Hetken halutuimmat kenkätyylit eivät pahemmin purista.

1. Muotikansan suosikki

Muodikkaan väen suosikkilenkkarityylistä ei ole tällä hetkellä kysymystäkään: urheilullinen malli erilaisissa harmaan ja beigen sävyissä toistuu jalasta toiseen. Lenkkarit saavat näyttää puhtaasti juoksukengiltä ja maastoutua katukiveyksen värimaailmaan. Parasta? Värisävy sopii asuun kuin asuun.

New Balancen 530-lenkkari on saanut inspiraationsa 90-luvusta ja lupaa mukavuutta koko päivälle, 115 €, mm. Stockmann.

Niken Air Max Blissit on suunniteltu alun perin juoksemiseen, mutta nyt niitä kaupataan käytännöllisyyden muodikkuuteen yhdistävänä asusteena, 164,99 €.

Hokan lenkkareita kehutaan mukaviksi. Kevyt juoksukenkä on suunniteltu pitkille lenkeille, 189 €, mm. Stadium.

2. Mustat lenkkarit

Täysmustat lenkkarit ovat varma ja tyylikäs valinta ja usein todella helppo yhdisteltävä.

Schollin vedenpitävät kävelylenkkarit saa koossa 36–46, 155 €, mm. Ellos.

3. Valkoiset lenkkarit

Valkoiset lenkkarit ovat kevätklassikko. Ne raikastavat tyylin ja sopivat edellisten kenkien tavoin yhteen monen värisen vaatteen kanssa.

Puman valkoisissa lenkkareissa on softfoam-pohjallinen, 54,90 €, mm. Intersport.

4. Värikkäät lenkkarit

Vaikka supertrendikkäät suosisivat harmaata ja beigeä, mikään ei estä ilottelemasta väreillä.

Onin Cloudmonster-lenkkarit on tehty 35-prosenttisesti kierrätysmateriaalista, 179, 95 €.

Skechersin arkilenkkareiden nimikin sen kertoo: stand on air. Memory foam -sisäpohja lupaa muotoutua jalan mukaan, 125 €.

5. Kunnon loaferit

Loaferit kuuluvat ajankohtaiseen kenkäkaappiin. Nyt halutuin malli on jykevä.

Eccon nahkaloafereissa on joustava pohja ja irrotettava muotoiltu nahkapohjallinen, 160 €.

Zalando toi valikoimaansa kokonaisen kenkämalliston unisex-koossa. Näitäkin nahkaloafereita saa koossa 35–46, 395 €, Elleme. Myynnissä toukokuun aikana.

6. Terveyssandaalit

Terveyssandaalitrendi on jatkunut jo vuosikymmenen. Yhä edelleen look on oikein passeli tyyli läpi kesämenojen.

Schollin sandaalit lupaavat edistää luonnollista askellusta, 95 €, mm. Ellos.

Sandaali-ikoni: Birkenstockin nahkainen Arizona-malli ja tuttu anatomisesti muotoiltu pohjallinen, 109 €, mm. Sokos.

7. Perusmaiharit

Parhaat kengät kuumista kesäfestareista syyssateisiin? Ikoniset Martensit tai muut maiharit. Yhdistä arkeen, bileisiin, housuihin ja hameisiin – kenkäpari toimii lähes aina.

Klassikoiden klassikko: Dr. Martensit. Core Pascal -malli 199 €, mm. Stockmann.

Flatteredin nahkaiset maiharit on tehty käsin Espanjassa, 299 €.

8. Klassikkotennarit

Jos lenkkarit eivät innosta, sujauta jalkaan sirommat tennarit.

Adidas Originals Samba kuuluu brändin suosikkitennareiden joukkoon, 130 €.

Veja on trendikäs vaihtoehto urheilujäteille. Tennarit 71,75 €.

9. Kangasnilkkurit

Retkeilyhenkiset kangasnilkkurit pistivät silmään Pariisin muotiviikkojen katutyyleissä. Ja mikä ettei: rouhea ilme toimii.

Palladiumin nauhallisia unisex-nilkkureita saa koossa 36–47, 41,95 €, Zalando.

Timberlandit kesäkäyttöön, 99,95 €, Zalando.

10. Chelsea-saappaat

Modernit, paksupohjaiset ja korkeampivartiset chelsea-bootsit jatkavat luottokenkinä syksystä ja talvesta helposti myös suomalaiseen kevääseen ja kesään. Maihareiden tavoin nilkkurit toimivat monessa kesätyylissäkin viileämpinä päivinä.

Musta on turvaväri, mutta malli toimii missä tahansa muussakin sävyssä. Nahkanilkkurit 160 €, Vagabond.

Tuotekuvat: valmistajat ja jälleenmyyjät

