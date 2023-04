Rihannan meikkimerkki tulee myyntiin Suomessa – testasimme 5 hehkutettua tuotetta: ”Taisin löytää uuden suosikin”

Tuotteet tulevat myyntiin ympäri maata keskiviikkona.

Musiikin megatähti Rihanna lanseerasi meikkimerkkinsä Fenty Beautyn syksyllä 2017. Siitä lähtien huulimeikkejä, contour-puikkoja ja meikkivoiteita on hamstrattu ulkomaanreissuilla tai tilattu esimerkiksi Ruotsin Sephoran kautta Suomeen.

Nyt brändi saapuu todella Suomeen asti: Fenty Beauty lanseerataan Sokoksen, Emotionin ja Kicksin valikoituihin myymälöihin ja Helsingin Stockmannille keskiviikkona 26.4. Tuotteet tulevat myyntiin myös ketjujen verkkokauppoihin.

Otimme joukon bestseller-tuotteita testiin ja arvioimme ne. Näin kehutut meikkivoide, contour-puikko, huulikiilto ja vartalovoide ja juuri lanseerattu ripsiväri toimivat tavallisilla naisilla.

Meikkivoide

Pro Filt’r Soft Matte Longwear Foundation, 48 €

Tuote: Bestseller-tuote. Pitkäkestoinen meikkivoide antaa kerrostaen joko puolipeittävän tai peittävän, pehmeän mattaisen lopputuloksen. Piilottaa ihohuokoset ja tuntuu kevyeltä. Kestää kuumuutta ja hikeä, eikä kiillä. Meikkivoidetta saa laajassa 50 sävyn valikoimassa.

” Iho todellakin näyttää siltä kuin käytössä olisi Instagram-filtteri.

Testaajan arvio:

”Koostumus on yllättävän juokseva. Kannattaa käyttää esimerkiksi lasialustaa, johon voiteen pumppaa odottamaan levitystä. Peittää ja blurraa tehokkaasti. Iho todellakin näyttää siltä kuin käytössä olisi Instagram-filtteri. Kun päälle vielä levittää aavistuksen blurraavaa irtopuuteria, saa ihohuokosia etsiä.

Meikkivoide tarttuu ihon kuiviin kohtiin, eli kosteuttavan primerin käyttäminen on suotavaa. Testikerralla ei ollut käytössä pohjustustuotetta. Meikkivoide kestää yllättävän sitkeästi koko työpäivän, vain aivan nenänpäässä huomaa rasvoittumisen aiheuttamaa erotusta. Sekoitin sopivan sävyn kahdesta testituotteesta, eivätkä nämä sävyt hapettuneet iholla. Poskipuna ja peiteaine levittyivät nätisti meikkivoiteen päälle.

Hyvä kilpailija muille pitkäkestoisille mattameikkivoiteille! Tosin tärkeä allergia-ajan fakta: tuote ei kestä nenän iholla niistämistä.”

Ripsiväri

Hella Thicc Volumizing Mascara, 23 €

Tuote: Uusi lanseeraus. Ripsivärissä on kermainen, pitkäkestoinen ja todella musta koostumus. Harja päällystää jokaisen ripsen ja saa ne näyttämään ”hervottomilta” mutta tuntumaan painottomilta. Tuloksena päitä kääntävät, epätodellisen dramaattiset ripset, joissa on volyymia ja kaartuvuutta. Hien, kosteuden ja suttaantumisen kestävä ripsiväri.

” Kokonaisuudessaan hyvä tuote, etenkin jos tykkää näyttävistä räpsyistä.

Testaajan arvio:

”Pakkaus on kaikessa kulmikkuudessaan ja kiillossaan erilainen ja ylellinen, pidän! Ensimmäisellä vedolla väriä tulee melko vähän, mutta kun sudin ripsaria itselleni tavalliset kolme kerrosta, niin wau! Tämä kyllä tekee ripsistä tuuheamman näköiset, juuri kuten tykkään. Tosin saan saman efektin myös luottoripsarillani, Maybellinen Sky High’lla, joten en tiedä, olisinko valmis maksamaan tästä tuotteesta enemmän.

Fentyn ripsari ei varise töissä eikä treeneissä. Se on aavistuksen vaikeampi saada ripsistä pois kuin muut ei-vedenkestävät ripsivärit: väri leviää ja pyörii iholla vanulapulla hinkkaamisesta huolimatta. Kokonaisuudessaan hyvä tuote, etenkin jos osaa operoida paksulla harjalla ja tykkää näyttävistä räpsyistä.

Jos on sileiden ja sliikkien ripsien ystävä, tämä ei ole paras: koostumus paakkuuntuu melko helposti jo ensimmäisellä vedolla, koska tavaraa on isossa harjassa aika paljon. Tai sitten pitää kammata ripsiharjalla ylimääräiset pois.”

Contour-puikko

Match Stix Contour Skinstick, 38 €

Tuote: Pitkäkestoinen voidemainen contour-puikko. Fenty Beautyn puikkojen kehutaan olevan yksiä markkinoiden parhaista varjostustuotteista. Niiden nimeen ovat vannoneet muun muassa Instyle, Byrdie ja Allure. Kevyt koostumus ja sävyskaala jokaiselle ihonvärille: 10 eri sävyä.

” Tuo kivasti muotoa kasvoille.

Testaajan arvio:

”Allure vinkkasi jo vuonna 2017, että Fentyn puikon sävy Amber on mainio varjostustuote vaalealle iholle, jonka pohjasävy on viileä. Tästä innostuneena hankin jo useampi vuosi sitten kyseisen tuotteen meikkipussiini.

Amber-sävy on tosiaan muihin markkinoiden varjostusväreihin verraten viileä ja vaalea ja voi siksi sopia monelle vaaleaihoiselle. Sävyä kannattaa tosin kokeilla iholle ennen ostopäätöstä: oma ihoni on nimittäin niin kalvakka, että jopa tämä sävy on aavistuksen liian lämmin itselleni. Tuote on silti jäänyt käyttöön, sillä se toimii hyvin kalvakalla talvi-ihollani aurinkopuuterina ja tuo kivasti muotoa kasvoille.

Tuotetta on kätevä levittää iholle suoraan tai siveltimellä. Voide on helppo häivyttää siveltimen tai meikkisienen avulla, ja se jättää mattapinnan. Tiktokissa muuten kerrotaan, että Caviar-sävy on yksi markkinoiden parhaista sävyistä hyvin tummalle iholle!”

Huulikiilto

Gloss Bomb Heat Universal Lip Luminizer + Plumper, 31 €

Tuote: Viraali hittituote. Kosteuttava, huulia täyteläistävä ja turvottava huulikiilto kuudessa eri sävyssä punaisista nudeihin ja värittömiin. Antaa hennon sävyn ja sopii käytettäväksi yksin tai huulipunan päällä. Plump Job Complex -yhdiste saa huulet näyttämään pulleammilta muun muassa inkivääriöljyn ja chilistä saatavan capsicum-hedelmäuutteen kapsaisiinin avulla. Sisältää hoitavaa sheavoita ja antaa märän näköisen kiillon.

” Huulista tulee silminnähden täyteläisemmät ja näyttävämmät.

Testaajan arvio:

”Toimii! Tämä tekee huulista oikeasti muhkeamman näköiset. Huulista tulee silminnähden täyteläisemmät ja näyttävämmät. Huulia pullistaville kiilloille ominainen kihelmöivä tunne kehittyy pikkuhiljaa, mutta se ei ole mitenkään pahimmasta päästä verrattuna muihin vastaaviin tuotteisiin. Taisin löytää uuden suosikin! Kiilto pysyy keskiverrosti: sitä pitää lisätä päivän tai illan mittaan. Huomasin, että testaamani kultahippuinen, lähes väritön Lemon Lava -sävy toimii loistavasti myös värillisen huulikiillon alla. Se buustaa pinkkiä huulikiiltoa hienosti alle levitettynä.”

Vartalovoi

Butta Drop Whipped Oil Body Cream with Tropical Oils + Shea Butter, 52 €

Tuote: Viraali hittituote. Meikkien lisäksi valikoimaan kuuluu ihonhoitotuotteiden linja Fenty Skin. Sen bestsellereihin kuuluva, muun muassa Alluren ja Cosmopolitanin palkitsema tuote on paksu vartalovoi. Syväkosteuttava ja ihoa ravitseva voide sisältää muun muassa glyseriiniä, sheavoita, mangovoita ja luonnonöljyjä, kuten baobab-, auringonkukka-, kookos- ja jojobaöljyä. Kaikille ihotyypeille, vegaaninen.

” Ei tällä Rihannaksi muutu.

Testaajan arvio:

”Purkki on ihanan pelkistetty: innostun jo pelkästään siitä, että se näyttäisi kivalta hengatessaan yöpöydän reunalla. Voide on superpaksua, ja sitä saa levittää iholle kunnolla työstäen. Jälki on pehmeä ja iho näyttää todellakin ravitulta. Tuntuma on jokseenkin tahmainen, voide ei kuivu välittömästi. Minua tämä ei haittaa, mutta tiedän, että moni arvostaa kosteusvoiteissa silkkistä, rasvatonta fiilistä. Tällä sitä ei saa. Aamulla iho on mukavan pehmeä.

Järkytyn kuitenkin tuotteen hinnasta. Voide ei missään tapauksessa ole huono tai toimimaton, mutta keksin viisikymppiselle lukemattoman määrän huomattavasti parempia sijoituskohteita. Ei tällä kuitenkaan Rihannaksi muutu.”

Kuvat: Fenty Beauty