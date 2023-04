Tällainen on nyt trendikkäin otsatukka – 7 kuvaa näyttää, mistä leikkauksessa on kyse

Läpinäkyvä otsis on sesongin kuumin tyyli.

Aurinko paistaa, pipot voi pakata talviteloille ja hmm, pitäisiköhän sitä leikata otsatukka?

No mikä ettei! Otsatukka ilmiönä ei nimittäin ole katoamassa yhtään mihinkään. Näin sesongin vaihtuessa trendi saa pientä päivitystä.

Kevään kuumin otsistrendi on läpinäkyvä otsatukka, eli niin hentoinen otsis, että iho kuultaa selkeästi sen läpi.

Läpinäkyvät otsahiukset ovat selkeästi muusta tukasta erottuva osio, mutta hentoisuutensa ansiosta ne on esimerkiksi verho-otsista nopeampi laittaa. Läpinäkyvän otsiksen voi myös antaa elää hieman omaa, huoletonta elämäänsä: ei ole niin justiinsa, mihin kohtaan otsaa hiukset asettuvat.

Glamourin haastattelema hiustaiteilija Yuki sanoo, että hento otsis on ollut iso trendi Aasiassa jo pari vuotta. Tämä on selkeästi nähtävillä Instagramissa: kun etsii kuvia tunnisteella #seethroughbangs, on suurin osa tuloksista peräisin Etelä-Koreasta. Nyt trendi on valumassa pikkuhiljaa myös länteen.

Läpinäkyvä otsis sopii niin polkkatukan kuin pitkien hiusten kaveriksi. Lisäksi se näyttää hyvältä sekä luonnonkiharaan että tikkusuoraan tukkaan leikattuna.

Jos nämä puheet eivät vielä vakuuttaneet, katso alla olevat kuvat ja inspiroidu!