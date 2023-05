Mihin peitevoide kannattaa levittää? Asiantuntija antaa vastauksen kysymykseen, joka hämmentää nykyään monia

Ammattilaiset kertovat, mihin tarkoitukseen kannattaa hyödyntää peitevoidetta – ja milloin taas meikkivoide on kaipaamasi tuote.

Meikkivoiteen ja peitevoiteen käyttötarkoituksien erot voivat joskus tuntua hämmentäviltä. Somessa yksi meikkiguru kertoo tekevänsä kasvomeikin ainoastaan peitevoiteella, ja samaan aikaan toinen vannoo monella eri meikki- ja peitevoiteella tehdyn meikin nimeen. Miten näitä kahta kannattaisi oikein käyttää ja miten niillä saisi tehtyä mahdollisimman luonnollisen lopputuloksen?

Lähdetään liikkeelle ihan perusjutuista: meikkivoide on suunniteltu käytettäväksi koko kasvoille, kun taas peitevoide on tarkoitettu täsmäiskumaiseen käyttöön, esimerkiksi näppyjen tai tummien silmänalusten peittämiseen.

Ihan ensimmäiseksi on siis hyvä miettiä, kuinka laajalle alueelle tuotetta on tarkoitus käyttää. Jos vain pienelle alueelle, valitse peitevoide. Jos tarkoitus on laajemmin tasoittaa ihon sävyä, tartu meikkivoiteeseen.

Meikkivoide meikkaa, peitevoide peittää

Meikkitaiteilija Joy Adenuga selittää Woman and Homelle, että meikki- ja peitevoiteiden perustavanlaatuinen ero on siinä, että meikkivoiteissa on keskenään runsaasti eroja perustuen siihen, millainen lopputulos niillä halutaan tehdä. Tarjolla on esimerkiksi läpikuultavaa, puolipeittävää ja mattapinnan jättävää koostumusta. Mukana on usein myös ihoa hoitavia ainesosia sekä mahdollisesti suojakerroin.

Peitevoiteiden idea taas on lähtökohtaisesti vain peittää ja tehdä se mahdollisimman tehokkaasti.

Peitevoiteella voi luoda valoa ja varjoja

Peitevoiteissa voi hieman kikkailla sävyjen kanssa: silmien alle kannattaa valita ihon luonnollista väriä hieman vaaleampi sävy, jotta silmänaluset saavat kirkastusta. Näppyjen peittoon paras sävy on sama kuin ihon oma sävy. Varjostuksia taas voi tehdä astetta tummemmalla sävyllä.

Meikkivoiteessa kannattaa valita sävy, joka on mahdollisimman lähellä ihon omaa sävyä, jotta lopputulos näyttää luonnolliselta.

Kevyin jälki syntyy sormilla

Byrdien haastattelema meikkitaiteilija Brigitte Reis-Andersen vinkkaa, että luonnollisin ja kuulain lopputulos meikkivoiteella tulee, kun sen levittää kostealla meikkisienellä. Jos pohjasta haluaa peittävämmän, suosittelee samaisessa jutussa meikkitaiteilija Robert Sesnek käyttämään levitykseen meikkivoidesivellintä. Kaikkein kevyin jälki syntyy Sesnikin mukaan taas sormilla.

Hän itse kertoo usein käyttävänsä asiakkaan kasvoilla montaa eri levitystekniikkaa riippuen siitä, kuinka paljon mihinkin kohtaan halutaan peittoa.

Peitevoiteen levittämisessä Reis-Andersen suosii viistopäistä sivellintä. Meikkitaiteilijan mukaan sillä saa erityisen hyvin aseteltua voiteen esimerkiksi silmän sisänurkkaan. Lopuksi hän neuvoo vielä painelemaan voiteen kevyesti iholle keskisormen avulla: ihokontakti lämmittää voidetta niin, että se sulautuu ihoon kauniisti.

