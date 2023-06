Testasimme vartalovoiteet – muutaman euron purkki aivan 5/5

Testasimme kropalle tarkoitetut uutuusvoiteet, joiden avulla ihon saa kosteutettua kesäkuntoon.

Supersilottaja

Mon Sun Mineral & Moist 24/7 Silky Smooth Body Lotion -vartalovoide, 11,90 € / 225 ml

Arvosana: 4 / 5

Lupaus: Kevyt voide kosteuttaa kuivaa ihoa tehokkaasti. Voiteen sisältämät mineraalit parantavat ihon rakennetta ja lisäävät kimmoisuutta.

” Tuntuu hoitavalta ja jättää iholle todella sileän pinnan.

Kokemus: Miellyttävän kermainen koostumus on tuhdimpi kuin etukäteen osaa odottaa, mutta tässä vaiheessa vuotta se on vain plussaa. Voide tuntuu hoitavalta ja jättää iholle todella sileän pinnan. Voiteessa on melko voimakas tuoksu, joten tuoksuherkälle tätä ei voi suositella.

Pätevä perusvoide

Korres Santorini Grape Body Smoothing Milk -vartalovoide, 17,50 € / 200 ml

Arvosana: 4 / 5

Lupaus: Manteliöljyä, B5-provitamiinia sekä aloe veraa sisältävä voide imeytyy ihoon nopeasti ja tekee siitä silkkisen pehmeän.

” Melkein kuin olisi Kreetalla!

Kokemus: Kreikkalaisen kosmetiikkasarjan ihonhoitotuotteissa on lähes poikkeuksetta ihanat tuoksut, niin myös tässä voiteessa. Melkein kuin olisi Kreetalla! Itse voide on pätevä perusvoide jokapäiväiseen käyttöön silloin, kun iholla ei ole erityistä hoidon tarvetta, ja kun voiteen tarkoitus on kosteuttaa kroppaa ja antaa arkeen pientä luksuksen tunnetta.

Kotimainen pehmittäjä

Herbina Kosteuttava & Pehmentävä Vartalovoide, 5,90 € / 200 ml

Arvosana: 5 / 5

Lupaus: Luonnonkosmetiikkasertifioitu voide hoitaa ihoa kotimaisen kaarnikka- eli variksenmarjauutteen sekä Fazerin kauratuotannon sivuvirroista valmistetun kauraksylitolin avulla. Pullo on valmistettu 100-prosenttisesta kierrätysmuovista.

” Herkullisen tuoksuinen voide tuntuu juuri sopivan hoitavalta.

Kokemus: Voiteen melko juokseva koostumus epäilyttää ensin. Epäilys osoittautuu kuitenkin pian turhaksi: todella herkullisen tuoksuinen voide tuntuu juuri sopivan hoitavalta talven aikana kuivuneille säärille ja käsivarsille. Iho tuntuu pehmeältä ja siloiselta pitkään vielä levittämisen jälkeen.

Kevyt kosteuttaja

Urtekram Moisturizing Body Lotion Sweet Ginger Flower -vartalovoide, 7,50 € / 245 ml

Arvosana: 3½ / 5

Lupaus: Luonnonkosmetiikkabrändin voiteessa on tehoaineina aloe veraa, erilaisia luonnollisia öljyjä sekä sheavoita. Voide antaa iholle pitkäkestoisen, silkinpehmeän kosteutuksen.

” Voidetta tekee mieli lisätä parin tunnin kuluttua uudelleen.

Kokemus: Nimensä mukaisesti inkiväärinkukan tuoksuinen voide imeytyy iholle todella helposti ja kosteuttaa farkkujen alta paljastuneita, kuivuuttaan pöliseviä sääriä ihan mukavan tuntuisesti. Voiteessa on kuitenkin sen verran kevyt koostumus, että hoitava efekti ei säily pitkään iholla, vaan voidetta tekee mieli lisätä parin tunnin kuluttua uudelleen.

Suihkutettava syvähoitaja

Eucerin Aquaphor Body Ointment Spray -vartalosuihke, 21,90 € / 250 ml

Arvosana: 3 / 5

Lupaus: Glyseriiniä ja pantenolia sisältävä spray rauhoittaa ja pehmentää välittömästi kuivaa, ärtynyttä ja halkeilevaa ihoa. Suihkepullolla voidetta on helppo levittää vaikeasti saavutettaviin paikkoihin kuten selkään.

” Spray on erittäin hoitava mutta tahmainen.

Kokemus: Suihkutettava voide tekee iholle suojaavan kerroksen, joka istuu iholla niin tiukasti, että kaikki kosteus on takuulla lukittu sen alle. Spray on erittäin hoitava, mutta samalla niin tahmainen, että vaatteita ei voi kuvitella pukevansa pitkään aikaan päälle. Suihkeella saa myös melkoisen sotkun levitysympäristöön.

Kutinan karkottaja

Aveeno Dermexa Daily Emollient Cream -vartalovoide, 17,90 € / 200 ml

Arvosana: 5 / 5

Lupaus: Keramideja ja prebioottista kolmikaurayhdistettä sisältävä voide vahvistaa ihon omaa suojamuuria ja auttaa säilyttämään ihon luonnollisen tasapainon. Hajusteeton voide sopii erityisesti kuivalle ja kutisevalle iholle.

” Todellinen kuivan ihon pelastaja.

Kokemus: Tässä on todellinen kuivan ihon pelastaja: kaikenlainen kutina ja hilseily on tiessään, kun voidetta hölvää kropalle kerran päivässä. Erittäin hoitavasta koostumuksesta huolimatta voide imeytyy ihoon vaivatta ja housut voi vetää jalkaan parin minuutin kuluttua levityksestä.

Lue lisää: Poimimme 10 täydellistä pellavavaatetta kesähelteisiin – näissä pysyt taatusti viileänä

Lue lisää: Muhkeammat huulet parissa minuutissa – julkkisten luottomeikkaaja jakaa kikan, joka onnistuu aloittelijaltakin