuhki uutuushajuvedet. Löytyykö uusi lempparituoksusi näiden hajuvesien joukosta?

Vahvasti kukkaa

Juliette Has A Gun Lust For Sun EdP, 99 € / 50 ml

Arvosana: 2,5 / 5

Kuvaus: Uutuustuoksu on oodi iloiselle kesälle. Tuoksussa tuoksuvat kookos, bergamotti ja freesia, gardenia, ylang-ylang, jasmiini ja appelsiinipuun kukka sekä ambroxaani, valkoinen myski ja vanilja.

” Tulee mieleen ylellisen hotellin kylpyhuone.

Testaajien kommentit:

– Raikkaan ruusuinen ja sitruksinen, makea tuoksu. Tulee mieleen ylellisen hotellin kylpyhuone. Sopisi hyvin arkikäyttöön, ei liian läpitunkeva, vaikka onkin voimakas.

– Makean kukkainen. Mitään kovin persoonallista en tästä tuoksusta löydä.

– Tässä tuoksuu todella voimakkaasti jokin kukka. Tulee mieleen lapsuuden kyläilyreissut ja se, kun haistelin sukulaisnaisten hajuvesiä salaa vessassa.

Kuin tuoksukynttilä

Jo Malone Rose Water & Vanilla Cologne Intense, 126 € / 50 ml

Arvosana: 1,7 / 5

Kuvaus: Ruusuvesi ja pehmeä vanilja rikastettuna Rose loukoum -herkulla. Houkutteleva ja koukuttava.

” Sopisi raflailtaan tai hotellilakanoihin.

Testaajien kommentit:

– Kuin suitsuke tai tuoksukynttilä. Nauttisin tästä enemmän huonetuoksuna.

– Kyllä tästä ruusun ja vaniljan tunnistaa! Sopisi raflailtaan tai hotellilakanoihin, pehmeä jälkkärituoksu.

– Voimakas tuoksu – kuin olisi sekoitettu kaikki kaupan hajuvedet yhteen.

Helppo kesätuoksu

Furla Meravigliosa EdP, 55,90 € / 30 ml

Arvosana: 2 / 5

Kuvaus: Hienostuneen naisellisessa tuoksussa on herkkää pionia, modernia mustaherukkaa ja dhavana-yrtin aromaattisia vivahteita. Samettisessa pohjatuoksussa sekoittuvat vanilja, kermainen santelipuu ja rohkea patsuli.

” Tästä tulee mieleen kesäterde.

Testaajien kommentit:

– Tästä tulee mieleen kesäterde ja joku ihana mimmi istuskelemassa auringonpaisteessa. Voi olla kiva vaihtoehto tyypille, joka haluaa helpon kesätuoksun.

– Aivan ihana pullo! Tuoksu on kuitenkin pettymys. Tosi makea eikä kovin erikoinen kukkaistuoksu.

– Hurmaa aluksi makeudellaan, mutta lopulta aika mitäänsanomaton.

Kiinnostava unisex

Armani Privé Santal Dān Shā EdT, 123,90 € / 50 ml

Arvosana: 2,3 / 5

Kuvaus: Uusi Les Eaux Haute Couture -tuoksu on saanut inspiraationsa Kiinan keisaripalatsien rauhallisesta tunnelmasta ja kauniista puutarhoista. Metsäisen virkistävä tuoksu, jossa yhdistyvät santelipuun mieto aistikkuus, bergamotin raikkaus ja kardemumman aromaattiset sävyt.

” Kannattaa käydä haistamassa, jos etsii persoonallisempaa tuoksua.

Testaajien kommentit:

– Aika tuju, mutta kiinnostava. Tuoksuu metsä, ehkä kataja, muttei ole mitenkään tunkkainen.

– Tumma, maskuliininen, toimii unisexinä. Aika puinen, vähän makea.

– Erikoinen, pippurinen ja mausteinen. Unisex, mutta silti selkeästi myös naisellinen. Kannattaa käydä haistamassa, jos etsii persoonallisempaa tuoksua.

Herättää ihastusta

Mugler Angel Elixir EdP, 85 € / 25 ml

Arvosana: 2,8 / 5

Kuvaus: Naisellinen ja täyteläinen puinen gourmand-kukkaistuoksu sisältää pippuria, valkoisia kukkia, santelipuuta ja carnal-vaniljaa.

” Käyttäisin sellaisina hetkinä, kun kaipaa itsetuntoboostia.

Testaajien kommentit:

– Charmikas! Tulee heti mieleen cocktailjuhlat, mielikuvat karkasivat heti pikkumustiin. Käyttäisin sellaisina hetkinä, kun kaipaa itsetuntoboostia.

– Tulee mieleen lentokentän hajuvesiosasto: liikaa tuoksuja, mutta hauska tunnelma. Makea, hedelmäinen, karkkimainen. Mielestäni päiväkäyttöön.

– Oi! Aika ihana. Kukkaa ja hedelmää, kevyt, raikas. Voisin hyvin käyttää arkena.

Monia miellyttävä

Hugo Boss The Scent For Her Magnetic EdP, 68 € / 30 ml

Arvosana: 3,8 / 5

Kuvaus: Intensiivinen tulkinta alkuperäisestä The Scent -tuoksusta. Ylänuotissa houkuttelevaa osmanthus-kukkaa, sydämessä sametinpehmeä ja hypnotisoivaa ambretten siementä ja alanuotissa puhdasta, valkoista myskiä.

” Jos kaveri tuoksuisi tältä, kehuisin.

Testaajien kommentit:

– Tykkään. Sopivan makea. Jos kaveri tuoksuisi tältä, kehuisin.

– Tosi jees, hyvä ja raikas kesäinen arkituoksu. Ei liian makea. Superhyvä!

– Miellyttävä, kiva ja pirtsakka. Ostaisin! Ei kovin erottuva tuoksumaailma tosin.

Raikkaan aikuinen

Elizabeth Arden White Tea Eau Fraiche EdT, 49 € / 50 ml

Arvosana: 2,3 / 5

Kuvaus: Raikas kukkainen White Tea -tuoksu, jota raikastavat sitrushedelmät ja kukat. Tuoksussa on mukana muun muassa veriappelsiinia, mandariinia, kieloa, bergamottia, tonkapapua ja myskiä. Vegaaninen. Myynnissä viikolla 24.

” Tulee äiti mieleen.

Testaajien kommentit:

– Tulee suihkunraikas fiilis tätä haistellessa! Vähän jopa sporttinen olo. Takuuvarma valinta arkikäyttöön, ei kovin yllätyksellinen.

– Aikuisen naisen tuoksu, tulee äiti mieleen.

– Hello, Välimeren-loma. Eteeriselle rantaleidille pellavavaatteen ja lierihatun seuraksi.

Testin seksikkäin

Yves Saint Laurent Black Opium Le Parfum, 88 € / 30 ml

Arvosana: 4 / 5

Kuvaus: Radikaali, intensiivisin tulkinta ikonisesta Black Opium -tuoksusta: uusi luomus nautintojen ja loputtomien öiden ystäville. Antaa iholle ripauksen aistikkuutta: tuoksussa tuntuvat tumma kahvi, ultranaiselliset valkoiset kukat ja intensiivinen vanilja.

” Tätä tekisi mieli vain nuuhkia ja nuuhkia.

Testaajien kommentit:

– Vaniljainen, mausteinen, syvä, tumma. Iltakäyttöön. Aika seksikäskin!

– Tämä on ihana. Ei yhtään tunkkainen mutta silti syvä, makeahko ja yksinkertaisesti sellainen, jota tekisi mieli vain nuuhkia ja nuuhkia.

– Nam. Tumma, intensiivinen, makea, seksikäs. Tosi miellyttävä ja herkullinen. Muistuttaa Herreran korkkareita ja muita Opiumeita. Ostaisin.

Kirsikkainen suosikki

Tom Ford Electric Cherry EdP, 195 € / 30 ml

Arvosana: 4,4 / 5

Kuvaus: Räiskyvä ja leikkisä tuoksu, joka vangitsee romantiikan flirttailevan alkuhuuman. Morellokirsikka sulautuu yhteen viettelevän jasmiinin sekä myskin lämmön kanssa.

” Ihana ja persoonallinen.

Testaajien kommentit:

– Tosi ihana. Makea mutta myös kirpeä ja freesi. Tosi hyvä päivätuoksu. Jos jollain olisi tätä, kysyisin, mitä hajuvettä hän käyttää.

– Kirsikkainen, ehdottomasti, mutta aikuiseen makuun. Seksikäs ja elegantti, arvokas. Hieman leikkisä myös. Toimii illalla ja päivällä. Ostaisin.

– Testin kiinnostavin tuoksu. Tätä käyttäisin itse, tulisi sellainen olo, ettei tuoksu samalta kuin muut. Ihana ja persoonallinen.

Testaus: Me Naisten toimitus. 8-henkisen raadin antamista pisteistä laskettiin jokaisen tuoksun arvosanaksi keskiarvo.

Kuvat: Valmistajat

Lue lisää: 8 hajuvettä, jotka saavat tuntemattomatkin kehumaan – kävimme haistamassa yhden, ja ymmärrämme ihastelun