11 kuvaa todistaa, että tässä on kevään tyylikkäin toppi – mikä parasta, löydät sen luultavasti kirpparilta

Näitä trenditoppeja löytää muutamalla eurolla kirpputoreilta ja kierrätyskeskuksista.

Liivitoppia nähtiin tänä keväänä myös New Yorkin muotiviikoilla.

Liivi puserona on yksi tämän kevään isoimmista trendeistä, kertoo Who What Wear. Ja sehän passaa, sillä näitä Suomen kierrätyskeskukset ja kirpputorit ovat pullollaan – etenkin, jos jaksaa koluta läpi miestenosaston.

Mutta miten liivitoppi stailataan? Otimme selvää.

Ylivoimaisesti eniten liiviä näkee puvunhousujen pariksi puettuna. Harmoninen yhdistelmä syntyy, kun valitset ylä- ja alaosan samasta väripaletista, mutta eri sävyisinä.

Tyyli toimii myös täysin erivärisillä vaatekappaleilla. Valkoinen liivi sopii yhteen kaiken kanssa siinä missä mustakin. Jos siis investoit tänä keväänä vain yhteen liiviin, valitse jompikumpi näistä.

Yksi varma valinta on ostaa pukusetti, joka sisältää liivin jo itsessään. Asu ei voi mennä pieleen, kun se on päästä varpaisiin samaa sävyä ja materiaalia.

Beigen lisäksi tyyli toimii myös harmaana tai mustana. Jos haluat päräyttää, osta koko setti villissä värissä. Esimerkiksi limenvihreä ja tomaatinpunainen ovat nyt muodissa.

Liivi toimii toppina muidenkin kuin puvunhousujen kanssa. Jos haluat tyylistä katu-uskottavan, kokeile matalavyötäröisiä löysiä farkkuja.

Myös korkeavyötäröiset farkut toimivat mainiosti. Lisää asuun ’sitä jotain’ korkkareilla ja kaulaan kiedotulla kravaatilla.

Liivin päälle voi heittää myös bleiserin. Lippis ja lenkkarit tekevät asukokonaisuudesta rennomman.

Bleiserin ja liivin voi pukea myös puvunhousujen kanssa. Modernia tyyliä tavoittelevan kannattaa valita vaatteet väljempinä.

Liivin voi myös jättää osittain auki. Tämä tekee toimistolta tutusta tyylistä huolettoman näköisen. Pirteän värinen laukku piristää hillittyä kokonaisuutta.

Äläkä unohda nahkarotsia, joka sopii yhteen kaiken kanssa. Se sääntö nimittäin pätee myös liivitoppiin ja farkkuihin.

